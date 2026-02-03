Loại đồ uống làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tới 90% nếu sử dụng hằng ngày

Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy thói quen uống rượu kéo dài và ở mức cao có thể làm tăng gần gấp đôi nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Theo trang Medical News Today, nghiên cứu do Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ khởi xướng đã theo dõi dữ liệu sức khỏe của hơn 88.000 người trưởng thành trong nhiều năm. Kết quả cho thấy những người duy trì mức uống rượu trong suốt cuộc đời từ 14 ly trở lên mỗi tuần, tương đương ít nhất 2 ly mỗi ngày, có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn đáng kể so với nhóm uống rất ít hoặc không uống.

Đáng chú ý, các nhà khoa học phát hiện mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ với ung thư đại trực tràng. Trong nhóm những người uống rượu liên tục trong thời gian dài, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn tới 91% so với nhóm uống lượng nhỏ. Không chỉ dừng lại ở ung thư, nghiên cứu còn chỉ ra rằng các tổn thương tiền ung thư, như u tuyến ở đại tràng, cũng có liên quan chặt chẽ đến thói quen sử dụng đồ uống có cồn.

Uống rượu hằng ngày làm tăng nguy cơ mắc ung thư (Ảnh tạo bởi AI).

Tiến sĩ Erikka Loftfield, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nguy cơ ung thư có thể giảm khi người uống quyết định từ bỏ rượu. “Ngay cả với những người từng uống ở mức vừa phải đến nặng, nếu họ dừng uống trong một thời gian đủ dài, nguy cơ mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng không tiến triển có thể trở về mức tương tự như những người uống rất ít”, TS Erikka Loftfield nhấn mạnh.

Các nhà nghiên cứu cũng thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế của công trình. Lượng rượu tiêu thụ được ghi nhận chủ yếu dựa trên báo cáo của người tham gia, nên có thể thấp hơn thực tế. Ngoài ra, phần lớn đối tượng nghiên cứu có trình độ học vấn cao, vì vậy kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn bộ cộng đồng.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng những phát hiện này vẫn là một lời cảnh tỉnh rõ ràng về tác động lâu dài của rượu đối với hệ tiêu hóa. Ung thư đại trực tràng hiện nằm trong nhóm những loại ung thư phổ biến và có xu hướng gia tăng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống nhiều thịt đỏ, ít chất xơ, lối sống ít vận động, thì rượu bia ngày càng được xem là một trong những nguy cơ có thể thay đổi được.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe đường ruột, người dân nên hạn chế tối đa đồ uống có cồn, duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và tăng cường vận động thể chất. Việc tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ, đặc biệt với người trên 45 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ, cũng được xem là chìa khóa giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo Medical News Today