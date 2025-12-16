Uống một thứ suốt 4 tháng để "mát gan, giải độc", người đàn ông nhận kết quả bất ngờ

Anh Đ.Đ.M (37 tuổi) trong lần khám sức khỏe tổng quát được phát hiện mắc cùng lúc viêm gan B và viêm gan C. Kết quả xét nghiệm cho thấy tải lượng virus viêm gan B (HBV) của anh ở mức thấp. Tuy nhiên, virus viêm gan C (HCV) lại ở ngưỡng rất cao, mức cảnh báo nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng nếu không được điều trị đúng cách.

Ngay sau khi có kết quả, các bác sĩ đã liên hệ mời bệnh nhân đến viện để tư vấn và chỉ định điều trị kháng virus theo phác đồ. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ lịch hẹn, anh M lại tự ý điều trị tại nhà bằng lá cây, thuốc đông y với hy vọng “mát gan, giải độc”.

Sau 4 tháng sử dụng lá cây, thuốc đông y, anh M gọi dịch vụ xét nghiệm tại nhà. Kết quả khiến cho anh M bất ngờ: tải lượng virus viêm gan C vẫn ở mức cao, khoảng 7 triệu IU/mL. Anh M phải quay trở lại bệnh viện tìm gặp tư vấn bác sĩ.

Dựa trên kết quả xét nghiệm và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh M mắc đồng nhiễm viêm gan B và viêm gan C mạn tính. Bệnh nhân được kê đơn điều trị ngoại trú bằng thuốc kháng virus viêm gan C, đồng thời kết hợp điều trị dự phòng bùng phát viêm gan B trong 3 tháng, hẹn tái khám để đánh giá đáp ứng.

Theo phác đồ, nếu tải lượng virus viêm gan C giảm về dưới ngưỡng phát hiện, bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị dự phòng viêm gan B thêm 3 tháng trước khi kiểm tra lại toàn diện.

Ảnh minh họa

Theo ThS.BSNT Trần Tiến Tùng – Chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV) là hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan mạn tính trên thế giới.

Do có chung đường lây truyền qua máu và dịch cơ thể, tình trạng đồng nhiễm HBV/HCV không hiếm gặp, đặc biệt ở những nhóm nguy cơ cao như người sử dụng ma túy dạng tiêm, bệnh nhân lọc máu chu kỳ hoặc từng truyền máu trước đây.

Đồng nhiễm hai loại virus này khiến bệnh gan tiến triển nhanh và nặng hơn, làm tăng đáng kể nguy cơ xơ gan, suy gan và ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Đáng lưu ý, việc chẩn đoán đồng nhiễm có thể bị bỏ sót nếu không sàng lọc đầy đủ, bởi một số trường hợp viêm gan B tồn tại ở thể ẩn: HBsAg âm tính nhưng HBV DNA vẫn tồn tại ở nồng độ thấp.

Ở bệnh nhân viêm gan C mạn tính, nếu không phát hiện và theo dõi đầy đủ HBV, việc điều trị HCV có thể kích hoạt sự tái hoạt của virus viêm gan B, dẫn đến viêm gan cấp, thậm chí suy gan nguy hiểm.

Trường hợp của anh M là minh chứng rõ ràng: tự điều trị không kiểm soát được tải lượng HCV, trong khi HBV dù tạm thời giảm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không có biện pháp dự phòng phù hợp trong quá trình điều trị.

Đừng “đánh cược” sức khỏe lá gan bằng sự chủ quan

Bác sĩ Tiến Tùng khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần được sàng lọc đồng thời cả viêm gan B và C ngay từ lần phát hiện viêm gan đầu tiên. Đối với người bệnh nhiễm viêm gan virus, đặc biệt là đồng nhiễm HBV/HCV, cần lưu ý:

- Không tự ý điều trị hoặc ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ;

- Tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị và lịch tái khám;

- Theo dõi định kỳ tải lượng virus, men gan và tình trạng xơ hóa gan;

- Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm cho người xung quanh;

- Hạn chế rượu bia và tránh các yếu tố gây độc cho gan.

Viêm gan virus hiện nay hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả nếu người bệnh được phát hiện sớm và tuân thủ đúng phác đồ. Ngược lại, việc “đặt niềm tin mù quáng” vào các phương pháp truyền miệng, thiếu cơ sở khoa học có thể khiến lá gan phải trả giá đắt.