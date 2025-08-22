Người sống thọ có 4 đặc điểm này trên khuôn mặt, ngay cả khi chỉ có 1 điểm cũng có thể sống đến 90 tuổi

Một trong những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là: Liệu chúng ta có thể đoán được tuổi thọ của một người chỉ qua vẻ ngoài của họ, đặc biệt là người cao tuổi? Một số người già toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, trong khi những người khác lại trông uể oải và yếu ớt. Liệu có mối liên hệ nào giữa vẻ ngoài và tuổi thọ hay không?

Các nghiên cứu khoa học gần đây đã đưa ra câu trả lời khá bất ngờ. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh của Trung tâm Lão khoa Đan Mạch và một nhóm học thuật đa quốc gia từ Hoa Kỳ và Hà Lan chỉ ra rằng tuổi thị giác thực sự có thể dự đoán tuổi thọ của một người.

Họ đã mời 41 người đánh giá tuổi của 913 cặp song sinh trên 70 tuổi. Đồng thời, các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho 1.826 cặp song sinh này, bao gồm:

Sức mạnh cơ bắp: Đo sức mạnh cầm nắm.

Chức năng nhận thức: Các bài kiểm tra trí tuệ.

Độ dài telomere: Đo chiều dài telomere trong máu, một chỉ số quan trọng liên quan đến sự lão hóa.

Kết quả cho thấy, những người được đánh giá là có tuổi thị giác cao hơn (trông già hơn tuổi thật) thường có điểm số thấp hơn trong các bài kiểm tra thể chất và nhận thức. Đáng chú ý là telomere của họ cũng ngắn hơn. Sau 7 năm theo dõi, nhóm người này có tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể.

Điều này cho thấy, việc dự đoán tuổi thọ qua vẻ ngoài không chỉ là một phán đoán dân gian mà còn có cơ sở khoa học. Vẻ ngoài có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể bên trong. Trong y học, việc quan sát trực quan là một phần quan trọng của quá trình khám bệnh, và khuôn mặt là một trong những điểm trọng tâm của việc quan sát này.

4 dấu hiệu trên khuôn mặt của người cao tuổi sống thọ

Nếu người cao tuổi sở hữu một trong bốn đặc điểm dưới đây trên khuôn mặt, ngay cả khi chỉ có một, thì họ cũng có thể sống đến 90 tuổi!

1. Sắc mặt hồng hào

Một người khỏe mạnh thường có sắc mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Ngược lại, sắc mặt tái nhợt có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu. Thiếu máu có thể do nhiều nguyên nhân, từ thiếu sắt, bệnh bạch cầu, đến các bệnh lý ác tính hoặc xuất huyết nội tạng. Sắc mặt vàng bất thường có thể chỉ ra bệnh vàng da, thường liên quan đến các bệnh về gan, túi mật hoặc tuyến tụy.

2. Không có phù nề bất thường

Vùng da mặt lỏng lẻo nên rất dễ bị phù nề khi cơ thể tích nước. Nếu mặt bị sưng bất thường, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh về thận như viêm cầu thận, hội chứng thận hư, hoặc suy thận. Ngoài ra, các bệnh về gan (xơ gan) hay tim (suy tim mãn tính) cũng có thể gây phù mặt.

3. Đôi môi hồng hào, mịn màng

Đôi môi của người khỏe mạnh thường hồng hào và căng mọng. Môi tím tái là dấu hiệu của tình trạng thiếu oxy, thường do các bệnh về tim hoặc phổi. Môi nứt nẻ bất thường có thể là dấu hiệu của suy dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin B.

4. Đôi mắt sáng, có thần

Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn và cũng là cửa sổ phản chiếu sức khỏe. Một người già sống thọ thường có đôi mắt sáng, có thần thái. Ngược lại, nếu đôi mắt mờ đục, thiếu sức sống, đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau. Ví dụ, bệnh nhân tiểu đường thường bị khô mắt hoặc các vấn đề về võng mạc. Các bệnh về gan, thận cũng có thể ảnh hưởng đến mắt.

Những đặc điểm này trên khuôn mặt không chỉ là dấu hiệu của vẻ ngoài mà còn là những chỉ báo quan trọng về sức khỏe tổng thể. Quan sát những dấu hiệu này có thể giúp chúng ta sớm nhận biết và có biện pháp chăm sóc sức khỏe kịp thời, từ đó hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn.