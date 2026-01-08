Nhận biết pate ngon sạch và pate làm từ lợn bệnh, lợn chết: Chuyên gia VSATTP lên tiếng!

Mới đây, thông tin về việc hơn 120 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi được "phù phép" đưa vào chế biến đồ hộp, trong đó có pate, khiến không ít người tiêu dùng rùng mình lo lắng. Đặc biệt, pate là món ăn quen thuộc, dễ ăn, được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa sáng hoặc bữa phụ của trẻ nhỏ, người già.

Vấn đề khiến người dân băn khoăn nhất lúc này là: Làm thế nào để phân biệt pate ngon sạch với pate được làm từ lợn bệnh, lợn chết? Liệu có dấu hiệu nào để nhận biết bằng mắt thường hay mùi vị hay không, hay người tiêu dùng đang hoàn toàn “bịt mắt” trước thực phẩm bẩn?

Chuyên gia lên tiếng về việc nhận biết pate ngon sạch và pate làm từ lợn bệnh, lợn chết

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) đã thẳng thắn chia sẻ một thực tế đáng lo ngại: Người tiêu dùng gần như không thể phân biệt pate sạch hay bẩn bằng cảm quan thông thường.

Theo PGS.TS Thịnh, hiện nay gian thương rất giỏi "phù phép" thực phẩm bẩn thành tươi ngon, thậm chí nhìn còn hấp dẫn hơn cả thực phẩm sạch. Với các loại thịt tươi sống đã khó phân biệt, thì pate lại càng khó hơn gấp nhiều lần.

Lý do là bởi pate được chế biến từ thịt xay nhuyễn, qua nhiều công đoạn tẩm ướp, thêm gia vị, phụ gia thực phẩm. Khi thịt lợn bệnh, lợn chết được đưa vào làm pate, các đối tượng sản xuất sẽ cho thêm nhiều hóa chất, phụ gia để khử mùi, tạo màu, tạo độ béo, độ thơm, khiến thành phẩm cuối cùng trông không khác gì pate ngon sạch thông thường.

PGS.TS Thịnh nhấn mạnh: "Mắt thường không thể phân biệt được. Ngay cả khi ăn vào cũng rất khó nhận biết. Chỉ khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn thì mới có thể nghi ngờ".

Nói cách khác, người tiêu dùng hoàn toàn ở thế bị động, chỉ biết mình ăn phải pate bẩn sau khi sức khỏe đã bị ảnh hưởng.

Ăn pate làm từ lợn bệnh, lợn chết: Nguy hiểm không chỉ là đau bụng

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, thịt lợn bệnh, đặc biệt là lợn mắc dịch tả châu Phi, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người, kể cả khi đã được nấu chín hoặc chế biến kỹ.

Việc ăn phải pate làm từ nguồn thịt không đảm bảo có thể dẫn đến:

- Ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài, ảnh hưởng đến đường ruột

- Nguy cơ nhiễm vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh tồn dư trong thịt

- Với trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền, hệ miễn dịch yếu, mức độ nguy hiểm có thể nặng hơn, thời gian hồi phục lâu hơn

Đáng lo ngại hơn, người tiêu dùng thường có tâm lý chủ quan, cho rằng "nấu chín là an toàn", trong khi thực tế nhiều mầm bệnh, độc tố không thể bị loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng nhiệt độ, nhất là khi thịt đã bị phân hủy hoặc xử lý bằng hóa chất.

Vậy chúng ta chỉ có thể làm gì lúc này?

- Tốt nhất nên tự làm pate từ nguồn thịt sạch, uy tín mình có thể chắc chắn kiểm chứng.

- Không mua pate trôi nổi, không nhãn mác, không địa chỉ sản xuất

- Cẩn trọng với các sản phẩm giá rẻ bất thường

Khi có biểu hiện bất thường sau ăn, cần đi khám sớm, không chủ quan