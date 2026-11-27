Họ không phải những câu chuyện cổ tích về phép màu, mà là những hành trình điều trị có thật, mang đến thêm niềm hy vọng cho người bệnh và những người đang ở bên họ.

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Với không ít người, ung thư máu vẫn là căn bệnh gắn với những đợt hóa trị kéo dài, những cuộc chiến đầy đau đớn và tiên lượng nặng nề.

Nhưng những câu chuyện có thật tại Việt Nam cho thấy, hành trình với căn bệnh này không phải lúc nào cũng khép lại trong tuyệt vọng. Có người mắc bệnh từ tuổi 18, có người đang là trụ cột gia đình, có người phải trải qua ghép tế bào gốc, nhiều năm điều trị… rồi sau đó trở lại giảng đường, công việc, lập gia đình, sinh con và tiếp tục sống với những dự định của mình.

Họ không phải những câu chuyện cổ tích về phép màu, mà là những hành trình điều trị có thật, mang đến thêm niềm hy vọng cho người bệnh và những người đang ở bên họ.

Mắc ung thư máu năm 18 tuổi, cô gái trở lại cuộc sống sau ghép tế bào gốc

18 tuổi, độ tuổi nhiều người bắt đầu những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, Hoàng Thị Diệu Thuần (SN 1987, quê Nghệ An) lại phải đối mặt với ung thư máu. Căn bệnh đến bất ngờ, kéo theo những tháng ngày điều trị và những lo lắng về tương lai.

Tháng 9/2012, Diệu Thuần được ghép tế bào gốc thành công. Sau hành trình điều trị, cô dần hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống và tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích.

Câu chuyện của Diệu Thuần từng được chia sẻ như một minh chứng rằng ung thư máu không nhất thiết lấy đi toàn bộ tương lai của một người trẻ. Đằng sau quá trình điều trị khó khăn, vẫn có những cơ hội để người bệnh hồi phục, tiếp tục học tập, làm việc và sống những năm tháng ý nghĩa.

15 năm điều trị, cô gái nhận kết quả lui bệnh hoàn toàn

Nguyễn Ánh Hoa (Hà Nội) phát hiện ung thư máu từ năm 12 tuổi. Khi ấy, cô còn quá nhỏ để hình dung hết những gì mình sẽ phải trải qua trong hành trình điều trị dài phía trước.

15 năm trôi qua với những lần điều trị, những lần chờ đợi kết quả và cả những nỗi lo không dễ gọi thành tên. Đến tháng 5/2025, khi 27 tuổi, Ánh Hoa nhận kết quả ghi nhận lui bệnh hoàn toàn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Khoảnh khắc ấy, cô hạnh phúc như được sinh ra lần thứ hai. Sau nhiều năm gắn cuộc sống với bệnh viện và điều trị, một kết quả tích cực trở thành món quà mà cô đã chờ đợi suốt tuổi thơ và thanh xuân.

15 năm là quãng thời gian dài với bất kỳ ai, càng dài hơn với một người phải sống cùng căn bệnh từ khi còn là một đứa trẻ. Câu chuyện của Ánh Hoa nhắc người ta rằng đôi khi, hy vọng không đến ngay lập tức mà được giữ gìn qua từng ngày, từng đợt điều trị, từng lần cố gắng bước tiếp.

Bán nhà chữa ung thư máu, 15 năm sau vẫn khỏe mạnh

Năm 2009, anh Phạm Văn Thuấn đang có cuộc sống ổn định, kinh doanh quán vịt nướng thì bất ngờ phát hiện mắc ung thư máu. Căn bệnh khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, từng phải bán nhà để có tiền chữa trị.

Đó là một biến cố không chỉ thử thách sức khỏe mà còn đặt cả gia đình trước gánh nặng kinh tế, tinh thần. Những ngày điều trị, nỗi lo bệnh tật và cuộc sống phía trước trở thành điều mà anh cùng người thân phải cố gắng vượt qua.

Sau 15 năm, anh Thuấn vẫn khỏe mạnh. Hành trình của anh là một câu chuyện về sự bền bỉ, về việc một người từng đứng trước biến cố lớn vẫn có thể tiếp tục sống, làm việc và giữ lấy cuộc đời của mình.

