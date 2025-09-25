Người phụ nữ co giật toàn thân sau khi uống thứ này 1 tuần, hối hận nói: "Tôi đã tự đầu độc chính mình"

Co giật toàn thân sau 1 tuần uống thứ này

Câu chuyện xảy ra với Lý Ân (35 tuổi) vào năm 2024 là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Theo trang tin ETToday, tháng 11/2024, Lý Ân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê và co giật toàn thân.

Xét nghiệm máu cho thấy nhiều Lý Ân bị rối loạn điện giải, bao gồm hạ kali máu, hạ natri máu và rối loạn cân bằng axit bazơ. Điện tâm đồ cũng cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo chia sẻ của gia đình, một tuần trước, bệnh nhân được đồng nghiệp giới thiệu sử dụng một loại “thuốc giảm cân cấp tốc” bán trên mạng. Loại thuốc này được quảng cáo là có thể giúp người dùng “giảm 10kg trong 1 tháng”. Sau khi sử dụng vài ngày, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và tiêu chảy. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục sử dụng đến khi phải nhập viện cấp cứu.

Gia đình cũng cung cấp loại thuốc mà Lý Ân sử dụng để bác sĩ kiểm tra và xét nghiệm.

Bác sĩ Trần Uy Long, làm việc tại Khoa Cấp cứu và Khoa Nội của Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), kết quả xét nghiệm cho thấy “thuốc giảm cân” thực chất chứa thành phần tương tự trong thuốc lợi tiểu và thuốc nhuận tràng.

Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành cấp cứu, bù nước, bổ sung các chất điện giải cho bệnh nhân. Sau hơn hai tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Lý Ân dần hồi phục và đã được xuất viện.

Lý Ân phải nhập viện điều trị. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia cảnh báo hậu quả của giảm cân sai cách

Theo chuyên gia, các thành phần của thuốc có thể khiến cơ thể bài tiết quá mức, gây mất nước và chất điện giải, dẫn đến mất cân bằng điện giải nghiêm trọng, gây rối loạn chuyển hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nặng như tổn thương đường tiêu hóa, gây rối loạn hormone, suy thận, loạn nhịp tim, dễ dẫn đến tình trạng ngừng tim và thậm chí là tử vong.

Khi nghe bác sĩ giải thích rõ về nguy cơ và hậu quả, Lý Ân đã vô cùng hối hận. “Hóa ra tôi đã tự đầu độc chính mình bằng các loại thuốc giảm cân trôi nổi trên mạng”, cô nói.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Lý Ân, bác sĩ Trần Vĩ Long khuyến cáo người dân không nên giảm cân bằng các loại thuốc giảm cân trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Việc tự ý sử dụng các loại thuốc này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Thay vào đó, bác sĩ khuyên mọi người nên áp dụng phương pháp giảm cân an toàn, bao gồm thực hiện chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể thao hợp lý. Ngoài ra, mọi người cũng nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình giảm cân nào.