Nhịn ăn có hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn?

Các tác giả đã viết trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học New England, nhịn ăn hàng ngày đã trở nên phổ biến hơn vì nó dễ thực hiện và dễ duy trì. Tuy nhiên, theo các tác giả này, hiệu quả lâu dài và tính an toàn của việc giảm cân bằng cách chỉ ăn trong một khoảng thời gian nhất định vẫn còn chưa chắc chắn, cũng như hiệu quả của nó so với cắt giảm calo thông thường cũng chưa được hoàn toàn khám phá.

Để tìm hiểu thêm, Tiến sĩ Liu và các đồng nghiệp đã khảo sát 139 người trưởng thành có chỉ số BMI từ 28 đến 45. Tất cả những người tham gia được yêu cầu ăn không quá 1.500 đến 1.800 calo/ngày đối với nam giới và 1.200 đến 1.500 calo/ngày đối với nữ giới. Để xác định tác dụng đi kèm với việc nhịn ăn, những người tham gia được phân thành hai nhóm nhịn ăn và không nhịn ăn. Thành viên trong nhóm nhịn ăn chỉ ăn trong khoảng thời gian 8 tiếng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trong khi nhóm không nhịn có thể ăn uống bất cứ khi nào họ muốn.

Ở giai đoạn 6-12 tháng, những người tham gia được đánh giá lại về những thay đổi trong cân nặng, lượng mỡ cơ thể, BMI, huyết áp và các nguy cơ về rối loạn chuyển hóa, bao gồm lượng đường trong máu, chất béo trung tính, huyết áp và nhiều yếu tố khác.

Sau 1 năm, còn lại 118 người vẫn tham gia nghiên cứu. Mặc dù các thành viên của nhóm nhịn ăn giảm cân nhiều hơn một chút so với những người trong nhóm không nhịn ăn (trung bình là 8kg và 6,3kg), sự chênh lệch đó không thật sự đáng kể.

Hầu hết các chỉ số liên quan đến béo phì khác cũng có xu hướng ủng hộ nhóm nhịn ăn, nhưng dù bên nhịn ăn giảm nhiều cân hơn nhưng con số đó không đáng kể.

“Chúng tôi nhận thấy rằng hai chế độ giảm cân mà chúng tôi thử nghiệm có hiệu quả tương tự nhau ở bệnh nhân béo phì, bất kể họ giảm lượng calo tiêu thụ thông qua việc chỉ ăn trong thời gian nhất định hay thông qua cắt giảm calo”- Liu và đồng nghiệp chia sẻ./.

Theo WebMd