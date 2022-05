Cụ bà vừa được công nhận là người sống thọ nhất thế giới: Bí quyết đơn giản không ngờ

Người sống thọ nhất thế giới

Tuần trước, báo chí Nhật Bản đưa tin bà Kane Tanaka, người phụ nữ Nhật Bản từng giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về người sống thọ nhất, đã qua đời ở tuổi 119.

Sau khi bà Tanaka qua đời, kỷ lục Guinness Thế giới về người sống thọ nhất chuyển sang cho người phụ nữ Pháp 118 tuổi tên là André.

Lúc này, rất nhiều người tò mò không biết bí quyết sống thọ của bà André là gì, đặc biệt là khi bà Andre đã sống sót sau khi nhiễm COVID-19 vào năm 2021.

Tuy nhiên, có vẻ như bí quyết sống lâu của bà vô cùng đơn giản: giúp đỡ mọi người và thưởng thức đồ ăn thức uống yêu thích của bà mỗi ngày.

Bí quyết sống thọ độc đáo

Luôn giúp đỡ mọi người

Bà André tên khai sinh là Lucile Randon, sinh năm 1904, lớn lên ở miền nam nước Pháp. Phần lớn cuộc đời bà André dành để giúp đỡ người khác, đặc biệt là khi bà trở thành một nữ tu sĩ. Nhưng theo CNN, trước khi bà André trở thành một nữ tu, bà đã dành gần 30 năm làm việc trong bệnh viện để giúp đỡ trẻ mồ côi và người già. Bà bắt đầu làm việc trong bệnh viện từ Thế chiến thứ hai.

Mong muốn giúp đỡ người khác đã trở thành sứ mệnh cuộc đời của bà André. Điều này đã mang lại cho bà một mục đích sống.

Gần đây, bà trả lời phỏng vấn với các phóng viên ở Toulan, Pháp, rằng làm việc chăm chỉ để giúp đỡ người khác là một trong những bí quyết trường thọ của bà.

"Người ta vẫn nói rằng công việc tổn hại sức khỏe, nhưng đối với tôi, công việc đã giúp tôi sống, tôi tiếp tục làm việc cho đến khi 108 tuổi", bà André nói. "Mọi người nên giúp đỡ nhau và yêu thương nhau thay vì ghét bỏ. Nếu chúng ta cùng làm tất cả những điều đó, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều".

Bí quyết này không có gì mới lạ nếu bạn từng đọc về các ‘Vùng Xanh’ trên thế giới - năm khu vực có mật độ người sống tới 100 tuổi cao nhất. Người dân ở những vùng này thường chia sẻ rằng việc có mục đích sống và cống hiến hết mình cho cộng đồng là một trong những điều rất quan trọng đối với họ.

Sô cô la và rượu vang

Mặc dù việc giúp đỡ người khác là quan trọng đối với bà André, nhưng bà cũng rất chiều chuộng bản thân. Trên thực tế, một cư dân của viện dưỡng lão nơi bà André làm việc đã nói với CNN rằng bà André thích ăn sô cô la và uống rượu vang. Bà tự thưởng cho mình một ly rượu vang mỗi ngày!

Chúng ta chắc chắn có thể học hỏi được nhiều điều từ bà André, đặc biệt là khi nói đến sự cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta không nhất thiết phải lựa chọn giữa công việc và việc thư giãn, chúng ta có thể có cả hai. Và có vẻ như đây có thể là một bí quyết để sống lâu hơn, viên mãn hơn.

