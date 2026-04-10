Người đàn ông sốc khi phát hiện ung thư ở tuổi 62, bác sĩ nói: Liên quan tới 1 kiểu "yêu" từ hàng chục năm trước

Một người đàn ông ban đầu cho rằng tình trạng đau họng dai dẳng của mình là do bụi từ việc sửa sang phòng tập đã vô cùng sốc khi phát hiện đó thực chất là ung thư vòm họng – liên quan đến virus HPV16 lây qua đường quan hệ tình dục bằng miệng.

Jeff Bradford, 62 tuổi, tại Scotland, lần đầu cảm thấy ngứa họng sau khi làm việc trên các xà mái của phòng tập vào tháng 3 năm 2016. Ông kể: “Chúng tôi ở trên gác mái, đưa một số thiết bị lên các xà và có rất nhiều bụi và vật liệu cách nhiệt. Tôi có đeo khẩu trang nhưng vài ngày sau thì bị đau họng nhẹ và tôi nghĩ chỉ là do bụi thôi, nhưng nó không hết.”

Ban đầu, ông thử súc miệng bằng aspirin hòa tan, tin rằng đó chỉ là viêm họng thông thường.

Sau hai tuần không cải thiện, Jeff đến gặp bác sĩ, người chẩn đoán ông bị “viêm amidan điển hình” và kê thuốc kháng sinh. Khi các triệu chứng vẫn tiếp diễn, ông quay lại gặp một bác sĩ khác, người đã cho liều thuốc mạnh hơn và lấy mẫu dịch họng, sau đó chuyển ông đến Bệnh viện Hoàng gia Aberdeen (Anh).

“Họ hẳn đã xem hình ảnh và nghĩ ‘có gì đó không ổn ở đây’. Tôi không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận có thứ gì đó chạm vào phía sau lưỡi, khiến tôi buồn nôn. Nó giống như có thứ gì đó đang cù vào phía sau lưỡi tôi.”

Tại bệnh viện, một chuyên gia đã khám cho Jeff và lên lịch sinh thiết. Khi đang trên bàn mổ, bác sĩ phẫu thuật nói với ông rằng khối u cỡ ngón tay cái ở phía sau họng đã tăng gấp đôi kích thước so với lần chụp trước và khuyến nghị phải cắt bỏ ngay lập tức. “Bác sĩ phẫu thuật đến gặp tôi vào buổi tối hôm đó [sau ca mổ] và nói ‘tôi nghĩ ông mắc ung thư giai đoạn ba’. Tôi thực sự bị sốc,” Jeff nói.

Sau ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ, các xét nghiệm xác nhận Jeff bị ung thư vòm họng giai đoạn ba. Các bác sĩ cho biết căn bệnh được kích hoạt bởi chủng HPV16, có thể lây truyền qua hoạt động tình dục, phổ biến nhất là quan hệ bằng miệng.

“Một tuần sau tôi quay lại và khi đó họ nhắc đến HPV, tôi không biết đó là gì. HPV lây qua đường tình dục, thường là qua quan hệ bằng miệng. Tôi hoàn toàn sốc khi biết nó đến từ điều đó,” Jeff nói, đồng thời cho biết các bác sĩ tin rằng ông đã nhiễm virus từ hàng chục năm trước, trước khi gặp vợ mình là Heidi Bradford.

Jeff đã phải trải qua hóa trị và 35 lần xạ trị, khiến ông phải nằm liệt giường trong ba tháng. Ông kể tiếp: “Xạ trị gây bỏng rất nặng. Nó giống như có ai đó dùng đèn khò vào cổ tôi, thật kinh khủng. Tôi về nhà và nằm trên giường suốt ba tháng.”

Hiện đã một thập kỷ không còn ung thư, Jeff kêu gọi mọi người đừng bỏ qua các triệu chứng kéo dài: “Nếu ai đó bị đau họng dai dẳng, lời khuyên của tôi là hãy đi kiểm tra, nó rất dễ bị bỏ sót nếu bạn không kiên quyết. Ai cũng vậy thôi, đúng không?”

Jeff cho rằng chẩn đoán của mình đơn giản là do “kém may mắn”. Ông nói thêm: “Tôi đã có một vài mối quan hệ trước khi gặp vợ, nhưng bạn cứ sống cuộc đời như mọi người khác. Khi còn trẻ, bạn không nghĩ rằng ‘làm điều đó rồi đến khi ngoài 50 tuổi tôi có thể bị ung thư’.”

HPV là gì?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), virus u nhú ở người (HPV) là một nhóm virus ảnh hưởng đến da và các màng ẩm, bao gồm cổ tử cung, hậu môn, miệng và cổ họng. Nó thường lây truyền qua hoạt động tình dục, bao gồm cả quan hệ bằng miệng, và có thể gây ra những thay đổi tế bào dẫn đến ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung hoặc có thể là ung thư vòm họng.

Cách tốt nhất để phòng ngừa virus HPV là luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, nên duy trì mối quan hệ một vợ một chồng từ hai phía. Nghĩa là chỉ quan hệ tình dục với người chỉ quan hệ tình dục với bạn.

Tuy nhiên, HPV có thể gây nhiễm trùng ở những chỗ bao cao su không che được. Vì vậy, tiêm vắc-xin HPV là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ bị nhiễm HPV.



