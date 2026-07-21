Nguyên nhân ban đầu xe container tông liên hoàn với 10 ô tô trên cao tốc

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe đầu kéo biển số 86H-038.XX không quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, dẫn đến vụ tông liên hoàn với 10 ô tô khác.

Theo thông tin từ Cục CSGT , khoảng 12h15 ngày 19/7, tại Km279+500 cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Vụ việc khiến một người bị thương, 11 phương tiện hư hỏng. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 650 triệu đồng.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc xe container ﻿ tông liên hoàn 10 ô tô trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT

Nguyên nhân ban đầu sơ bộ được xác định do lái xe đầu kéo biển số 86H-038.XX không quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, dẫn đến vụ tông liên hoàn với 10 ô tô khác.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền và kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn.

Từ vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tập trung khi lái xe, tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhất là khi lưu thông trên đường cao tốc.

Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến mất tập trung khi lái xe gồm sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử, thực hiện các công việc khác trong lúc điều khiển phương tiện, cũng như tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người lái và những người tham gia giao thông.