Nguyên do chương trình xe tăng MGCS của châu Âu đi vào bế tắc?

Chương trình hợp tác Pháp-Đức phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo - Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực (MGCS), đã đi vào bế tắc.

Chương trình xe tăng MGCS của châu Âu đi vào bế tắc.

Các quan chức và bộ quốc phòng hai nước ngày càng thừa nhận sự bất khả thi của một thỏa hiệp, dẫn đến việc trên thực tế loại bỏ việc phát triển một loại "xe tăng châu Âu" thống nhất theo hình thức ban đầu.

Trong bối cảnh chuyển đổi sâu sắc của chiến trường trên bộ, Đức và Pháp đang phải đối mặt với những khác biệt không thể vượt qua trong việc định hình thiết kế các phương tiện bọc thép tương lai.

Chương trình MGCS, được khởi động vào năm 2017, nhằm mục đích thay thế các xe tăng Leopard 2 và Leclerc đã lỗi thời vào năm 2035, nhưng các tranh chấp công nghiệp và sự vận động hành lang quyết liệt của các tập đoàn quốc phòng khổng lồ đã làm tê liệt hoạt động nghiên cứu và phát triển chung.

Ban đầu, tiềm năng kỹ thuật của nền tảng hợp tác này được kỳ vọng là đột phá, nhưng việc triển khai đã bị cản trở bởi những xung đột lợi ích giữa công ty Nexter của Pháp và các công ty KNDS và Rheinmetall của Đức.

Điểm mấu chốt của sự bất đồng về công nghệ là việc lựa chọn cỡ nòng và hệ thống pháo chính cho xe tăng tương lai.

Phía Đức, do Rheinmetall đại diện, tích cực quảng bá pháo nòng trơn 130mm Rh-130 L/51 mới nhất của mình, vốn tự hào về năng lượng đầu nòng và khả năng xuyên giáp được tăng cường.

Trong khi đó, các nhà thiết kế Pháp lại kiên quyết tích hợp hệ thống pháo ASCALON 140mm của họ, được tối ưu hóa cho việc sử dụng đạn dược dạng ống lồng tiên tiến.

Việc các bên không thể thống nhất một tiêu chuẩn chung đã dẫn đến bế tắc về công nghệ trong thiết kế tháp pháo và hệ thống nạp đạn tự động.

Một yếu tố gây bất ổn khác là sự tham gia của Rheinmetall vào liên minh, điều này đã phá vỡ sự cân bằng 50-50 ban đầu giữa Pháp và Đức.

Pháp cáo buộc Đức cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn các hệ thống con quan trọng của dự án, bao gồm hệ thống bảo vệ giáp, tích hợp tác chiến điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực bằng trí tuệ nhân tạo, khiến việc duy trì sự cân bằng trở nên bất khả thi.

Ngoài những tranh chấp công nghiệp, các quốc gia tham gia chương trình MGCS đã thể hiện những cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau đối với việc sử dụng chiến thuật xe bọc thép trong các chiến trường hiện đại.

Pháp dựa trên kinh nghiệm từ các chiến dịch viễn chinh ở châu Phi và Trung Đông, kêu gọi một nền tảng tương đối nhẹ, có tính cơ động cao và có thể vận chuyển bằng đường hàng không, với trọng tâm là khả năng kết nối mạng, tích hợp kỹ thuật số và hệ thống phòng thủ chủ động.

Đối với Pháp, việc giữ trọng lượng xe tăng trong khoảng 50-55 tấn là rất quan trọng để đảm bảo khả năng cơ động.

Ngược lại, Đức theo truyền thống nhấn mạnh vào khả năng bảo vệ bằng giáp thụ động tối đa, vũ khí hạng nặng và khả năng sống sót cao của kíp lái trong các cuộc đấu pháo quy mô lớn, và việc sử dụng các loại vũ khí phản pháo hạng nặng.

Các chuyên gia nhận định, sự sụp đổ gần như hoàn toàn của chương trình MGCS đã chứng minh sự bất lực của các quốc gia châu Âu trong việc hy sinh chủ quyền về các công nghệ quốc phòng then chốt vì lợi ích của các dự án tập thể.

Kết quả là, thay vì một loại xe tăng thế hệ thứ 5 duy nhất của châu Âu, chiến trường sẽ chứng kiến sự phát triển hơn nữa của các trường đào tạo xe bọc thép quốc gia.

Đức duy trì vị thế thống trị của mình trên thị trường xe bọc thép bánh xích hạng nặng, và Pháp buộc phải tự hiện đại hóa xe tăng Leclerc hoặc tìm kiếm các đối tác mới để phát triển xe tấn công hạng nhẹ.