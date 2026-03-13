Người phụ nữ nổi tiếng sống lành mạnh bỗng mắc ung thư cổ tử cung, hàng xóm kháo nhau: "Sạch quá hóa bệnh"

Bà Lương, ngoài 50 tuổi, sống tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) vốn nổi tiếng trong khu phố bởi lối sống chỉn chu và sự sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Căn nhà của bà luôn ngăn nắp không một hạt bụi, bản thân bà lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất, làm việc gì dù nhỏ nhặt cũng tỉ mỉ đâu ra đó. Bởi vậy, khi nghe nói bà mắc ung thư cổ tử cung cũng chính vì quá sạch sẽ khiến ai nấy đề bàng hoàng.

Ảnh minh hoạ

Chồng của bà Lương là ông Trương, gần 60 tuổi. Ông kể lại, chỉ biết vợ mình hay than đau nhức lưng và xương hông, đi khám cùng một bà bạn cùng khu trở về thì thông báo đã mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn. Thấy bà vừa buồn vừa mệt, ông không gặng hỏi mà chỉ âm thầm chăm sóc, an ủi, động viên bà chữa bệnh.

Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, khi đi đổ rác ông vô tình nghe mấy người hàng xóm nhỏ to nói vợ ông "sạch quá hoá bệnh", mắc chứng sạch sẽ quá đà nên tự hại mình. Ông Trương lúc đầu rất tức giận vì thấy vợ bị nói xấu, nhưng khi được chính bà Lương thú nhận thì ông chỉ biết thở dài. Ông thương nhưng không thể không trách.

Tại sao thụt rửa, vệ sinh vùng kín quá mức tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung?

Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước. Khi thấy dịch tiết âm đạo có dấu hiệu bất thường, thay vì đi khám, bà Lương lại tự kết luận rằng do mình vệ sinh chưa đủ sạch. Bà bắt đầu mua đủ loại dung dịch vệ sinh và dùng luân phiên từ 3 đến 4 lần mỗi ngày, thậm chí còn tự ý bôi thêm các loại thuốc mỡ vì tin rằng việc này sẽ giúp cơ thể sạch khuẩn hơn.

Chính tâm lý cực đoan này đã vô tình tiêu diệt hệ thống phòng vệ tự nhiên. Bà mải mê với cảm giác sạch sẽ ảo giác mà bỏ qua mọi đợt tầm soát định kỳ, để rồi khi phát hiện ra bệnh, tế bào ung thư đã xâm lấn sâu và di căn nhiều nơi. Bà liên tục xem nhẹ sự khó chịu ở vùng kín, cơn đau vùng chậu lan ra thắt lưng và đổ lỗi cho tuổi tác, xấu hổ khi khám phụ khoa. Phải đến khi liên tục ra máu vùng kín dù đã mãn kinh mấy năm, âm đạo đau buốt bà mới chịu đi khám cùng một người có người quen làm ở bệnh viện.

Ảnh minh hoạ

Môi trường vùng kín của phụ nữ có một hàng rào bảo vệ tinh vi nhờ các lợi khuẩn giúp ngăn chặn tác nhân gây hại. Huo Liyan, Phó Trưởng khoa Sản phụ khoa tại Bệnh viện Sản Nhi Giai Mộc Tư (Hắc Long Giang, Trung Quốc) phân tích rằng việc lạm dụng dung dịch vệ sinh và thụt rửa sâu sẽ rửa trôi toàn bộ các lợi khuẩn này. Khi lớp bảo vệ biến mất, niêm mạc cổ tử cung bị tổn thương trực tiếp bởi hóa chất và sự xâm nhập của tác nhân bên ngoài.

Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng phụ nữ thụt rửa âm đạo hơn 4 lần một tuần có nguy cơ gặp bất thường về tế bào cổ tử cung cao gấp 2,5 lần bình thường. Việc lạm dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc còn làm suy yếu sức đề kháng của biểu mô, khiến lớp niêm mạc mỏng manh bị bào mòn và biến đổi ác tính.

Hãy cảnh giác với "thủ phạm" và dấu hiệu ung thư cổ tử cung!

Bác sĩ Huo Liyan chia sẻ, nhiều phụ nữ hiện nay vẫn duy trì những thói quen gây hại trực tiếp cho cổ tử cung mà không hề hay biết. Việc quan hệ tình dục sớm, có quá nhiều bạn tình hoặc không sử dụng biện pháp an toàn tạo điều kiện cho các ổ viêm nhiễm mãn tính hình thành, làm biến đổi cấu trúc tế bào tại đây. Bên cạnh đó, thói quen hút thuốc lá và sử dụng chất kích thích làm giảm lượng máu nuôi dưỡng cổ tử cung, đồng thời tích tụ độc tố phá hủy DNA của tế bào.

Lối sống thức khuya thường xuyên gây rối loạn nội tiết tố, kết hợp với việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều lần làm xáo trộn môi trường tử cung. Khi các tổn thương nhỏ tích tụ liên tiếp mà không được tầm soát, chúng sẽ âm thầm phát triển thành ung thư.

Chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu tâm đến các triệu chứng điển hình sau:

- Chảy máu âm đạo bất thường, nhất là sau khi quan hệ tình dục hoặc sau khi mãn kinh.

- Dịch tiết âm đạo có mùi hôi, màu sắc lạ như vàng, xanh hoặc có lẫn máu.

Ảnh minh hoạ

- Đau vùng chậu thường xuyên, cơn đau có thể lan ra vùng thắt lưng.

- Đi tiểu liên tục, đau buốt hoặc gặp các vấn đề về bài tiết không rõ nguyên nhân.

- Cơ thể mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh chóng mà không rõ lý do.

Thông thường, chị em chỉ cần vệ sinh vùng kín bằng nước sạch hoặc nước ấm nhẹ mỗi ngày và tuyệt đối không tự ý thụt rửa. Nên duy trì thói quen tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm TCT và HPV ít nhất 3 năm một lần. Bên cạnh xây dựng lối sống lành mạnh, vệ sinh đúng cách thì việc tiêm vắc xin HPV là biện pháp bảo vệ cốt lõi nhất để ngăn chặn mầm mống ung thư từ sớm.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, The Paper, EBC