Tử vi học có nói, tháng 8 âm là lúc 2 con giáp tạm biệt khó khăn, gặp thời gặp người, vận số thay đổi, còn 1 con giáp lại cần thận trọng để bảo toàn tài lộc.

Tháng 8 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (nhằm tháng Đinh Dậu, kéo dài từ ngày 11/9/2026 đến ngày 10/10/2026 dương lịch) mang sự hòa hợp tuyệt vời của trục tài lộc khi hành Hỏa của năm sinh dưỡng cho hành Kim của tháng. Sự chuyển dịch năng lượng này mở ra những vận hội mới, tạo nên bước ngoặt đổi đời cho một số con giáp nhưng cũng thử thách sự kiên nhẫn của những con giáp khác.

2 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc hanh thông

Con giáp tuổi Dần: Tam hợp cục diện, khai thông tài lộ

Bước vào tháng 8 âm, tháng Đinh Dậu, người tuổi Dần sẽ là con giáp chính thức rũ bỏ mọi mây mù của tháng xung trước đó để đón nhận cát khí vượng phát nhờ ngũ hành bản mệnh tương sinh với hành Kim của tháng.

(Ảnh minh họa)

Bạn sẽ như mãnh hổ rẽ lối giữa rừng vàng, tư duy nhạy bén bỗng chốc được khai thông giúp nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm giàu mười mươi. Đường tài lộc thăng hoa rực rỡ khi dòng tiền từ công việc chính lẫn các khoản đầu tư phụ liên tục đổ về tài khoản ngoài mong đợi. Sự xuất hiện của các cát tinh chủ về quyền lực giúp tuổi Dần dễ dàng vượt qua các rào cản cạnh tranh, ký kết được những bản hợp đồng mang lại giá trị kinh tế cực kỳ lớn.

Đối với người làm kinh doanh tự do, việc mạnh dạn thay đổi chiến lược tiếp cận khách hàng sẽ mang lại doanh thu bùng nổ vượt chỉ tiêu. Nguồn vốn lưu động dồi dào giúp con giáp này xua tan mọi áp lực tài chính, ung dung tích lũy tài sản và tự tin triển khai các kế hoạch đại sự tiếp theo.

Tuổi Dần hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian hoàng kim này để khẳng định vị thế tôn quý và xây dựng giang sơn tài chính vững như bàn thạch. Khép lại tháng Đinh Dậu, con giáp này có thể mỉm cười mãn nguyện với một cuộc sống viên mạn, phú quý vây quanh và gia đạo an khang.

Con giáp tuổi Ngọ: Thiên thời gọi tên, đón dòng tiền lớn

Mối quan hệ tương sinh giữa hành Hỏa của tuổi Ngọ và hành Kim của tháng Đinh Dậu tạo nên một bệ phóng thần kỳ, giúp đường tài lộc của con giáp này thăng tiến vù vù.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh sở hữu nguồn năng lượng nội tại tràn đầy, làm việc gì cũng suôn sẻ như cá gặp nước lớn, diều gặp gió vươn cao trên thương trường. Khó khăn hay những khúc mắc tồn đọng từ thời gian trước bỗng chốc được giải quyết triệt để nhờ sự đồng hành và chỉ đường dẫn lối của quý nhân tầm cỡ. Thu nhập chính ổn định và tăng trưởng rõ rệt, kết hợp với các nguồn thu phụ từ công việc tay trái luân chuyển mượt mà vào túi. Người làm chủ doanh nghiệp có duyên gặp gỡ các đối tác lớn, mở ra những cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh mang tính chiến lược lâu dài.

Tóm lại, tuổi Ngọ không chỉ may mắn trong việc thu hồi những khoản công nợ tưởng chừng đã mất mà còn có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được quà tặng giá trị từ người thân. Những tin tức tốt lành liên quan đến tài chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, nỗ lực và lòng quả cảm của bạn suốt thời gian qua. Đây là thời điểm vàng ngọc để bản mệnh ung dung tận hưởng vinh hoa, phú quý vững bền và chuẩn bị cho những bước nhảy vọt tiếp theo.

1 con giáp dễ gặp thách thức, cần tuyệt đối thận trọng

Con giáp tuổi Mão: Cục diện Tương Xung, thắt chặt hầu bao

Người tuổi Mão sẽ là con giáp dễ gặp phải nhiều thử thách và biến động lớn trong tháng Đinh Dậu do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Xung (Mão - Dậu).

(Ảnh minh họa)

Vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút rõ rệt khi dòng tiền thu về bị chững lại, trong khi các khoản chi phí phát sinh bất ngờ lại dồn dập đổ tới. Giai đoạn này bản mệnh dễ gặp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ hoặc bị kẻ tiểu nhân ghen ghét quấy phá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín.

Việc đầu tư mạo hiểm, góp vốn làm ăn hay cho người khác vay mượn tiền bạc hoàn toàn không thích hợp vì nguy cơ thâm hụt vốn là rất cao. Tâm lý chủ quan hoặc quá tin người dễ khiến tuổi Mão có thể sập bẫy thị phi, dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về mặt tài chính trên thương trường.

Do đó, con giáp này cần phải đặc biệt tỉnh táo trước những lời mời gọi ngọt ngào, kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ pháp lý trước khi đặt bút ký kết bất kỳ giao dịch nào. Chìa khóa vàng dành cho tuổi Mão là hãy thắt chặt chi tiêu, hành sự điềm tĩnh, "phòng thủ" chặt chẽ và tập trung vào các công việc cố định hiện tại. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, giữ một cái đầu lạnh để bảo toàn năng lượng và an toàn bước qua tháng biến động này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.