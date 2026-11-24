Chổi quét bàn thờ là vật dụng không thể thiếu để giữ cho không gian thờ cúng luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Bàn thờ là không gian được các gia đình Việt đặc biệt chú trọng giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng và trang nghiêm. Trong quá trình bao sái, bên cạnh khăn lau và nước sạch, chổi quét bụi cũng là vật dụng thường được chuẩn bị để vệ sinh mặt bàn, chân đế và những vị trí nhỏ khó lau chùi. Đây vốn là món đồ quen thuộc trong mỗi gia đình, tuy nhiên, chổi dùng cho khu vực thờ cúng lại cần được lựa chọn và sử dụng cẩn thận hơn. Có 3 điều quan trọng mà gia đình nên lưu ý để việc vệ sinh bàn thờ vừa thuận tiện, vừa đảm bảo sự chỉn chu, sạch sẽ.

1. Chọn chổi có chất liệu mềm, kích thước phù hợp

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại chổi được sử dụng để vệ sinh bàn thờ. Phổ biến nhất là chổi lông mềm, chổi lông cọ tự nhiên hoặc các loại chổi phủi bụi chuyên dụng có thiết kế nhỏ gọn. Mỗi loại có đặc điểm riêng nhưng nhìn chung, gia đình nên ưu tiên sản phẩm có phần lông mềm, không quá cứng và dễ thao tác. Chổi lông mềm phù hợp để phủi bụi trên mặt bàn thờ, khung ảnh, chân đèn và những món đồ thờ có nhiều chi tiết nhỏ. Trong khi đó, chổi làm từ lông cọ tự nhiên cũng được nhiều người lựa chọn nhờ chất liệu gần gũi, có thể sử dụng để làm sạch các khe, góc hẹp. Ngoài ra, những chiếc chổi chuyên dụng có cán nhỏ, đầu chổi gọn cũng giúp việc vệ sinh trở nên thuận tiện hơn.

Gia đình nên tránh chọn chổi có phần lông quá cứng, dễ rụng hoặc bị xơ xác sau một thời gian sử dụng. Khi quét mạnh, những loại chổi này có thể làm xước bề mặt gỗ, khiến bụi bẩn rơi ngược trở lại hoặc làm ảnh hưởng đến các vật phẩm thờ cúng. Một chiếc chổi có kích thước vừa phải, dễ cầm nắm và có chất liệu phù hợp sẽ giúp việc vệ sinh bàn thờ nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm với đồ thờ.

2. Nên sử dụng chổi riêng cho khu vực thờ cúng

Đây là điều nhiều gia đình thường chú ý khi chuẩn bị dụng cụ vệ sinh bàn thờ. Theo quan niệm truyền thống, khu vực thờ cúng là không gian trang nghiêm, vì vậy các vật dụng dùng để bao sái cũng cần được giữ gìn sạch sẽ và cẩn thận. Gia đình nên chuẩn bị một chiếc chổi riêng để quét bụi bàn thờ, không sử dụng chung với chổi quét nhà, quét sân hay những khu vực sinh hoạt khác. Bởi chổi dùng để vệ sinh sàn nhà thường bám tóc, bụi bẩn, đất cát và nhiều loại tạp chất. Nếu dùng chung, những bụi bẩn này có thể tiếp xúc với đồ thờ, khiến việc vệ sinh không còn đảm bảo.

Sau mỗi lần sử dụng, nên kiểm tra và làm sạch phần lông chổi, loại bỏ bụi bẩn, tóc hoặc mạng nhện còn bám lại. Nếu chổi bị ẩm, cần để khô hoàn toàn trước khi cất giữ, tránh để lâu trong môi trường kín khiến vật liệu bị mốc hoặc có mùi khó chịu. Tốt nhất, gia đình nên dành một vị trí riêng, sạch sẽ và khô ráo để cất chổi cùng các dụng cụ bao sái khác. Không nên tiện tay đặt chổi dưới sàn nhà, trong nhà vệ sinh hoặc lẫn với những vật dụng vệ sinh thông thường. Việc giữ gìn dụng cụ sạch sẽ không chỉ phù hợp với quan niệm về sự trang nghiêm mà còn giúp hạn chế bụi bẩn trong quá trình sử dụng.

3. Quét dọn nhẹ nhàng, tránh làm xê dịch đồ thờ

Khi vệ sinh bàn thờ, gia đình cần chú ý đến cách sử dụng chổi để tránh làm đổ, xê dịch hoặc ảnh hưởng đến các vật phẩm đang được sắp đặt. Đây là điều đặc biệt cần thiết với những bàn thờ có nhiều đồ thờ như bát hương, lọ hoa, chân nến, mâm bồng, tượng thờ và di ảnh. Trước khi bắt đầu, gia đình nên quan sát tổng thể khu vực cần vệ sinh, xác định những vị trí có nhiều bụi bẩn và các món đồ dễ va chạm. Khi quét, nên dùng lực nhẹ, thao tác từ tốn, ưu tiên làm sạch những khu vực trống trước rồi mới đến các góc nhỏ xung quanh đồ thờ. Không nên đưa chổi quá sâu vào những vị trí chật hẹp hoặc quét mạnh tay khiến đồ vật bị rung lắc.

Với những món đồ có nhiều chi tiết chạm khắc, khe nhỏ hoặc bề mặt dễ bám bụi, gia đình có thể sử dụng chổi lông mềm kết hợp khăn sạch để vệ sinh. Tránh dùng chổi cứng chà xát liên tục vì có thể làm xước bề mặt, bong lớp sơn hoặc ảnh hưởng đến chất liệu của đồ thờ. Đặc biệt, khi bao sái tổng thể, gia đình nên hạn chế tự ý di chuyển bát hương và những vật phẩm thờ cúng quan trọng nếu không thực sự cần thiết. Nếu phải di chuyển để vệ sinh, nên thực hiện cẩn thận, ghi nhớ vị trí ban đầu và đặt lại ngay ngắn sau khi hoàn thành. Với những gia đình có phong tục riêng về bao sái, có thể thực hiện theo nếp nhà nhưng không nên quá lo lắng về những kiêng kỵ truyền miệng.