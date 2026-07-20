Nhan sắc kinh diễm của cô dâu Thái Lan lấy chồng 3 lần trong vòng 3 tháng được cả nước chúc mừng

Hành trình ăn cưới Yaya Urassaya kéo dài suốt 3 tháng, khiến cả T-biz trầm trồ bởi chuỗi hôn lễ đẹp như mơ.

Sau 15 năm hẹn hò bền bỉ, cặp đôi vàng Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã chính thức cập bến hạnh phúc bằng một chuỗi đám cưới marathon trải dài từ Na Uy đến Thái Lan. Từ "hiệp 1" theo phong cách truyền thống Thái Lan vào tháng 4, "hiệp 2" lãng mạn dưới bầu trời Na Uy tháng 5, mới đây nhất họ vừa hoàn thành "trận chung kết" vào tối ngày 18/7. Đúng vậy, cô dâu Yaya đã lên xe hoa tận 3 lần chỉ trong vòng 3 tháng, nhưng yên tâm là chú rể từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mà thôi!

Tiệc cưới khiến cả Thái Lan chúc phúc: Cô dâu bận rộn với ba thiết kế đỉnh cao

Mở màn cho ngày đại hỷ 18/7 là buổi gặp gỡ và tri ân những người hâm mộ đã đồng hành cùng cặp đôi suốt 15 năm qua. Để xuất hiện thật lộng lẫy và ngọt ngào trước các fan ruột, Yaya chọn diện một thiết kế Haute Couture dáng ball gown cúp ngực đến từ Reem Acra - thương hiệu váy cưới xa xỉ danh tiếng hàng đầu thế giới.

Bộ váy được bao phủ bởi lớp ren hoa thêu tay vô cùng tinh xảo và mềm mại. Chi tiết đắt giá nhất nằm ở phần eo với các lớp ren xếp tầng nhẹ nhàng, vừa khéo léo khoe khéo phần thắt eo con kiến của cô dâu, vừa tạo nên một phom dáng hoài cổ và sang trọng.

Chiếc voan đội đầu dài thướt tha quét đất càng làm tăng thêm sự duyên dáng trong mỗi bước đi. Để tổng thể không bị nặng nề, Yaya tinh tế chọn kiểu tóc buộc nửa đầu giúp tôn lên nét rạng rỡ tự nhiên, đi kèm sợi dây chuyền kim cương thanh mảnh làm điểm nhấn. Lối trang điểm glowy trong trẻo chuẩn "tiên tử" kết hợp hoàn hảo với kỹ thuật đính kết đỉnh cao từ thương hiệu Mỹ đã tạo nên một giao diện cô dâu mở màn hoàn hảo không một vết xước.

Sau khi chia tay người hâm mộ, Yaya tiếp tục bước vào phần họp báo với giới truyền thông vào buổi chiều. Mỹ nhân lai lại ghi điểm tuyệt đối khi quyết định tôn vinh chất liệu truyền thống qua một thiết kế đính ước đến từ MESHMUSEUM - một thương hiệu thời trang cao cấp nội địa Thái Lan.

Nữ diễn viên khiến toàn bộ ống kính phóng viên phải hoạt động hết công suất khi xuất hiện trong bộ váy cưới dáng cột được cắt may hoàn toàn từ chất liệu lụa Thái màu ivory thượng hạng. Điểm nhấn giúp nâng tầm trang phục là những cánh hoa làm bằng lụa organza được đính kết dọc thân áo, kết hợp với kỹ thuật chạy chỉ viền thủ công tạo hiệu ứng chuyển động 3D sống động.

Được biết, nguồn cảm hứng của bộ váy từ thương hiệu Thái Lan này xuất phát từ những bản phác thảo hoa của nghệ sĩ Charles Rennie Mackintosh - nơi hoa được định nghĩa như biểu tượng của sự tăng trưởng và chuyển giao, vô cùng tương thích với cột mốc Yaya bước qua một chương mới của cuộc đời.

