Rắn bò vào nhà là nỗi ám ảnh của không ít gia đình, đặc biệt vào mùa mưa.

Rắn thường tìm đến những khu vực rậm rạp, ẩm thấp hoặc có nhiều chuột, ếch, côn trùng để kiếm ăn. Vì vậy, vào mùa mưa hoặc những thời điểm thời tiết nóng ẩm, không ít gia đình lo ngại rắn bò vào sân vườn hay thậm chí vào nhà. Bên cạnh việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, nhiều người còn truyền tai nhau một số mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà. Dù hiệu quả có thể khác nhau tùy điều kiện thực tế nhưng đây vẫn là những cách được nhiều gia đình áp dụng.

1. Trồng sả quanh nhà

Sả là loại cây được nhiều người nhắc đến đầu tiên khi nói về các mẹo đuổi rắn. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi thơm đặc trưng từ tinh dầu sả có thể khiến một số loài động vật, trong đó có rắn, ít xuất hiện ở khu vực xung quanh. Ngoài công dụng được truyền miệng là giúp xua đuổi rắn, sả còn có khả năng làm giảm sự xuất hiện của muỗi và một số loại côn trùng. Đây cũng là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và có thể tận dụng làm gia vị trong bữa ăn hằng ngày. Gia chủ có thể trồng sả dọc hàng rào, lối đi hoặc các góc vườn để vừa tạo mảng xanh, vừa góp phần hạn chế côn trùng.

2. Giữ sân vườn gọn gàng, phát quang bụi rậm

Theo nhiều người có kinh nghiệm sống ở vùng nông thôn, cách hiệu quả nhất để hạn chế rắn là không tạo môi trường cho chúng trú ẩn. Những đống gạch đá, bụi cỏ um tùm, lá cây mục hay đống củi chất lâu ngày đều có thể trở thành nơi ẩn nấp của rắn cũng như chuột – nguồn thức ăn yêu thích của chúng. Vì vậy, việc thường xuyên cắt cỏ, dọn sạch lá khô, phát quang bụi rậm và sắp xếp đồ đạc gọn gàng sẽ giúp khu vực quanh nhà thông thoáng hơn, đồng thời giảm khả năng rắn tìm đến.

3. Hạn chế chuột và côn trùng quanh nhà

Nhiều gia đình chỉ tập trung tìm cách đuổi rắn mà quên mất nguyên nhân khiến chúng xuất hiện chính là nguồn thức ăn dồi dào. Chuột, ếch, nhái và một số loại côn trùng là thức ăn của nhiều loài rắn. Nếu khu vực quanh nhà thường xuyên có chuột hoặc nhiều côn trùng, nguy cơ rắn tìm đến cũng sẽ tăng lên. Do đó, nên đậy kín thức ăn, thu gom rác đúng cách, bịt các khe hở để hạn chế chuột làm tổ, đồng thời giữ khu vực bếp và sân vườn sạch sẽ. Khi nguồn thức ăn giảm, rắn cũng ít có xu hướng xuất hiện hơn.

4. Bịt kín các khe hở quanh nhà

Theo kinh nghiệm của nhiều gia đình, việc bịt kín các khe hở là một trong những cách đơn giản giúp hạn chế rắn bò vào nhà. Những vị trí như khe dưới chân cửa, lỗ thông gió, đường ống thoát nước, khe nứt trên tường hoặc khoảng trống quanh cổng đều có thể trở thành lối di chuyển của rắn, đặc biệt là các loài có kích thước nhỏ. Gia chủ nên thường xuyên kiểm tra và sửa chữa những vị trí này, đồng thời lắp lưới chắn ở các miệng cống, cửa thông gió nếu cần. Biện pháp này không chỉ góp phần ngăn rắn mà còn giúp hạn chế chuột và các loại côn trùng xâm nhập vào nhà.