Những lợi ích tuyệt vời của cải kale đối với sức khỏe

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, cải xoăn (cải Kale) chắc chắn phù hợp với bạn. Dưới đây là những tác dụng của cải kale với sức khỏe.

Cải kale là gì?

Cải xoăn (kale) là loại rau phổ biến và thuộc họ cải như bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng, rau cải xanh và cải brussels. Nhiều loại cải xoăn khác nhau, lá có thể màu xanh lục hoặc màu tím, có dạng nhẵn hoặc xoăn.

Một chén cải xoăn tươi khoảng 67g chứa vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B6, mangan, canxi và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Lượng cải xoăn như trên chiếm tổng cộng 33 calo, 6 g carbs (trong đó có 2 g là chất xơ) và 3 g protein. Cải xoăn chứa rất ít chất béo, nhưng phần lớn chất béo trong đó là axit béo omega-3.

Với hàm lượng calo cực kỳ thấp, cải xoăn là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Ăn nhiều thực phẩm này là cách tốt để tăng đáng kể tổng hàm lượng chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của chúng ta.

Tác dụng của cải kale với sức khỏe

Chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Chất chống oxy hóa có thể giúp kiểm soát thiệt hại oxy hóa từ các gốc tự do, do đó bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh mãn tính, một số bệnh ung thư và lão hóa.

Một số chất chống oxy hóa - quercetin và kaempferol - được tìm thấy trong cải xoăn cũng có các chức năng khác có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp và giúp giảm viêm.

Xây dựng và duy trì mật độ xương

Loại vitamin K trong rau họ cải này là K1, khác với loại K2 thường có trong rau lên men, kích hoạt các protein có thể liên kết với canxi.

Một lợi ích quan trọng khác là vitamin K có trong cải xoăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương, theo tạp chí sức khoẻ Women's Health. Điều này làm giảm nguy cơ gãy hoặc gãy xương.

Hỗ trợ giảm cholesterol

Một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên Tạp chí Khoa học Y sinh và Môi trường CDC của Trung Quốc cho thấy, nước ép cải xoăn có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành ở nam giới có lượng cholesterol cao.

Cụ thể, mức cholesterol xấu (LDL) giảm 10% trong khi cholesterol tốt (HDL) tăng 27% ở những người uống nước ép cải xoăn hàng ngày trong 12 tuần. Cải xoăn hấp cũng rất tốt, đem lại những lợi ích tương tự.

Cải xoăn chứa nhiều vitamin K

Vitamin K là chất dinh dưỡng quan trọng. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Chúng thực hiện điều này bằng cách “kích hoạt” một số protein và liên kết chúng với canxi.

Cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Dạng vitamin K trong cải xoăn là vitamin K1, khác với vitamin K2. K2 được tìm thấy trong thực phẩm đậu nành lên men và một số sản phẩm động vật. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tim và loãng xương.

Nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng hỗ trợ cho hoạt động của nội quan. Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, một loại protein có cấu trúc phong phú nhất trong cơ thể. Cải xoăn có hàm lượng vitamin C cao hơn rất nhiều so với các loại rau khác, gấp khoảng 4,5 lần so với rau chân vịt.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất, khi một khẩu phần cải xoăn sống chứa nhiều vitamin C hơn cả một quả cam.

Trên đây là những tác dụng của cải kale với sức khỏe. Hãy thường xuyên bổ sung cải kale trong bữa ăn hàng ngày nhé.