Không phải ai mắc bệnh cũng có điều kiện điều trị giống nhau, nhưng câu chuyện của anh Thuấn cho thấy sự đồng hành của gia đình, sự kiên trì và những cơ hội điều trị có thể mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với người bệnh.

Từ những ngày kiệt sức sau hóa chất đến chinh phục marathon 42 km

Năm 2021, anh Vũ Văn Đồng phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp. Những đợt điều trị hóa chất kéo dài khiến sức khỏe có thời điểm suy kiệt. Có những ngày, việc hồi phục thể lực và tập đi đã là một nỗ lực lớn.

Sau điều trị, anh bắt đầu tập luyện từng chút một, từ đi bộ, đạp xe đến chạy bộ. Không nóng vội, không đặt ra những mục tiêu quá sức, anh kiên trì để cơ thể dần thích nghi với vận động.

Năm 2023, anh Đồng hoàn thành cự ly marathon 42 km.

Từ một người từng phải đối mặt với căn bệnh nghiêm trọng, việc có thể đứng trên đường chạy và hoàn thành một cự ly đòi hỏi sức bền lớn trở thành dấu mốc đặc biệt. Đó không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là biểu tượng cho quãng đường anh đã đi qua để giành lại cuộc sống.

Mắc bệnh từ tuổi 16, sau ghép tủy cô gái đã lập gia đình, sinh con

Dương Thị Chiến phát hiện mắc ung thư máu khi mới 16 tuổi. Ở tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã phải đối diện với những thử thách mà không phải người trưởng thành nào cũng đủ sức vượt qua.

Sau quá trình điều trị và ghép tủy, cuộc sống của Chiến dần mở ra những chương mới. Nhiều năm sau, cô đã đi làm, lập gia đình và sinh con.

Những điều tưởng như bình thường với nhiều người, một công việc, một mái ấm, tiếng trẻ con trong nhà, lại trở thành những cột mốc đặc biệt với người từng trải qua hành trình điều trị ung thư máu.

Câu chuyện của Chiến có lẽ chạm đến nhiều người bởi nó không dừng lại ở việc vượt qua bệnh tật, mà còn là hành trình trở lại với những điều thân thuộc nhất của cuộc sống: yêu thương, gia đình và những ngày bình yên.

Ung thư máu ngày nay không còn đồng nghĩa với hết hy vọng

Những câu chuyện trên không có nghĩa mọi bệnh nhân ung thư máu đều có diễn biến giống nhau hay chắc chắn đạt kết quả điều trị tương tự. Ung thư máu bao gồm nhiều nhóm bệnh khác nhau, tiên lượng phụ thuộc vào thể bệnh, đặc điểm sinh học, tuổi, sức khỏe tổng thể, khả năng đáp ứng điều trị và nhiều yếu tố khác.

Y học hiện nay đã có thêm nhiều phương pháp điều trị, từ hóa trị, thuốc điều trị nhắm đích, miễn dịch đến ghép tế bào gốc trong những trường hợp phù hợp. Nhờ đó, một số bệnh nhân có thể đạt lui bệnh, duy trì tình trạng bệnh ổn định trong thời gian dài hoặc có cơ hội điều trị với mục tiêu khỏi bệnh.

Với người bệnh, hành trình ấy có thể nhiều khó khăn, có những ngày mệt mỏi và cả những lúc mất niềm tin. Nhưng chẩn đoán ung thư máu không có nghĩa mọi cánh cửa đều đóng lại.

Những người đã đi qua bệnh tật, trở lại với công việc, với gia đình, với những chuyến đi và những ước mơ còn dang dở là lời nhắc rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục theo những cách đáng mong chờ.

Và với Hậu Hoàng hay bất kỳ ai đang phải đối diện với chẩn đoán ung thư máu, có lẽ lúc này điều quý giá nhất không phải những lời hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn, mà là sự động viên, tình yêu thương và niềm tin để từng bước đi qua hành trình của mình. Bởi phía sau những ngày khó khăn vẫn có thể là những ngày bình thường, bình yên mà người bệnh mong được sống.

