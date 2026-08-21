Người phụ nữ mắc ung thư ăn táo kèm 1 loại rau để thải độc gan, 1 năm sau bác sĩ phải thốt lên: "Quá kinh ngạc"

Điều đáng ngạc nhiên không chỉ là sự thay đổi chỉ số gan theo hướng tích cực của bà Phương, mà còn vì loại rau "cứu tinh" của bà quá dân dã, đâu đâu cũng có.

Từng bị xem như loại rau dại chỉ phục vụ chăn nuôi ở nhiều quốc gia, rau lang (phần ngọn và lá cây khoai lang) hiện nay lại được giới y khoa công nhận về giá trị dinh dưỡng vượt trội, thậm chí được ưu ái gọi là "rau trường thọ". Bác sĩ Tiền Chính Hồng, một chuyên gia về tiêu hóa và gan mật tụy tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ, loại rau bình dân này chứa vô vàn lợi ích cho gan, góp phần hỗ trợ đẩy lùi nguy cơ ung thư.

Một bệnh nhân nữ ngoài 50 tuổi của bác sĩ Tiền nhận chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn sớm đã áp dụng bí quyết đặc biệt từ thiên nhiên bên cạnh phác đồ điều trị chuyên khoa. Trong đó có sự xuất hiện của rau lang và táo. Theo lời khuyên từ bác sĩ, bà kiên trì ăn lá khoai lang luộc chín cùng chút muối, dầu ô liu hoặc ép nước uống mỗi ngày, kết hợp duy trì thói quen ăn táo đều đặn.

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Kết quả kiểm tra sau đó 1 năm khiến chính bác sĩ phải ngỡ ngàng khi nồng độ chất chỉ điểm ung thư gan AFP (Alpha-fetoprotein) trong máu của bệnh nhân đã giảm kinh ngạc từ mức nguy hiểm vọt ngưỡng 4.935 ng/ml xuống chỉ còn 5,3 ng/ml. Chỉ số này liên tục duy trì ổn định ở mức an toàn (dưới 10 ng/ml) trong 4 lần xét nghiệm máu liên tiếp suốt hơn một năm.

Bác sĩ Tiền Chính Hồng giải thích: "Táo rất giàu pectin và polyphenol giúp làm sạch độc tố đường ruột và hạ bớt gánh nặng chuyển hóa cho gan. Khi kết hợp cùng lá khoai lang, là nguồn dưỡng chất dồi dào chất chống oxy hóa, vitamin A, C và các hợp chất sinh học, chế độ ăn này tạo nên cơ chế "giải độc kép" vượt trội. Sự phối hợp này không chỉ hỗ trợ quét sạch mỡ thừa, giảm thiểu nguy cơ gan nhiễm mỡ và chống viêm mãn tính, mà còn bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, thúc đẩy chức năng thải độc tự nhiên để phục hồi gan và kìm hãm sự tiến triển của khối u".

Một số lợi ích khác của rau lang với sức khỏe, sắc đẹp

Bên cạnh khả năng bảo vệ gan, bác sĩ TIền Chính Hồng cho beiest rau lang còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe và làm đẹp nếu ăn đúng cách. Nổi bật như:

Tốt cho tiêu hóa

Lá khoai lang có đặc tính chống viêm và giàu chất xơ hòa tan, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cân bằng hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Chống ung thư, đặc biệt là ung thư gan

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Theo bác sĩ Qian, lá khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như polyphenol, flavonoid và beta-carotene. Những hợp chất này có khả năng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư gan. Chúng cũng giàu chất xơ, kháng viêm, chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch để góp phần vào iarm nguy cơ mắc các bệnh ung thư một cách tổng thể.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Lá khoai lang rất giàu kali, là một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hạn chế tình trạng huyết áp cao. Bên cạnh đó, các chất chống viêm và chất xơ trong lá khoai lang cũng góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Lá khoai lang có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều hợp chất giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ trong rau giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Do đó, bác sĩ Qian nhấn mạnh đây là thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ tiểu đường.

Tốt cho xương và da

Lá khoai lang là nguồn cung cấp canxi, magie và sắt. Đây là những khoáng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa trong lá khoai lang còn giúp bảo vệ da khỏi lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da.

Một số lưu ý khi ăn rau lang

Mặc dù rất bổ dưỡng, nhưng khi ăn rau lang, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

- Không ăn quá nhiều rau lang sống: Lá khoai lang có thể chứa chất oxalate, dễ gây sỏi thận nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Nếu ăn sống, hãy rửa sạch và chế biến đúng cách.

- Không ăn khi đói bụng: Hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu nếu ăn khi đói.

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- Nên luộc hoặc xào nhẹ: Để hấp thụ tối đa dinh dưỡng, bạn nên luộc hoặc xào nhanh với dầu oliu thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

- Thực phẩm không nên kết hợp: Không nên ăn cùng trứng (giảm hấp thụ protein), khoai lang/bắp (gây đầy hơi) và đồ chua (dễ kích ứng tiêu hóa).

- Người nên ăn ít hoặc không ăn: Người bị sỏi thận nên ăn ít vì rau lang chứa oxalate dễ gây sỏi. Người tiêu hóa kém hoặc huyết áp thấp cũng không nên ăn nhiều để tránh đầy bụng và tụt huyết áp. Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều.

Nguồn và ảnh: Skypost, Family Doctor