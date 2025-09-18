Người sống thọ thường có 5 thói quen ăn uống bổ nội tạng, khỏe toàn thân, nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng!

Tục ngữ có câu "Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất", chỉ rõ tầm quan trọng của việc ăn uống đối với sức khỏe và tuổi thọ. Vậy người sống thọ thường có những đặc trưng gì trong thói quen ăn uống?

Nếu bạn có đủ những thói quen ăn uống sau của người sống thọ, vậy thì bước đầu yên tâm sống khỏe mạnh với tuổi thọ kéo dài:

Nhai kỹ giúp no lâu, khỏe dạ dày

"Ăn nhanh nuốt vội dễ bị khó tiêu", lời khuyên này không phải là không có căn cứ. Răng có nhiệm vụ nghiền nát thức ăn, còn nước bọt chứa các enzyme tiêu hóa, giúp phân giải thức ăn. Nếu ăn quá nhanh, thức ăn chưa được nhai kỹ đã xuống dạ dày, sẽ làm tăng gánh nặng cho lá lách và dạ dày.

Theo Đông y, lá lách đảm nhiệm chức năng vận hóa, chịu trách nhiệm tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Nếu lá lách và dạ dày bị quá tải, chức năng vận hóa sẽ suy giảm, dễ dẫn đến khó tiêu, đầy hơi, táo bón. Về lâu dài, điều này còn ảnh hưởng đến quá trình sản sinh khí huyết, khiến cơ thể suy nhược. Vì vậy, khi ăn cần nhai kỹ, mỗi miếng thức ăn nên nhai trên 20 lần, để thức ăn được trộn đều với nước bọt, giúp giảm tải cho dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa hấp thụ.

Ăn vừa đủ no, bảy phần là dưỡng sinh

"Ăn no 7 phần, sống khỏe tới già", câu nói này cũng rất có lý. Dạ dày giống như một quả bóng bay, nếu thường xuyên bị căng quá mức sẽ trở nên giãn nở, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Đông y cho rằng, ăn quá no sẽ làm tổn thương lá lách. Nếu ăn quá no thường xuyên sẽ làm tăng gánh nặng cho lá lách và dạ dày, dẫn đến rối loạn chức năng, dễ gây khó tiêu, đầy hơi, táo bón. Hơn nữa, ăn quá no còn khiến cơ thể tích tụ độ ẩm, dễ dẫn đến béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao.

Đa dạng thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa

"Ngũ cốc tạp lương, ăn mới ngon", cơ thể cần nhiều loại dưỡng chất khác nhau để duy trì các chức năng sinh lý bình thường. Nếu kén ăn, chỉ ăn một số loại thực phẩm, dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đông y coi trọng ngũ vị vào ngũ tạng, mỗi loại thực phẩm có công dụng khác nhau. Ví dụ, vị chua vào gan, vị đắng vào tim, vị ngọt vào lá lách, vị cay vào phổi, vị mặn vào thận. Chỉ khi ăn uống cân bằng các loại thực phẩm mới đảm bảo sức khỏe cho ngũ tạng. Do đó, cần chú ý đa dạng hóa thực phẩm, mỗi ngày nên ăn ngũ cốc, rau củ, trái cây, thịt, đậu, sữa… để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Ăn nhạt, ít dầu mỡ, đường và muối

"Bệnh tòng khẩu nhập", nhiều bệnh tật đều do ăn uống không đúng cách gây ra. Ăn nhiều dầu mỡ, muối, đường dễ dẫn đến béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường. Đông y cho rằng, đồ ăn nhiều dầu mỡ, ngọt dễ làm tổn thương lá lách và dạ dày, sinh ra ẩm ướt trong cơ thể. Thức ăn mặn dễ làm tổn thương thận, thức ăn ngọt dễ làm tổn thương lá lách.

Vì vậy, cần chú ý ăn nhạt, ít dầu mỡ, muối, đường. Nên chọn nguyên liệu tươi, chế biến bằng cách hấp, luộc, hầm… thay vì chiên, xào, nướng.

Ăn uống đúng giờ, đúng bữa

"Ngày 3 bữa, đúng giờ đúng lượng", cơ thể có đồng hồ sinh học, nếu ăn uống thất thường sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đông y cho rằng, lá lách và dạ dày có quy luật vận hành riêng, nếu ăn uống thất thường sẽ dẫn đến rối loạn chức năng, gây khó tiêu, chán ăn. Do đó cần ăn uống đúng giờ, đúng bữa, 3 bữa mỗi ngày đều phải ăn đúng giờ và kiểm soát lượng thức ăn mỗi bữa. Cần tránh ăn quá no hoặc bỏ bữa sáng.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)