Sánh đôi bên cô dâu xinh đẹp, chú rể Nadech cũng cực kỳ bảnh bao trong bộ suit màu kem thắt nơ đen lịch lãm. Suốt buổi họp báo, anh chàng liên tục phát "cẩu lương" khi nhìn vợ bằng ánh mắt siêu cấp si tình, khiến dàn phóng viên chỉ biết vừa cười vừa ghen tị trước cái kết viên mãn của cặp đôi quyền lực.

Ở thời khắc tiến vào lễ đường làm lễ và đón khách tiệc tối, cô dâu tiếp tục đổi sang bộ cánh thứ 3. Với thiết kế đính ren lấp lánh phối cùng khăn voan cổ điển. Điểm nhấn của chiếc váy là cấu trúc corset hạ eo tạo hình chữ V sắc sảo - rất có thể là một sản phẩm custom made đến từ Louis Vuitton. Bộ đầm ren đính kết lấp lánh phối cùng khăn voan trùm đầu cổ điển giúp Yaya hoàn thiện giao diện cô dâu quyền lực, tạo nên khung hình nhân đôi visual bên cạnh cô em tỷ muội Lisa (BLACKPINK).

Cuộc chơi thời trang cưới của Yaya dần khép lại khi bước vào after-party bung xõa cùng bạn bè. Cô dâu "chốt hạ" bằng một thiết kế mini dress cực cháy đến từ thương hiệu nội địa Thái Lan - Patarasiri. Chiếc váy cổ yếm với những đường cắt xẻ táo bạo ở eo, được tạo nên từ hàng nghìn sợi tua rua bắt sáng theo từng chuyển động hân hoan. Đây chính là lựa chọn điểm 10 giúp cô dâu vừa khoe trọn body chuẩn chỉnh, vừa tự tin khiêu vũ tới bến mà vẫn sang hết phần thiên hạ.

Hôn lễ "cây nhà lá vườn" ngập sắc đỏ tại quê nhà

Chuỗi sự kiện hạnh phúc của cặp đôi được kích hoạt tại quê nhà Thái Lan với một nghi lễ truyền thống ấm cúng hồi giữa tháng 4. Không khí rộn ràng tiếng cười khi nhà trai mang sính lễ đến rước dâu trong điệu nhảy tưng bừng của bạn bè thân thiết.

Trong ngày trọng đại đầu tiên này, cặp đôi diện trang phục cưới truyền thống mang sắc đỏ rực rỡ. Khoảnh khắc chú rể Nadech quỳ gối trao hoa cho cô dâu đã nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội. Ngay sau đó, hai ngôi sao hạng S khiến fan tan chảy khi nắm tay nhau đi giữa cánh đồng lúa vàng bát ngát, trao nhau nụ hôn ngọt ngào cực kỳ giản dị và gần gũi.

Đẳng cấp cô dâu Louis Vuitton trong đám cưới cổ tích tại Na Uy

Bước sang tháng 5, cặp đôi tiếp tục đưa người hâm mộ đến với một bầu không khí khác biệt: lãng mạn, riêng tư, giàu cảm xúc giữa thiên nhiên Na Uy (quê ngoại của cô dâu). Đây cũng nơi bộ ảnh cưới tuyệt mỹ của cặp đôi được thực hiện, chiếm trọn trang chủ tạp chí Vogue Thái Lan.

Là Đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton, Yaya Urassaya đã gửi gắm chiếc váy cưới trong mơ của mình cho Giám đốc Sáng tạo Nicolas Ghesquière. Để phù hợp với không gian tự do giữa núi rừng, nhà thiết kế đã đo ni đóng giày cho Yaya một phom dáng slip dress hai dây kinh điển.

Sự lựa chọn này không chỉ tôn vinh triệt để bờ vai trần thanh mảnh mà còn rũ bỏ sự nặng nề của váy xòe truyền thống, giúp cô dâu di chuyển năng động. Trước đó, tổng biên tập Vogue Thái cũng đồng hành cùng nữ minh tinh đến Paris, ghi lại những thước phim độc quyền về quá trình fitting được bảo mật cho đến ngày cưới chính thức.