Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại trong vụ lừa đảo đặt vé DIFF, phòng khách sạn và dịch vụ du lịch bằng AI, đề nghị người từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan khẩn trương liên hệ.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 3/2026 đến tháng 7/2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hiểu Phong (SN 1998, trú xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng) và Lương Gia Tuấn (SN 2007, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả mạo để đăng tải thông tin nhận đặt vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), đặt phòng khách sạn, vé tham quan Bà Nà Hills và các dịch vụ du lịch khác.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh vé điện tử, hóa đơn thanh toán và thông tin xác nhận giả nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý để chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng thông báo tìm các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc cá nhân biết thông tin về vụ việc.

Những ai đã chuyển tiền để đặt vé DIFF, đặt phòng khách sạn, vé tham quan Bà Nà Hills hoặc các dịch vụ du lịch khác thông qua phương thức, thủ đoạn nêu trên; hoặc đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên LƯƠNG GIA TUẤN (Vietcombank, BIDV) và PHẠM THỊ NGỌC THUỴ (Techcombank).

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ Điều tra viên Phạm Quang Huy qua số điện thoại 0932.428.478 hoặc đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.