Người tuổi thọ cao thường “mềm” ở 2 chỗ: Sau 55 tuổi làm thêm 2 điều này, cơ thể khỏe hơn cả tập thể dục

Trường thọ là ước nguyện chung của mỗi người chúng ta. Dù là đàn ông hay phụ nữ, ở bất cứ độ tuổi nào, ai cũng mong muốn có thể sống trọn tuổi già không bệnh tật, ít tai họa, được thảnh thơi và tận hưởng mọi thứ.

Tuy nhiên, để có được một cuộc sống trường thọ lại không phải là điều dễ dàng. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật của đời người, bạn không thể thoát khỏi nhưng bạn hoàn toàn có thể chăm sóc cơ thể để hạn chế tối đa nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Vậy đặc điểm của những người sống thọ là gì? Chắc chắn là bao gồm 2 đặc điểm sau đây.

2 "mềm" trên cơ thể người trường thọ

Mạch máu mềm: Đàn hồi tốt, ít cục máu đông

Mạch máu là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe chúng ta. Máu đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào và cơ quan trong cơ thể, đồng thời loại bỏ carbon dioxide và các chất thải ra khỏi tế bào.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố bên ngoài như ô nhiễm nước, ô nhiễm môi trường, tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh và lối sống thiếu khoa học, mạch máu của con người không được "làm sạch" đúng cách.

Chỉ khi mạch máu khỏe mạnh thì các cơ quan nội tạng, não và tay chân của chúng ta mới được cung cấp đủ máu và các chất dinh dưỡng khác một cách kịp thời. Ngược lại, khi động mạch bị tắc nghẽn, sức khỏe của chúng ta dễ gặp nguy hiểm với các vấn đề như tăng cholesterol, bệnh tim mạch, tăng huyết áp và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác. Đặc biệt, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ trở nên cao hơn đối với những người bị ảnh hưởng.

Vì vậy, điều quan trọng hơn là phải làm tốt công việc duy trì và làm mềm mạch máu trong cuộc sống hàng ngày. Nếu đến một độ tuổi nhất định, mạch máu vẫn tương đối mềm thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, có nhiều khả năng kéo dài tuổi thọ hơn.

Gan mềm: Ít xơ cứng, chức năng gan hoạt động tốt

Gan là cơ quan giải độc trong cơ thể chúng ta nên đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Cụ thể, gan thực hiện hơn 500 chức năng thiết yếu cho sự sống, bao gồm việc làm sạch máu bằng cách loại bỏ các hóa chất độc hại, sản xuất mật để phân giải chất béo từ thức ăn, và lưu trữ glucose để cung cấp năng lượng khi cần thiết.

Dù có khả năng tự tái tạo, gan vẫn có thể bị tổn thương khi phải hoạt động quá sức và cần được thanh lọc, bảo vệ để tránh tổn thương. Để duy trì sức khỏe của gan, cần hạn chế tiêu thụ các thực phẩm gây hại như đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, món ăn cay nóng, và tránh xa thuốc lá, rượu bia.

Chỉ khi gan khỏe mạnh thì độc tố của chúng ta mới được chuyển hóa ra khỏi cơ thể một cách bình thường. Ngược lại, một khi xơ gan xảy ra, khả năng giải độc, thải độc sẽ giảm sút, chất độc không được đào thải ra ngoài, nguy cơ xơ gan, thậm chí ung thư gan sẽ cao hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày người ta cũng có câu "nuôi gan là nuôi sự sống". Vì vậy, sau một độ tuổi nhất định, gan hoạt động tốt, ít xơ cứng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Làm thêm 2 việc để cơ thể ngày càng sung sức

Mọi người đều biết rằng, tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng việc vận động khi tuổi đã cao cần được chú ý và thận trọng. Nhiều người lớn tuổi do tập luyện quá sức, không đúng cách, đã dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đối với cơ thể như thoái hóa khớp gối, chấn thương, tăng huyết áp... Đồng thời, nhiều người cũng có nền tảng sức khỏe yếu, thể trạng không phù hợp với việc tập luyện. Vậy có cách nào để bảo vệ sức khỏe an toàn, lành mạnh đối với họ? Hãy thử áp dụng 2 thói quen sau đây:

Ăn uống có chừng mực, điều độ mỗi ngày

Theo nghiên cứu của TS David Kessler, Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc Giảm nhẹ thuộc Hiệp hội Bệnh viện Nam California (Mỹ), não bộ cần ít nhất 20 phút để nhận tín hiệu từ dạ dày rằng nó đã no. Theo khảo sát những người sống thọ ở Nhật, để nhận biết khi cơ thể sắp no, họ thường ăn chậm. Theo trang tin tức Blue Zones, quy tắc ăn no 80% của người Nhật giúp họ ngăn ngừa bệnh tật từ sớm. Áp dụng quy tắc này vào chế độ ăn uống có thể giúp hạn chế lượng calo tiêu thụ và ngăn ngừa tăng cân mất kiểm soát.

Đề cao việc chăm sóc sức khỏe

Đất nước trường thọ Nhật Bản nổi tiếng với sự quan tâm đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe. Theo bảng xếp hạng Bloomberg Efficiency Health Care, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản đứng vào hàng top đầu thế giới, được coi là một trong những hệ thống y tế tiên tiến nhất.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản, từ những năm 1960, chính phủ đã chi trả 70% chi phí y tế và lên đến 90% cho những người có thu nhập thấp. Người dân Nhật Bản được trang bị kiến thức và thiết bị y tế tiên tiến, góp phần giúp nước này có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Trung bình, mỗi người dân Nhật Bản đi khám sức khỏe 13 lần mỗi năm, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhiều căn bệnh. Chính phủ quốc gia này cũng thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, như kiểm tra sức khỏe định kỳ tại trường học và nơi làm việc.

*Nguồn: Sohu