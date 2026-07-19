Mỗi lần dùng iPhone, tôi chỉ muốn "quay xe gấp" về điện thoại Android vì sờ đến tính năng nào cũng thiếu

Dù trân trọng những giá trị riêng mà mỗi bên mang lại, nhưng cứ mỗi lần chuyển sang iPhone, thật không khỏi tiếc nuối một vài tính năng cực kỳ tiện lợi trên Android.

Do đặc thù công việc, cây bút Yash Wate của Android Authority phải sử dụng cả hai nền tảng Android lẫn iOS mỗi ngày.

Dù trân trọng những giá trị riêng mà mỗi bên mang lại, nhưng cứ mỗi lần chuyển sang iPhone, anh lại không khỏi tiếc nuối một vài tính năng cực kỳ tiện lợi trên Android.

Dưới đây là cảm nhận của Yash.

1. Khả năng đa nhiệm thực thụ

Việc thiếu hỗ trợ đa nhiệm thực thụ trên iPhone thực sự là một điểm trừ lớn, và sự thiếu vắng này luôn làm gián đoạn luồng công việc của tôi trong vài ngày đầu tiên chuyển đổi.

Thừa nhận rằng về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể đa nhiệm trên iPhone, nhưng đó là kiểu đa nhiệm tuần tự – nghĩa là bạn chỉ có thể tương tác với một ứng dụng duy nhất trên màn hình tại một thời điểm.

Trên Android thì hoàn toàn khác. Tùy thuộc vào dòng điện thoại bạn dùng, bạn sẽ có nhiều chế độ đa nhiệm khác nhau như:

Chia đôi màn hình (Split-screen view): Cho phép chạy song song hai ứng dụng trên và dưới (hoặc trái và phải).

Hiển thị dạng pop-up (Pop-up view): Thu nhỏ ứng dụng thành một cửa sổ nổi có thể di chuyển linh hoạt.

Bong bóng ứng dụng (App bubbles): Thu nhỏ ứng dụng thành các bong bóng tròn lơ lửng trên màn hình.

Trong số đó, tôi thấy đa nhiệm chia đôi màn hình là hữu ích nhất và thường xuyên sử dụng nó trên chiếc Galaxy S26 Ultra của mình. Nó giúp tôi vừa ghi chú vừa tra cứu thông tin trên một ứng dụng khác, đối chiếu tài liệu giữa hai ứng dụng, hay nhập dữ liệu vào bảng tính Excel từ một nguồn thông tin khác.

Tuyệt vời nhất là tôi có thể lưu các cặp ứng dụng này ra màn hình chính hoặc bảng điều khiển cạnh (Edge Panel) để dùng lại sau. Mỗi lần cần, tôi chỉ việc chạm vào cặp ứng dụng đã lưu là chúng sẽ lập tức mở ra ở chế độ chia đôi màn hình.

Tôi cũng rất nhớ tính năng cửa sổ pop-up của One UI khi dùng iPhone. Tôi thường dùng nó để tạo các biểu tượng ứng dụng lơ lửng cho các app như WhatsApp, nhờ đó có thể mở nhanh và trả lời tin nhắn ngay trên giao diện của bất kỳ ứng dụng nào khác mà không cần phải mở toàn màn hình.

2. Chế độ máy tính để bàn

iPhone không chỉ thiếu các tính năng đa nhiệm mà còn không hề có chế độ máy tính để bàn (desktop mode) – thứ mà Samsung DeX đang làm rất tốt trên các dòng máy Galaxy.

DeX cho phép bạn biến chiếc điện thoại Galaxy của mình thành một chiếc máy tính bỏ túi. Nó cực kỳ hữu ích khi bạn cần xử lý công việc trực tiếp trên điện thoại (như di chuyển tệp tin hoặc chỉnh sửa ảnh) nhưng màn hình điện thoại lại quá nhỏ, trong khi bạn lại không mang theo laptop bên mình.

Tôi đã từng trải qua nhiều tình huống thực tế mà Samsung DeX tỏ ra vô cùng đắc lực:

Một lần, trong một chuyến ở lại đột xuất tại nhà bạn, DeX đã cứu cánh giúp tôi chỉnh sửa một bảng tính Excel và trả lời hàng loạt email công việc. Tương tự, trong một chuyến đi chơi cuối tuần, tôi đã có thể kết nối điện thoại với TV trong phòng khách sạn để chỉnh sửa một loạt ảnh và video một cách thoải mái.

Điều tôi thực sự thích ở Samsung DeX là sự tiện dụng và dễ dùng. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một màn hình ngoài, một sợi cáp HDMI cùng một bộ chuột, bàn phím rời. Bạn thậm chí có thể kết nối không dây với màn hình ngoài, dù trải nghiệm này có thể không được mượt mà cho lắm nếu kết nối Wi-Fi chập chờn.

