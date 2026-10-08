Nhiều gia đình trồng hoa giấy, hóa ra không chỉ để làm đẹp

Những giàn hoa giấy rực rỡ trước cổng, ban công hay sân thượng không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn có những ý nghĩa đặc biệt.

Hoa giấy tượng trưng cho sự sum vầy, gắn kết

Trong quan niệm dân gian, hoa giấy thường được gắn với hình ảnh của sự đoàn viên, sum vầy và hạnh phúc gia đình.

Những cành hoa đan xen, quấn vào nhau tạo thành từng giàn lớn được nhiều người liên tưởng đến sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Vì thế, hoa giấy thường được trồng ở khu vực trước nhà, cổng hoặc sân vườn với mong muốn tạo nên không gian sống ấm cúng, gần gũi.

Đặc biệt, những chùm hoa nở dày, màu sắc tươi sáng cũng tạo cảm giác ngôi nhà luôn có sức sống. Với nhiều gia đình, việc chăm một giàn hoa giấy không đơn thuần là thú chơi cây cảnh mà còn là cách tạo điểm nhấn cho tổ ấm.

Hoa giấy (Ảnh minh họa)

Màu sắc rực rỡ được xem là biểu tượng của may mắn

Hoa giấy có nhiều màu như đỏ, hồng, tím, trắng, vàng... Trong quan niệm phong thủy dân gian, những màu sắc tươi sáng thường được liên tưởng đến năng lượng tích cực, niềm vui và sự may mắn.

Hoa giấy màu đỏ hoặc hồng thường được nhiều người yêu thích bởi sắc hoa nổi bật, tạo cảm giác ấm áp và tràn đầy sức sống. Một số gia đình lựa chọn màu hoa dựa trên sở thích hoặc quan niệm về màu sắc hợp với không gian sống.

Tuy nhiên, việc lựa chọn màu hoa theo phong thủy chủ yếu thuộc về tín ngưỡng và quan niệm cá nhân, không có cơ sở khoa học để khẳng định một màu hoa cụ thể có thể mang lại tài lộc hay thay đổi vận mệnh của gia chủ.

Vì sao hoa giấy thường được trồng trước cổng?

Không khó để bắt gặp những cây hoa giấy lớn được tạo dáng bên cổng nhà. Xét về cảnh quan, đây là vị trí phù hợp bởi hoa giấy có thể phát triển thành giàn, tạo bóng mát và điểm nhấn cho mặt tiền.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, cổng là khu vực chuyển tiếp giữa bên ngoài và không gian sống. Một giàn hoa xanh tốt, nhiều hoa được cho là tạo cảm giác sinh khí, tươi vui và đầy sức sống cho ngôi nhà.

Nhiều người vì thế quan niệm rằng trồng hoa giấy trước nhà có thể góp phần tạo nên không khí thuận hòa, vui vẻ. Dù vậy, đây vẫn là cách diễn giải theo phong thủy truyền thống, không nên hiểu rằng cây hoa có khả năng quyết định tài vận của một gia đình.

Hoa giấy còn được yêu thích vì sức sống mạnh mẽ

Bên cạnh yếu tố phong thủy, lý do thực tế khiến hoa giấy được trồng phổ biến nằm ở đặc tính tương đối dễ chăm sóc của loài cây này.

Hoa giấy thuộc nhóm cây thân gỗ dạng leo, có khả năng phát triển mạnh khi được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng. Nếu được chăm sóc phù hợp, cây có thể tạo thành những giàn lớn, sai hoa và mang lại màu sắc nổi bật cho sân vườn.

Một cây hoa giấy khỏe mạnh cũng có thể được uốn, tạo dáng theo nhiều kiểu khác nhau. Người chơi cây có thể tạo thành vòm cổng, giàn hoa, bonsai hoặc cây cảnh đặt ở sân, ban công.

Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp, sức sống và khả năng tạo hình khiến hoa giấy trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình.

Trồng hoa giấy nên chú ý điều gì?

Nếu lựa chọn hoa giấy để trang trí nhà, điều quan trọng nhất vẫn là điều kiện sinh trưởng của cây thay vì chỉ dựa vào yếu tố phong thủy.

Hoa giấy thường phát triển tốt khi có đủ ánh sáng. Người trồng cũng cần chú ý đến không gian để cây có thể leo, phát triển cành và được tạo dáng phù hợp.

Nếu trồng gần cổng hoặc lối đi, nên thường xuyên cắt tỉa để tránh cành phát triển quá rộng, ảnh hưởng đến việc đi lại. Những cành già, khô hoặc phát triển mất kiểm soát cũng nên được loại bỏ.

Với những gia đình quan tâm đến phong thủy, có thể xem hoa giấy như một biểu tượng đẹp cho sự sum vầy, sức sống và không khí vui tươi trong gia đình. Nhưng thay vì kỳ vọng cây mang lại tài lộc hay thay đổi vận mệnh, giá trị thiết thực nhất của hoa giấy vẫn nằm ở việc tạo ra một không gian sống xanh, đẹp và gần gũi với thiên nhiên.