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Với không ít người, ung thư máu vẫn là căn bệnh gắn với những đợt hóa trị kéo dài, những cuộc chiến đầy đau đớn và tiên lượng nặng nề.

Nhưng những câu chuyện có thật tại Việt Nam cho thấy, hành trình với căn bệnh này không phải lúc nào cũng khép lại trong tuyệt vọng. Có người mắc bệnh từ tuổi 18, có người đang là trụ cột gia đình, có người phải trải qua ghép tế bào gốc, nhiều năm điều trị… rồi sau đó trở lại giảng đường, công việc, lập gia đình, sinh con và tiếp tục sống với những dự định của mình.

Họ không phải những câu chuyện cổ tích về phép màu, mà là những hành trình điều trị có thật, mang đến thêm niềm hy vọng cho người bệnh và những người đang ở bên họ.

Mắc ung thư máu năm 18 tuổi, cô gái trở lại cuộc sống sau ghép tế bào gốc

18 tuổi, độ tuổi nhiều người bắt đầu những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, Hoàng Thị Diệu Thuần (SN 1987, quê Nghệ An) lại phải đối mặt với ung thư máu. Căn bệnh đến bất ngờ, kéo theo những tháng ngày điều trị và những lo lắng về tương lai.

Tháng 9/2012, Diệu Thuần được ghép tế bào gốc thành công. Sau hành trình điều trị, cô dần hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống và tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích.

Câu chuyện của Diệu Thuần từng được chia sẻ như một minh chứng rằng ung thư máu không nhất thiết lấy đi toàn bộ tương lai của một người trẻ. Đằng sau quá trình điều trị khó khăn, vẫn có những cơ hội để người bệnh hồi phục, tiếp tục học tập, làm việc và sống những năm tháng ý nghĩa.

15 năm điều trị, cô gái nhận kết quả lui bệnh hoàn toàn

Nguyễn Ánh Hoa (Hà Nội) phát hiện ung thư máu từ năm 12 tuổi. Khi ấy, cô còn quá nhỏ để hình dung hết những gì mình sẽ phải trải qua trong hành trình điều trị dài phía trước.

15 năm trôi qua với những lần điều trị, những lần chờ đợi kết quả và cả những nỗi lo không dễ gọi thành tên. Đến tháng 5/2025, khi 27 tuổi, Ánh Hoa nhận kết quả ghi nhận lui bệnh hoàn toàn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Khoảnh khắc ấy, cô hạnh phúc như được sinh ra lần thứ hai. Sau nhiều năm gắn cuộc sống với bệnh viện và điều trị, một kết quả tích cực trở thành món quà mà cô đã chờ đợi suốt tuổi thơ và thanh xuân.

15 năm là quãng thời gian dài với bất kỳ ai, càng dài hơn với một người phải sống cùng căn bệnh từ khi còn là một đứa trẻ. Câu chuyện của Ánh Hoa nhắc người ta rằng đôi khi, hy vọng không đến ngay lập tức mà được giữ gìn qua từng ngày, từng đợt điều trị, từng lần cố gắng bước tiếp.

Bán nhà chữa ung thư máu, 15 năm sau vẫn khỏe mạnh

Năm 2009, anh Phạm Văn Thuấn đang có cuộc sống ổn định, kinh doanh quán vịt nướng thì bất ngờ phát hiện mắc ung thư máu. Căn bệnh khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, từng phải bán nhà để có tiền chữa trị.

Đó là một biến cố không chỉ thử thách sức khỏe mà còn đặt cả gia đình trước gánh nặng kinh tế, tinh thần. Những ngày điều trị, nỗi lo bệnh tật và cuộc sống phía trước trở thành điều mà anh cùng người thân phải cố gắng vượt qua.

Sau 15 năm, anh Thuấn vẫn khỏe mạnh. Hành trình của anh là một câu chuyện về sự bền bỉ, về việc một người từng đứng trước biến cố lớn vẫn có thể tiếp tục sống, làm việc và giữ lấy cuộc đời của mình.