DeX hỗ trợ rất nhiều tính năng như thanh tác vụ, đa cửa sổ, đa không gian làm việc, thay đổi kích thước cửa sổ linh hoạt và kéo thả tệp tin.

3. Các kho ứng dụng thay thế

Apple không cho phép cài đặt ứng dụng từ bên ngoài trên iPhone. Do đó, bạn hoàn toàn phải phụ thuộc vào App Store của Apple để tìm kiếm ứng dụng cho chiếc iPhone của mình.

Mặc dù Apple tuyên bố cách tiếp cận này giúp hạn chế phần mềm độc hại nhưng nó cũng mang lại những điểm hạn chế lớn.

Ngược lại, các nhà phát triển Android được tận hưởng sự tự do tuyệt đối; họ có thể phân phối ứng dụng của mình qua nhiều kênh khác nhau. Điều này thật tuyệt vời, và nhờ đó, tôi có thể tải ứng dụng về điện thoại Android từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như các kho ứng dụng thay thế như F-Droid hoặc các kho lưu trữ mã nguồn như GitHub .

Các kho ứng dụng này thường tập trung mạnh vào quyền riêng tư, vì vậy bạn sẽ không lo bị cài cắm các đoạn mã theo dõi ẩn trong mã nguồn của ứng dụng. Chúng cũng là nơi lưu trữ các ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không ẩn các tính năng cơ bản đằng sau các gói đăng ký trả phí hoặc mua hàng trong ứng dụng.

4. Hệ thống quản lý tệp tin mở hoàn toàn

Qua nhiều năm, Apple đã nỗ lực giúp hệ thống tệp tin trên iOS trở nên dễ tiếp cận hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, nó đã hỗ trợ nhiều thao tác hữu ích, bao gồm kết nối với máy chủ FTP và di chuyển tệp tin giữa iPhone với các thiết bị lưu trữ ngoài.

Tuy nhiên, iOS vẫn hoạt động theo cơ chế đóng hộp – nghĩa là mỗi ứng dụng tồn tại và vận hành trong một môi trường cô lập riêng biệt, hoàn toàn không thể truy cập vào dữ liệu của ứng dụng khác.

Hệ quả là người dùng không có được sự kiểm soát toàn diện đối với hệ thống tệp tin như trên Android, dẫn đến việc gặp khó khăn hoặc thậm chí không thể thực hiện được nhiều tác vụ quản lý dữ liệu.

Tôi chưa bao giờ gặp phải những rắc rối này trên Android, và điều đó giúp cho các thao tác liên quan đến tệp tin trở nên khả thi và dễ dàng hơn rất nhiều:

Truyền tải dữ liệu dễ dàng: Tôi có thể kết nối điện thoại Android của mình với máy tính và dễ dàng di chuyển các tệp tin qua lại giữa hai thiết bị.

Phân tích bộ nhớ: Tôi có thể cài đặt một ứng dụng phân tích dung lượng để biết chính xác thư mục hoặc tệp tin nào đang chiếm dụng bộ nhớ của máy.

Đồng bộ hóa chạy nền vượt trội: Vì Android không hạn chế các ứng dụng chạy nền quá khắt khe như iOS, tôi có thể sử dụng các ứng dụng như Syncthing để giữ cho các tệp tin của mình luôn được đồng bộ hóa liên tục giữa điện thoại và máy tính.

Xử lý tệp tin hàng loạt: Android cũng giúp việc sử dụng các ứng dụng bên thứ ba để xử lý tệp tin hàng loạt trở nên dễ dàng hơn. Tôi chỉ cần cấp quyền truy cập vào một thư mục cụ thể trên bộ nhớ máy cho ứng dụng đó, và nó sẽ tự động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

5. Sạc ngược không dây

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi thực sự nhớ tính năng sạc ngược không dây khi dùng iPhone. Dù bạn có thể sạc không dây cho iPhone bằng sạc dự phòng hoặc một chiếc điện thoại khác có hỗ trợ sạc ngược không dây, nhưng bản thân chiếc iPhone lại không thể sạc cho các thiết bị khác như điện thoại hay tai nghe không dây của bạn.

Đây có thể không phải là một tính năng quyết định đối với hầu hết mọi người, và cũng không phải là thứ bạn sẽ dùng đến hàng ngày. Tuy nhiên, nó lại là một tính năng cực kỳ đáng giá trong những tình huống cấp bách – chẳng hạn khi bạn đang ở ngoài đường và chiếc tai nghe không dây đột ngột báo pin yếu.

Tôi đã rơi vào hoàn cảnh này rất nhiều lần trước đây, và tính năng sạc ngược không dây trên chiếc Galaxy S23 Ultra đã kịp thời tiếp thêm năng lượng cho chiếc tai nghe, vừa đủ để hoàn thành một vài cuộc gọi quan trọng. Bên cạnh tai nghe, đôi khi tôi còn dùng tính năng này để "cứu đói" cho chiếc điện thoại phụ của mình.