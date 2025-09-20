Nguyễn Văn Chung: "Tôi nghe Tùng Dương hát là chuyển kênh"

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về ca sĩ Tùng Dương, người mà anh cho rằng thể hiện trọn vẹn nhất ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của mình.



Nguyễn Văn Chung và Tùng Leo

Anh nói: "Khi bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của tôi được hát bởi Tùng Dương là một niềm vui rất lớn. Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ bài hát của mình sẽ được Tùng Dương hát.

Thứ nhất, cá tính âm nhạc của chúng tôi khác nhau. Chúng tôi đã xa nhau về khoảng cách địa lý rồi và lĩnh vực hoạt động nghệ thuật cũng khác nhau.

Tùng Dương là hàn lâm hơn tôi và thích đưa cá tính của riêng mình vào âm nhạc. Ngày xưa tôi nghe Tùng Dương hát là chuyển kênh vì đó không phải gu của tôi. Tôi thích những gì nhẹ nhàng, êm dịu, cảm xúc, gần gũi hơn.

Gần đây, Tùng Dương đã có những bước chuyển mình rất thông minh khi vừa lắng nghe khán giả vừa làm mới mình. Từ đó, tôi phát hiện ra nhiều góc cạnh khác của một người ca sĩ mà trước giờ tôi đã hiểu lầm.

Trong âm nhạc giữa chúng tôi cũng có những điểm cầu toàn. Đúng là ngoài Tùng Dương ra, khó có ca sĩ nào hát bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình mà lột tả được tinh thần, nội lực, sức mạnh mà tôi muốn truyền tải cho mọi người".

Tiếp đó, Nguyễn Văn Chung chia sẻ về ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Tôi biết ơn tất cả các ca sĩ đã thể hiện ca khúc này ở từng cột mốc, thời điểm để biến nó thành bài hát quốc dân, đặc biệt là Tùng Dương.

Vừa rồi tôi đứng trước sân khấu 50 nghìn người cùng hát ca khúc này, cảm xúc kinh khủng lắm. Trong suốt 23 năm làm nghề, tôi chưa từng tưởng tượng được mình sẽ có được cảm xúc này.

Duyên Quỳnh là người đầu tiên hát bài này với nguồn năng lượng trẻ của một người trẻ yêu nước. Tới Võ Hạ Trâm và Đông Hùng, bài hát được khoác lên tầm vóc khác, hào hùng, thiêng liêng. Mỗi nghệ sĩ có một phong cách thể hiện khác, nhóm MTV khác, Lâm Bảo Ngọc thì hiện đại hơn.

Để nói về viral thật sự thì Tùng Dương là người thể hiện đúng ý tôi nhất vì bài hát cần nội lực mạnh mẽ như vậy, giống lời hiệu triệu, lan tỏa. Tùng Dương là phiên bản trọn vẹn nhất".