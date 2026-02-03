Nhập viện vì uống nước để... giảm cân

Khai thác bệnh sử cho thấy, vì mong muốn giảm cân và "thanh lọc cơ thể" theo các chia sẻ trên mạng xã hội, bệnh nhân đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Bệnh nhân không nghĩ rằng thói quen này lại gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa.

Kết quả nội soi dạ dày cho thấy niêm mạc dạ dày viêm loét nặng, có điểm chảy máu, kèm theo tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản. Các bác sĩ nhận định, việc thường xuyên đưa một lượng axit đậm đặc từ chanh vào dạ dày lúc đói đã làm bào mòn lớp niêm mạc vốn đã suy yếu theo tuổi, tạo điều kiện hình thành ổ loét và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa. May mắn, bệnh nhân đến viện kịp thời, được can thiệp cầm máu và điều trị nội khoa tích cực nên tình trạng dần ổn định.

Theo các bác sĩ, cơ thể mỗi người có đặc điểm khác nhau, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày thường suy giảm. Việc sử dụng các loại nước có tính axit mạnh khi bụng rỗng có thể làm tăng nguy cơ viêm loét, đau dạ dày và biến chứng chảy máu.

Chuyên gia khuyến cáo, nếu sử dụng nước chanh, người dân nên pha loãng, có thể thêm mật ong và dùng sau bữa ăn, tuyệt đối không uống khi đói. Những người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc rối loạn tiêu hóa nên hạn chế hoặc tránh sử dụng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị, nôn nhiều, mệt mỏi, đi ngoài phân đen, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, phòng ngừa biến chứng xuất huyết tiêu hóa.

Các bác sĩ cũng lưu ý, không nên tùy tiện áp dụng các trào lưu chăm sóc sức khỏe lan truyền trên mạng khi chưa có tư vấn chuyên môn, bởi những thói quen tưởng chừng đơn giản có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.