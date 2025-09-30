Nguyễn Văn Chung nói thẳng: "Lệ Quyên cần trau dồi giọng hát"

Mới đây, chương trình Tỏa sáng ước mơ đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai trò giám khảo, cùng ca sĩ Hải Yến Idol.



Các thí sinh Tỏa sáng ước mơ

Mở màn đêm thi, cặp thí sinh Mỹ Tuyên và Gia Huy đã khiến MC Hoàng Rapper dành hẳn 100 điểm vì trang phục chỉn chu, đồng bộ và rất bắt sân khấu. Tận dụng sở trường là ballad, cặp đôi quyết định lựa chọn bài hát Đã từng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hùng để trình diễn.

Nhìn tổng thể, phần thi được giám khảo đánh giá là có cú twist ngoạn mục. Nếu ở phần đầu bài hát, cặp thí sinh đánh mất điểm với phần trình diễn không có sự nổi bật thì bắt đầu từ phần điệp khúc bộ đôi đã lấy lại phong độ, tạo nên bước chuyển mình ngoạn mục cho cả phần thi. Cả ba giám khảo đều đồng tình rằng đây là cặp thi có phần bè hay nhất đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên về phía Mỹ Tuyên, giám khảo Hải Yến góp ý: "Bạn cần mở rộng khẩu hình miệng khi hát tránh tạo cảm giác dính chữ, lời hát vì thế cũng sẽ sáng hơn".

Về phía Gia Huy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp ý: "Bạn cần thổi hồn trong cả những câu hát đầu".

Tiếp nối đêm thi là phần trình diễn của cặp đôi Ngọc Thịnh - Duy Khang. Cặp thí sinh lựa chọn ca khúc Rời, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích để thể hiện. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói: "Tôi đánh giá cao cả hai thí sinh khi đã chọn bài hát phù hợp, đầu tư về trang phục, cách biểu diễn và cách hát. Tôi nhận thấy, cả hai thí sinh tuy đều có giọng hát hay nhưng nhìn tổng thể phần trình diễn lại chưa có sự đồng nhất. Phần thi sẽ ấn tượng hơn nếu cả hai thí sinh có cách nhấn nhá ở những câu hát phù hợp".

Nguyễn Văn Chung

Xuất hiện với trang phục đậm chất núi rừng Tây Nguyên, cặp thí sinh Hữu Thiên - Đình Đại khuấy động sân khấu với ca khúc Tiếng chày trên sóc BomBo.

Ca sĩ Lâm Hùng dành lời khen cho cặp thí sinh khi đã lựa chọn một bài hát khó để trình diễn. Tuy nhiên anh nói: "Tôi mong muốn hai thí sinh cần chú trọng hơn trong cách xử lý các nốt thấp, tránh khiến bài hát vốn có giai điệu hào hùng, phóng khoáng bị trì lại".

Ca sĩ Hải Yến Idol góp ý: "Phần trình diễn sẽ hay hơn nếu bộ đôi thí sinh tự tin hơn trong các động tác trình diễn, thể hiện được tinh thần phóng khoáng của con người Tây Nguyên".

Phần trình diễn cuối cùng của cặp thí sinh Lương Thiện - Lệ Quyên. Cặp đôi đã lựa chọn bài hát Đừng ngoảnh lại, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hương Giang. Hải Yến nói: "Tôi đánh giá cao sự trưởng thành của thí sinh Lương Thiện khi có cách xử lý bài hát cực khéo".

Với Lệ Quyên, giám khảo Lâm Hùng dành lời khen ngợi với ngoại hình bắt sân khấu, cùng phong thái trình diễn lôi cuốn nhưng Nguyễn Văn Chung lại nói thẳng: "Lệ Quyên cần cố gắng trau dồi về giọng hát, tạo cho mình sự khác biệt".