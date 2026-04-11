Người thận yếu thường có 10 dấu hiệu này, đi khám ngay nếu có

Bệnh thận mạn tính (CKD) là tình trạng suy giảm chức năng thận diễn ra âm thầm trong thời gian dài, khiến thận không còn khả năng lọc chất thải và cân bằng dịch trong cơ thể hiệu quả. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh thận mạn có thể dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, buộc người bệnh phải chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thận mạn thường “âm thầm” và không gây ra triệu chứng rõ ràng, nhưng khi tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể bắt đầu nhận thấy một số dấu hiệu, theo tổ chức Chăm sóc Thận Vương quốc Anh (Kidney Care UK).

Cơ thể bạn vẫn có thể thích nghi với sự suy giảm chức năng thận ở mức độ nhất định, vì vậy ngay cả khi mắc bệnh thận mạn giai đoạn sớm, sự cân bằng vẫn được duy trì trong một thời gian khá dài. Hơn nữa, nếu có triệu chứng, chúng thường khá mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề khác (thay vì nghĩ đến bệnh thận).

Ở giai đoạn này, bệnh thận mạn thường chỉ được phát hiện thông qua các xét nghiệm định kỳ khi kiểm tra một bệnh lý khác.

10 triệu chứng của bệnh thận mạn tính

Theo Kidney Care UK, dưới đây là những dấu hiệu phổ biến bạn có thể nhận thấy khi thận đã bị tổn thương đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các triệu chứng này cũng có thể do những bệnh lý khác gây ra.

Chỉ có bác sĩ mới có thể xác nhận liệu bệnh thận mạn có phải là nguyên nhân hay không. Hãy luôn đi khám nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào sau đây.

1. Có máu trong nước tiểu

Điều này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bệnh thận.

Khi thận hoạt động bình thường, chúng giữ lại các tế bào máu trong cơ thể khi lọc chất thải khỏi máu. Nếu bộ lọc của thận bị tổn thương, một số tế bào máu có thể rò rỉ vào nước tiểu. Nếu bạn thấy có máu trong nước tiểu, hãy đi khám ngay để loại trừ nhiễm trùng cũng như các bệnh nghiêm trọng hơn như ung thư bàng quang hoặc thận.

2. Sưng mắt, mắt cá chân và bàn chân

Khi thận không loại bỏ được lượng nước và chất thải dư thừa, chúng sẽ tích tụ trong các mô. Điều này gây sưng, thường ở phần dưới cơ thể, nhưng cũng có thể xảy ra quanh mắt và đôi khi ở tay. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể tiến triển thành tích nước trong phổi gây khó thở (phù phổi).

3. Nước tiểu có bọt

Bọt trong nước tiểu là dấu hiệu cho thấy có lượng protein cao, đặc biệt nếu bạn phải xả nước nhiều lần mới hết bọt. Gợi ý: nó có thể giống lớp bọt khi bạn đánh trứng, vì loại protein xuất hiện trong nước tiểu chính là albumin – cũng có trong trứng.

4. Mệt mỏi và “sương mù não” (khó tập trung)

Khi chức năng thận suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể khiến bạn mệt mỏi và khó tập trung.

Ngoài ra, bệnh thận mạn có thể gây thiếu máu – thiếu hồng cầu – cũng dẫn đến mệt mỏi.

Khi chức năng thận suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể khiến bạn mệt mỏi và khó tập trung.

5. Chán ăn

Đây là triệu chứng phổ biến của nhiều tình trạng, từ căng thẳng đến bệnh nghiêm trọng. Trong bệnh thận mạn, chán ăn có thể xảy ra do sự tích tụ độc tố trong cơ thể.

6. Buồn nôn

Bệnh thận mạn có thể gây cảm giác buồn nôn vì thận không loại bỏ độc tố hiệu quả.

7. Đi tiểu thường xuyên hơn

Thận khỏe mạnh lọc máu và đào thải chất thải qua nước tiểu. Nhưng khi thận bị tổn thương, nước tiểu có thể chủ yếu là nước, chứa ít chất thải hơn. Điều này khiến bạn phải đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm.

8. Da khô và ngứa

Các chuyên gia chưa biết chính xác vì sao bệnh thận gây khô và ngứa da nghiêm trọng. Tuy nhiên, có thể liên quan đến độc tố trong máu và sự mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể.

9. Chuột rút

Chuột rút thỉnh thoảng là bình thường, nhưng chức năng thận kém có thể khiến tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn.

10. Rối loạn giấc ngủ

Có nhiều lý do khiến bệnh thận mạn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Độc tố có thể tích tụ và lưu thông trong máu, khiến bạn khó ngủ.

Béo phì là nguyên nhân nền của cả bệnh thận mạn và chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, khiến bạn thức giấc nhiều lần trong đêm. Ngoài ra, việc phải đi tiểu ban đêm cũng có thể làm giấc ngủ bị gián đoạn nghiêm trọng.