Không chỉ có quả, cây ổi còn có nhiều bộ phận có thể được tận dụng theo nhiều cách.

Ổi là loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà. Khi đến mùa, nhiều gia đình thường hái quả để ăn tươi, làm nước ép hoặc đem biếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngoài phần thịt quả, một số bộ phận khác của cây ổi cũng có thể được sử dụng.

Dưới đây là một số gợi ý đáng tham khảo.

Quả ổi có thể chế biến thành nhiều món ngoài ăn tươi

Cách phổ biến nhất để tận dụng cây ổi là thu hoạch quả khi chín và ăn trực tiếp. Tuy nhiên, nếu vườn có nhiều quả cùng lúc, gia đình có thể chế biến thành nước ép, sinh tố, mứt hoặc thạch để thay đổi khẩu vị. Đây cũng là cách giúp tận dụng lượng quả thu hoạch lớn trong thời gian ngắn.

Ổi còn cung cấp chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Một nghiên cứu tổng quan đăng trên tạp chí Trends in Food Science & Technology năm 2025 cho thấy thành phần dinh dưỡng của quả ổi có vitamin C, sắt, kẽm và mangan. Hàm lượng cụ thể có thể thay đổi tùy giống, độ chín và điều kiện trồng.

Ổi cung cấp chất xơ, vitamin và các khoáng chất.

Nếu muốn làm nước ép hoặc sinh tố, gia đình nên chọn quả tươi, rửa sạch dưới vòi nước và loại bỏ những phần dập, thối. Với quả có nhiều hạt cứng, có thể lọc bớt hạt tùy sở thích.

Lá ổi có thể dùng pha trà

Lá ổi thường bị bỏ lại sau khi tỉa cành hoặc dọn vườn, nhưng đây là bộ phận có chứa nhiều hợp chất thực vật đáng chú ý. Một nghiên cứu tổng quan đăng trên tạp chí Foods năm 2021 cho biết lá ổi chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid, trong đó có quercetin, catechin và axit gallic.

Ở một số quốc gia, lá ổi được sử dụng theo cách truyền thống để pha nước uống hoặc trà thảo mộc. Nghiên cứu đăng trên Trends in Food Science & Technology năm 2025 cũng đề cập đến tiềm năng sử dụng chiết xuất lá ổi trong các sản phẩm thực phẩm như trà, bánh và sữa chua.

Nếu muốn thử pha trà tại nhà, chỉ nên chọn lá tươi, sạch, không có dấu hiệu sâu bệnh. Rửa kỹ lá dưới vòi nước, sau đó có thể hãm với nước nóng để tạo thức uống có hương vị thảo mộc.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc dùng lá ổi làm trà với sử dụng lá ổi để điều trị bệnh. Dù nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật đã ghi nhận hoạt tính sinh học của chiết xuất lá ổi, những kết quả này chưa đủ để khẳng định trà lá ổi có thể chữa tiêu chảy, tiểu đường hay các bệnh lý khác. Người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên.

Lá và cành ổi sau khi tỉa có thể đưa vào ủ phân hữu cơ

Cây ổi thường cần được cắt tỉa để loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh và những phần mọc quá dày. Thay vì đốt hoặc bỏ toàn bộ lá, cành nhỏ sau khi tỉa, gia đình có thể tận dụng phần nguyên liệu thực vật khỏe mạnh để làm phân ủ compost.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), lá cây, cành nhỏ và các phụ phẩm thực vật là nhóm nguyên liệu có thể sử dụng trong quá trình ủ phân hữu cơ. Chúng thường được xếp vào nhóm vật liệu giàu carbon, cần phối hợp với nguyên liệu giàu nitơ như vỏ rau củ, bã thực vật để tạo điều kiện cho vi sinh vật phân hủy.

Với lá và cành ổi, nên cắt hoặc nghiền nhỏ trước khi đưa vào thùng ủ để nguyên liệu phân hủy thuận lợi hơn.

Sau khi phân hủy ổn định, phân compost có thể được sử dụng để bổ sung chất hữu cơ cho đất trồng cây trong vườn. Đây là cách tận dụng phụ phẩm làm vườn, đồng thời giảm lượng rác hữu cơ phải thải bỏ.