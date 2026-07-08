Người từng uống 100 viên thuốc mỗi ngày để "sống trường sinh bất lão" vừa phát hiện mắc bệnh nan y

Một người đàn ông muốn "sống trường sinh bất lão" đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ để nó chi phối cuộc sống của mình, ông cho biết.

Bryan Johnson, 48 tuổi - doanh nhân người Mỹ nổi tiếng với dự án "đánh bại lão hóa" và mục tiêu kéo dài tuổi thọ tối đa - vừa tiết lộ ông mắc một căn bệnh tự miễn hiện chưa có cách chữa khỏi. Dù vậy, ông khẳng định sẽ không chấp nhận sống chung với bệnh mà tiếp tục tìm kiếm phương pháp điều trị bằng khoa học và công nghệ, theo báo Anh Mirror.

Bryan Johnson, chuyên gia chống lão hóa nổi tiếng với tham vọng "loại bỏ cái chết", vừa chia sẻ với hàng triệu người theo dõi rằng ông nhận tin không mấy vui vẻ về sức khỏe.

Ông cho biết: "Tôi có một tin xấu. Dạ dày của tôi đang tự tấn công chính nó."

Theo Bryan, không chỉ riêng ông mắc tình trạng này. Ông ước tính khoảng 2-5% dân số cũng có thể mắc bệnh, thậm chí con số thực tế còn cao hơn vì bệnh thường diễn tiến âm thầm và rất khó phát hiện.

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận đây là căn bệnh không thể chữa khỏi, Bryan cho biết ông sẽ cố gắng tìm lời giải bằng cách kết hợp khoa học, công nghệ, dữ liệu và các thử nghiệm trên chính cơ thể mình nhằm tối ưu sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Trước đây, Bryan từng tiết lộ ông uống khoảng 100 viên thuốc và thực phẩm bổ sung mỗi ngày như một phần trong kế hoạch chống lão hóa.

Bryan Johnson, 48 tuổi - doanh nhân người Mỹ nổi tiếng với dự án "đánh bại lão hóa".

Ông kể rằng thời thơ ấu mình từng ăn nhiều ngũ cốc nhiều đường, uống nước ngọt và thường xuyên ăn đồ ăn nhanh. Những năm đầu tuổi 20, sức khỏe của ông khá tốt, nhưng sau khi trở thành cha của ba đứa con và bắt đầu gây dựng doanh nghiệp, áp lực công việc khiến ông bỏ bê bản thân.

"Tôi tăng gần 18kg. Chỉ vài năm sau, tôi rơi vào tình trạng trầm cảm mạn tính. Cũng trong khoảng thời gian đó, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện quá trình tự miễn, trước tiên ảnh hưởng đến tuyến giáp rồi sau đó là niêm mạc dạ dày", ông chia sẻ.

Bryan cho biết ông được chẩn đoán suy giáp từ năm 21 tuổi và kiểm soát bệnh bằng thuốc bổ sung hormone.

"Tôi không hề biết rằng trong suốt thời gian đó, dạ dày của mình cũng đang âm thầm tự phá hủy chính nó. Không có xét nghiệm tầm soát thường quy và tôi cũng không có bất kỳ triệu chứng nào", ông nói.

Các bác sĩ sau đó xác định Bryan mắc viêm dạ dày tự miễn (Autoimmune Gastritis - AIG) - căn bệnh hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Theo Bryan, AIG rất khó chẩn đoán vì thường âm thầm tiến triển trong nhiều năm, chỉ được phát hiện khi niêm mạc dạ dày đã teo đáng kể và bắt đầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh thường gây thiếu sắt, tiếp theo là thiếu vitamin B12, sau đó dẫn đến thiếu máu. Về lâu dài, người bệnh còn có thể tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Ông cho biết tình trạng thiếu sắt của mình hiện đã được cải thiện sau khi truyền tĩnh mạch.

Bryan nhận định y học hiện nay chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát căn bệnh thay vì tìm cách chữa khỏi hoàn toàn.

Ông cũng gửi thông điệp tới những người thường chỉ trích lối sống quá nghiêm ngặt của mình.

"Nhiều người bảo tôi hãy sống như một người bình thường, hãy tận hưởng cuộc sống và chấp nhận những thói quen không lành mạnh. Tôi không bận tâm về những lời nói đó. Nếu tôi không chăm sóc sức khỏe trong suốt 5 năm qua thì tình trạng hiện nay có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Bryan cho rằng rất nhiều người cũng có thể đang mang trong mình một vấn đề sức khỏe chưa được chẩn đoán và sẽ âm thầm tiến triển nặng hơn nếu tiếp tục duy trì lối sống thiếu lành mạnh.

"Sự vắng mặt của triệu chứng không đồng nghĩa với việc bạn khỏe mạnh", ông nhấn mạnh.

Theo Bryan, y học hiện đại đã quen với việc coi nhiều căn bệnh là những tình trạng chỉ cần theo dõi và kiểm soát, thay vì thực sự tìm cách chữa khỏi.

Ông tin rằng trong thời đại của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đa omics, ADN, protein và liệu pháp tế bào được thiết kế riêng, không nên mặc định bất kỳ căn bệnh nào là "không thể chữa khỏi" chỉ vì trước đây chưa ai thử áp dụng các công nghệ hiện đại để điều trị.

Khép lại bài chia sẻ, Bryan viết đầy cảm xúc: "Chúng ta dành phần lớn thời gian cho những điều nhỏ nhặt, trong khi sức khỏe mới là điều quý giá nhất. Nhưng chúng ta chỉ thực sự nhận ra điều đó khi người thân qua đời, khi một đứa trẻ chào đời, khi bản thân cận kề cái chết hoặc khi nhận một chẩn đoán thay đổi cuộc đời.”

“Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta mới tỉnh thức và hiểu rằng cuộc sống quý giá đến nhường nào. Tôi chúc tất cả mọi người luôn biết chăm sóc bản thân, quan tâm đến người khác, bảo vệ hành tinh và các loài động vật. Hãy trân trọng sự sống, bởi đó là món quà quý giá nhất mà chúng ta có."



