Nhân vật nổi tiếng mùng 6 Tết là chồng dắt đi mua kim cương, sinh nhật được tặng bộ hột xoàn 1 triệu USD giờ sống ra sao?

Những bộ trang sức kim cương này từng khiến dân tình trầm trồ.

Đó là Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990), từng được biết đến với nickname “nữ đại gia quận 7”, “phú bà quận 7”,... Trước khi đối mặt với ồn ào công ty bị kiểm tra chất lượng sản phẩm và chồng doanh nhân (Nguyễn Quốc Vũ, sinh năm 1981) vướng vòng lao lý, Đoàn Di Băng hoạt động trên MXH với tần suất dày đặc, thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe độ giàu có, bao gồm cả những món trang sức kim cương.

Đoàn Di Băng

Từng đi mua kim cương như đi chợ

Một trong những hình ảnh gắn liền với Đoàn Di Băng là trang sức kim cương, hầu hết là được chồng tặng.

Đầu năm 2023, Đoàn Di Băng khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ một thói quen đi mua kim cương của mình: "Như thông lệ, mùng 6 khai trương xong là chồng dắt đi mua kim cương. Năm nay mình lấy mẫu đơn giản cho đường đời mình nó giản đơn”.

Theo hình ảnh được cô đăng tải khi đó, món quà năm mới gồm một dây chuyền và đôi khuyên tai, với tổng giá trị trên hóa đơn khoảng 180 triệu đồng.

Bộ trang sức được Đoàn Di Băng mua lúc đó

Năm 2022, cô gây chú ý khi khoe chồng tặng một bộ trang sức kim cương vàng trị giá khoảng 1 triệu USD (khoảng 22,7 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) nhân dịp sinh nhật. Nguyễn Quốc Vũ cho biết mình đã mất nhiều thời gian để lựa chọn 3 viên kim cương đúng ý nhằm tạo bất ngờ cho vợ.

Theo chia sẻ của Nguyễn Quốc Vũ, ban đầu chỉ dự định mua một viên kim cương khoảng 5 carat. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày, chồng Đoàn Di Băng quyết định "nâng cấp" món quà thành bộ trang sức có tổng trọng lượng 25 carat. Trong đó, riêng viên kim cương gắn trên nhẫn có trọng lượng hơn 15 carat.

Cận cảnh bộ trang sức kim cương vàng được Đoàn Di Băng được chồng tặng dịp sinh nhật

Trong một dịp sinh nhật khác, Đoàn Di Băng cũng khoe "núi" quà hàng hiệu, nổi bật là chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng cùng đồng hồ Chopard xanh lục có giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Dịp 20/10/2021, Nguyễn Quốc Vũ cũng từng tặng vợ chiếc đồng hồ Patek Philippe nạm kim cương trị giá gần 3 tỷ đồng và một chiếc Porsche Taycan màu trắng được cho là có giá gần 8 tỷ đồng.

Ngoài những món quà kể trên, Đoàn Di Băng nhiều lần giới thiệu thêm hàng loạt trang sức, đồng hồ và phụ kiện hàng hiệu có giá trị lớn trên trang cá nhân.

Những hình ảnh kim cương từng được Đoàn Di Băng đăng tải

Khoe lên mạng, bị nghi ngờ là đá chứ không phải kim cương

Song song với sự trầm trồ, những bộ trang sức kim cương của Đoàn Di Băng cũng không ít lần trở thành chủ đề tranh cãi.

Ngay khi vợ chồng cô khoe bộ trang sức kim cương vàng 25 carat giá 1 triệu USD nói trên, nhiều cư dân mạng để lại bình luận nghi ngờ: “Đây là đá Nam Phi, không phải kim cương”.

Trước ý kiến này, Đoàn Di Băng đã đăng tải giấy kiểm định có logo GIA kèm thông tin từ đơn vị bán kim cương để phản hồi. Theo giấy chứng nhận được cô chia sẻ, viên kim cương trên nhẫn có trọng lượng 15,11 carat và được đánh giá đạt mức Excellent (Tuyệt hảo) ở các tiêu chí đánh bóng và độ đối xứng.

Thời điểm đó, Nguyễn Quốc Vũ cũng lên tiếng bảo vệ vợ trước những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng, cho rằng nhiều người chỉ đang "đứng sau màn hình để soi mói" cuộc sống của người khác.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những lần Đoàn Di Băng khoe kim cương trên mạng xã hội chủ yếu đều gắn với một thương hiệu kinh doanh kim cương tại TP.HCM. Thời điểm đó, hình ảnh của cô cũng xuất hiện trên fanpage của đơn vị này để giới thiệu các sản phẩm, làm dấy lên suy đoán rằng hai bên có thể hợp tác quảng bá thương hiệu.

Đến nay, tài khoản Facebook của tiệm kim cương nói trên không còn hiển thị, nên những thông tin liên quan cũng không còn có thể kiểm chứng trực tiếp.

Cũng vào đầu năm 2023, Đoàn Di Băng tiếp tục vướng tranh cãi khi tuyên bố tặng 10 viên kim cương cho khán giả nhân dịp ra mắt bộ phim do cô đầu tư sản xuất. Cô cho biết đây là món quà lì xì đầu năm dành cho những người may mắn.

Không lâu sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện những câu hỏi hoài nghi về chất lượng những viên kim cương được mang đi tặng. Thậm chí, có người tự nhận là kinh doanh kim cương cho rằng đây là kim cương nhân tạo và không có giá trị thu đổi. Trước những tranh cãi này, vợ chồng Đoàn Di Băng không đưa ra phản hồi.

Trong hơn 1 năm vừa qua, sau khi vướng hàng loạt ồn ào liên quan đến hoạt động kinh doanh và chồng bị khởi tố, Đoàn Di Băng gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội. Các tài khoản cá nhân của cô cũng đã được khóa hoặc không còn cập nhật như trước.

Cùng với đó, những bộ sưu tập kim cương, trang sức tiền tỷ từng nhiều lần được nữ doanh nhân khoe với công chúng hiện cũng không còn xuất hiện. Vì vậy tình trạng của khối tài sản này ra sao vẫn là điều chưa có thông tin chính thức từ người trong cuộc.