Không phải ai mắc bệnh cũng có điều kiện điều trị giống nhau, nhưng câu chuyện của anh Thuấn cho thấy sự đồng hành của gia đình, sự kiên trì và những cơ hội điều trị có thể mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với người bệnh.

Từ những ngày kiệt sức sau hóa chất đến chinh phục marathon 42 km

Năm 2021, anh Vũ Văn Đồng phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp. Những đợt điều trị hóa chất kéo dài khiến sức khỏe có thời điểm suy kiệt. Có những ngày, việc hồi phục thể lực và tập đi đã là một nỗ lực lớn.

Sau điều trị, anh bắt đầu tập luyện từng chút một, từ đi bộ, đạp xe đến chạy bộ. Không nóng vội, không đặt ra những mục tiêu quá sức, anh kiên trì để cơ thể dần thích nghi với vận động.

Năm 2023, anh Đồng hoàn thành cự ly marathon 42 km.

Từ một người từng phải đối mặt với căn bệnh nghiêm trọng, việc có thể đứng trên đường chạy và hoàn thành một cự ly đòi hỏi sức bền lớn trở thành dấu mốc đặc biệt. Đó không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là biểu tượng cho quãng đường anh đã đi qua để giành lại cuộc sống.

Mắc bệnh từ tuổi 16, sau ghép tủy cô gái đã lập gia đình, sinh con

Dương Thị Chiến phát hiện mắc ung thư máu khi mới 16 tuổi. Ở tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã phải đối diện với những thử thách mà không phải người trưởng thành nào cũng đủ sức vượt qua.

Sau quá trình điều trị và ghép tủy, cuộc sống của Chiến dần mở ra những chương mới. Nhiều năm sau, cô đã đi làm, lập gia đình và sinh con.

Những điều tưởng như bình thường với nhiều người, một công việc, một mái ấm, tiếng trẻ con trong nhà, lại trở thành những cột mốc đặc biệt với người từng trải qua hành trình điều trị ung thư máu.

Câu chuyện của Chiến có lẽ chạm đến nhiều người bởi nó không dừng lại ở việc vượt qua bệnh tật, mà còn là hành trình trở lại với những điều thân thuộc nhất của cuộc sống: yêu thương, gia đình và những ngày bình yên.

Ung thư máu ngày nay không còn đồng nghĩa với hết hy vọng

Những câu chuyện trên không có nghĩa mọi bệnh nhân ung thư máu đều có diễn biến giống nhau hay chắc chắn đạt kết quả điều trị tương tự. Ung thư máu bao gồm nhiều nhóm bệnh khác nhau, tiên lượng phụ thuộc vào thể bệnh, đặc điểm sinh học, tuổi, sức khỏe tổng thể, khả năng đáp ứng điều trị và nhiều yếu tố khác.

Y học hiện nay đã có thêm nhiều phương pháp điều trị, từ hóa trị, thuốc điều trị nhắm đích, miễn dịch đến ghép tế bào gốc trong những trường hợp phù hợp. Nhờ đó, một số bệnh nhân có thể đạt lui bệnh, duy trì tình trạng bệnh ổn định trong thời gian dài hoặc có cơ hội điều trị với mục tiêu khỏi bệnh.

Với người bệnh, hành trình ấy có thể nhiều khó khăn, có những ngày mệt mỏi và cả những lúc mất niềm tin. Nhưng chẩn đoán ung thư máu không có nghĩa mọi cánh cửa đều đóng lại.

Những người đã đi qua bệnh tật, trở lại với công việc, với gia đình, với những chuyến đi và những ước mơ còn dang dở là lời nhắc rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục theo những cách đáng mong chờ.

Và với Hậu Hoàng hay bất kỳ ai đang phải đối diện với chẩn đoán ung thư máu, có lẽ lúc này điều quý giá nhất không phải những lời hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn, mà là sự động viên, tình yêu thương và niềm tin để từng bước đi qua hành trình của mình. Bởi phía sau những ngày khó khăn vẫn có thể là những ngày bình thường, bình yên mà người bệnh mong được sống.