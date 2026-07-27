3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 27/7/2026

Tử vi học có nói đây là 3 con giáp được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công về mặt tài chính nhất trong ngày thứ Hai đầu tuần, 27/7 này.

Ngày thứ Hai, 27/7/2026, tức ngày 14 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Kim Bạch Kim, nghĩa là vàng pha bạc, hay thỏi vàng nén hoặc bạc thỏi đã được tôi luyện thành hình với độ tinh khiết và sáng bóng cực cao. Nguồn năng lượng này đại diện cho sự cứng cỏi, bản lĩnh vững vàng, tư duy quyết đoán và lối sống chính trực, lỗi lạc của bản mệnh trong ngày.

Trong ngày này, những công việc liên quan đến thực hiện giao dịch tài chính lớn, định giá tài sản, ký kết hợp đồng hoặc khẳng định uy tín cá nhân sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, vì bản chất của vàng thỏi có phần lạnh lùng và cứng nhắc, bạn cần lưu ý cư xử mềm mỏng, linh hoạt hơn trong giao tiếp để tránh gây cảm giác xa cách và giữ trọn vẹn tài lộc bền vững.

Tử vi học có nói, ngày Nhâm Dần, dòng chảy năng lượng của đất trời mang lại cơ hội đổi vận và tích lũy tài sản lớn cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Ngọ

Nhờ cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) nâng đỡ vững chắc, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Hai đầu tuần, 27/7 với dòng tài lộc chảy về túi vô cùng hanh thông.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được cát tinh soi chiếu giúp tư duy tài chính vốn đã nhanh nhạy nay càng trở nên đặc biệt nhạy bén, đầu tư thông minh và kinh doanh thuận lợi. Nguồn thu nhập chính ổn định tăng trưởng, kết hợp với dòng tiền luân chuyển mượt mà từ các công việc tay trái giúp chiếc ví của bạn luôn căng phồng.

Tuổi Ngọ sẽ có duyên gặp gỡ những đối tác lớn, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn béo bở và khẳng định vị thế uy tín trên thương trường. Mọi kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng trong ngày này đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi. Số dư tài khoản liên tục tăng lên giúp con giáp này thoải mái mua sắm, tích lũy tài sản và khởi đầu tuần mới vô cùng viên mãn.

Con giáp tuổi Tuất

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày Dần, người tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp bước vào ngày mới với vô vàn những tin tức tốt lành, tiền bạc tự tìm đến tận cửa gõ cửa.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp - một đặc trưng của tuổi Tuất sẽ giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính nhất, đem về doanh thu bùng nổ. Khó khăn, ngáng trở về mặt giấy tờ từ thời gian trước bỗng chốc tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho hào quang vinh hoa và tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Tuất không chỉ may mắn trong công việc chính mà còn có duyên mát tay trong các hoạt động đầu tư, thu hồi những khoản công nợ tưởng chừng đã mất. Người làm chủ doanh nghiệp dễ gặp được quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài và bền vững. Tình hình tài chính khả quan ngay đầu tuần chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp tuổi Tuất, bạn hãy nắm bắt cơ hội tốt để duy trì thành công này nhé.

Con giáp tuổi Hợi

Thế cục Nhị Hợp (Dần – Hợi) mang lại cho con giáp tuổi Hợi một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn chia tay vận xui và đón chờ những thành tựu mới.

(Ảnh minh họa)

Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi khi khó khăn đến đâu cũng có người tương trợ, giúp biến nguy thành an một cách ngoạn mục. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh từ cả công việc chính lẫn các dự án kinh doanh bên ngoài, giúp bạn giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu. Sự chăm chỉ và uy tín mà bản mệnh dày công gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành những phần thưởng tài chính xứng đáng hay những khoản thưởng nóng bất ngờ.

Đây là thời điểm vàng để tuổi Hợi mạnh dạn thực hiện các giao dịch lớn, mua bán tài sản hoặc mở rộng mạng lưới đối tác làm ăn. Con giáp này hoàn toàn có thể khép lại ngày Nhâm Dần với tâm thế ung dung, tự tại, một túi tiền rủng rỉnh và tràn ngập niềm vui bên gia đình.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Nhâm Dần với nạp âm Kim Bạch Kim, cả 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi cần chú ý cư xử mềm mỏng và tinh tế hơn để tránh sự cứng nhắc của hành Kim làm rạn nứt các mối quan hệ ngoại giao quan trọng. Dù vận trình tài lộc ngày đầu tuần đang vô cùng thăng hoa, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ trước khi đặt bút ký kết.

Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc phải làm để phòng ngừa sự dòm ngó hay chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do địa chi ngày Dần và tháng Mùi ở thế bình hòa, bản mệnh chỉ cần chú ý ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi hợp lý để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa. Cuối cùng, hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với người xung quanh bằng cách làm việc thiện hoặc mời đồng nghiệp ăn uống để tích thêm phúc đức, giúp cho may mắn luôn được bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.