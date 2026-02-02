Bác sĩ bệnh viện trung ương cảnh báo

Theo ghi nhận từ các bác sĩ da liễu, người dân ngày càng thận trọng hơn, ưu tiên những cơ sở uy tín và các giải pháp không xâm lấn, thay vì chạy theo những phương pháp làm đẹp “thần tốc” tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết về tổng thể, nhu cầu làm đẹp gần như năm nào cũng tương đương, chỉ khác ở nơi mà người dân lựa chọn để thực hiện.

“Nhiều năm trước, không ít người khá dễ dãi trong việc chọn địa điểm và sản phẩm. Nhưng sau khi xã hội ghi nhận nhiều ca biến chứng do thủ thuật không an toàn, sản phẩm kém kiểm soát, xu hướng đã thay đổi rõ rệt. Các trung tâm uy tín, đặc biệt là bệnh viện và cơ sở chuyên khoa, ghi nhận lượng bệnh nhân tăng mạnh trong một đến hai năm gần đây, nhất là giai đoạn giáp Tết. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy người dân đã ý thức hơn về an toàn” bác sĩ Lượng nhận định.

Bác sĩ Lượng chia sẻ.

Lên ngôi các phương pháp không xâm lấn

Cùng với sự thay đổi trong lựa chọn cơ sở, xu hướng làm đẹp cũng chuyển dịch theo hướng ít xâm lấn và không xâm lấn. Đây là trào lưu phù hợp với thế giới, khi các dịch vụ can thiệp tối thiểu được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tương lai.

Trước đây, muốn trẻ hóa da hay kích thích tái tạo collagen, bác sĩ buộc phải can thiệp sâu bằng các thiết bị xâm lấn. Tuy nhiên, nhờ tiến bộ công nghệ, nhiều thiết bị hiện đại có thể tác động từ bên ngoài nhưng vẫn mang lại hiệu quả bên trong.

Theo thống kê nội bộ, mỗi ngày khoa laser tiếp nhận hơn 200 ca cần thực hiện các thủ thuật, bao gồm cả điều trị bệnh lý và làm đẹp. Trong đó, nhóm khách hàng làm đẹp chiếm khoảng 50%.

Mặc dù cao điểm nhất vẫn là mùa hè, nhưng so với các tháng 9–10, lượng khách trong giai đoạn giáp Tết đã tăng rõ rệt. “Tháng này đã bắt đầu nhộn nhịp hơn so với tháng trước, cho thấy nhu cầu làm đẹp để đón năm mới đang vào mùa” bác sĩ Lượng chia sẻ.

Biến chứng từ kem trộn: cảnh báo đỏ

Theo bác sĩ Lượng, song song với nhu cầu làm đẹp, tại khoa cũng tiếp nhận nhiều ca biến chứng, chủ yếu liên quan đến việc sử dụng “kem trộn” (các sản phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc), thường chứa corticoid và các chất làm trắng không đảm bảo an toàn.

“Những sản phẩm này có thể khiến da trắng rất nhanh, nhưng chỉ sau một thời gian bệnh nhân bắt đầu nhạy cảm, da đỏ, giãn mạch máu, sưng phù. Nặng hơn có thể để lại sẹo, tổn thương lan rộng” bác sĩ Lượng cảnh báo.

Trung bình mỗi tuần, riêng nhóm bệnh nhân gặp biến chứng do kem trộn, khoa tiếp nhận gần 30 ca. Nhiều người bắt đầu sử dụng vào mùa hè để làm trắng nhanh, đến cuối năm thì hậu quả mới bộc lộ rõ.

Một trường hợp gần đây khiến bác sĩ không khỏi trăn trở là bệnh nhân khoảng 47 tuổi, sử dụng một loại kem trộn mua qua mạng xã hội trong khoảng ba tháng. Thời gian đầu, da trắng hồng rõ rệt. Nhưng sau đó, mụn đỏ xuất hiện, hai bên gò má đỏ rực, da sạm đen, tổn thương lan xuống cổ và những vùng không trực tiếp bôi kem.

Để điều trị, bác sĩ phải phối hợp thuốc ức chế phản ứng viêm cùng hệ thống laser mạch máu chuyên dụng nhằm làm co các mạch bị giãn, giảm đỏ và phục hồi da.

Theo các chuyên gia da liễu, người dân có thể nhận biết sớm nguy cơ từ sản phẩm làm đẹp kém an toàn qua hai dấu hiệu chính: trắng nhanh bất thường; đỏ hồng và giãn mạch.

Trước thị trường mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp tràn lan, việc tự xác định nguồn gốc, độ an toàn của sản phẩm là rất khó đối với người tiêu dùng. Các bác sĩ khuyến cáo nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các cơ sở y tế uy tín, bệnh viện da liễu hoặc bác sĩ chuyên khoa.

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp dịp Tết ngày càng tăng, sự chuyển dịch sang các phương pháp không xâm lấn và lựa chọn cơ sở uy tín là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng chỉ một quyết định sai lầm như sử dụng kem trộn hay thủ thuật kém an toàn có thể khiến người dân phải trả giá bằng làn da, sức khỏe và thời gian điều trị kéo dài.