Người thích ăn hoa quả và người thích ăn rau, ai sống thọ hơn? Muốn sống lâu trăm tuổi thì cần ghi nhớ 1 từ

Lợi ích của người thường xuyên ăn hoa quả

Trái cây được nhiều người ưa chuộng bởi nó không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp cơ thể bổ sung năng lượng đã mất mà còn cung cấp cho cơ thể vitamin và khoáng chất phong phú.



Ví dụ, người thích ăn cam và kiwi thường được bổ sung vitamin C vào cơ thể. Vitamin C không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch mà còn phòng chống lão hóa. Đồng thời bảo vệ cơ thể trước tác động của các gốc tự do.

Người thường xuyên ăn hoa quả, do được hấp thu nhiều đường và các vitamin tự nhiên, nên có thường có sức đề kháng tốt hơn. Da của họ mịn màng, căng bóng, tinh thần luôn trẻ trung.

Lợi ích của người thường xuyên ăn rau củ

Trong khi đó, người thường xuyên ăn rau lại có ưu thế hơn trong việc kiểm soát cân nặng và việc phòng tránh các bệnh mãn tính. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và một số loại ung thư của họ tương đối thấp. Nhất là ăn những loại rau có màu xanh đậm như rau chân vịt, bông cải,..chất xơ và các loại vitamin có trong chúng giúp đường ruột hoạt động tốt, tránh bệnh táo bón.

Với những người quan tâm đến sức khỏe và thực phẩm mà nói, rau củ là một phần không thể thiếu trong các bữa ăn. Bởi lẽ kali trong rau đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì ổn định của tim mạch và mạch máu.

Mặt trái của việc ăn hoa quả và trái cây

Như mọi người đều biết, trái cây là kho báu của vitamin và khoáng chất, giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, giữ cho làn da khỏe mạnh và cung cấp năng lượng cần thiết hàng ngày.

Tuy nhiên, trong trái cây cũng chứa lượng đường tự nhiên cao. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng đường huyết, việc tiêu thụ trái cây một cách không kiểm soát có thể dẫn đến bệnh huyết áp cao. Ngoài ra, một số loại trái cây như nho và anh đào có lượng calo không thấp, gây khó khăn cho những người muốn giảm cân.

Không chỉ vậy, việc tiêu thụ quá nhiều rau củ giàu chất xơ làm hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Chẳng hạn như bị đầy hơi và tích tụ khí, đặc biệt là ở những người chưa quen với chế độ ăn nhiều chất xơ. Một số loại rau có hàm lượng oxalat cao, nếu ăn quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các khoáng chất khác như canxi, điều này không tốt cho những người mắc bệnh loãng xương.

Ăn trái cây hay hoa quả thì tuổi thọ cao hơn?

Để hiểu rõ hơn về tuổi thọ từ một góc độ y học toàn diện, chúng ta cần nhận thức rằng tuổi thọ không chỉ đơn thuần do chế độ ăn uống quyết định mà là một quá trình phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố. Những người ngoài có chế độ ăn uống cân bằng, không chỉ là ăn trái cây hoặc rau củ, họ còn thường có mạng lưới xã hội rộng rãi hơn và lối sống năng động hơn, đây đều là những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Lựa chọn ăn trái cây hay là hoa quả không phải là lựa chọn cái nọ hoặc cái kia mà là quá trình điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe của, lối sống bản thân mình. Bằng cách hiểu bản thân mà áp dụng vào việc lựa chọn thực phẩm, chúng ta không chỉ có thể thưởng thức những món ăn ngon mà còn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự trường thọ đích thực.

Toutiao