Người phụ nữ 60 tuổi tử vong vì suy thận, 2 thói quen ban đêm của nhiều người là “thủ phạm”

Bà Trương, 60 tuổi ở Trung Quốc, vốn nổi tiếng trong khu phố với lối sống lành mạnh, ngày nào cũng tập thể dục, tham gia đội múa dưỡng sinh. Thế nhưng chỉ sau một cơn suy thận cấp, bà đã đột ngột qua đời. Các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi tối.

Hai “sát thủ thầm lặng” vào ban đêm

Thứ nhất, bà Trương luôn tin vào nguyên tắc “mỗi ngày 8 cốc nước”. Ngay trước khi đi ngủ, bà thường uống liền nửa lít nước. Ít ai biết rằng vào ban đêm, chức năng lọc của thận giảm tới 40%. Lượng nước quá lớn khiến cân bằng điện giải rối loạn, người có bệnh nền cao huyết áp càng dễ gặp nguy cơ ngộ độc nước.

Thứ hai, thói quen ăn khuya giàu đạm cũng khiến thận phải “làm ca đêm”. Mỗi lần sinh hoạt cùng nhóm bạn, bà thường ăn cá nướng, thịt bò… mà không mấy kiêng khem. Chất đạm sau khi vào cơ thể đều cần thận lọc thải, trong khi ban đêm cơ quan này hoạt động chậm hơn. Về lâu dài, gánh nặng khiến thận suy kiệt.

Lời cảnh báo cho những người lớn tuổi yêu thể thao

Không ít người nghĩ tập luyện đều đặn là “lá bùa hộ mệnh”. Nhưng theo bác sĩ, nếu sau khi vận động ra nhiều mồ hôi chỉ uống nước lọc mà không bổ sung muối khoáng, nồng độ natri trong máu sẽ tụt nhanh.

Trường hợp bà Trương, trước khi phát bệnh bà đã có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn - triệu chứng điển hình của hạ natri máu. Ngoài ra, bà còn lạm dụng nước uống thể thao với lý do “bổ sung điện giải”, nhưng thực chất lượng đường cao lại làm tăng thêm gánh nặng cho thận.

Ba nguyên tắc vàng để bảo vệ thận mỗi tối

- Hạn chế uống nhiều nước ngay trước khi đi ngủ. Tốt nhất chỉ nên uống khoảng 200ml và dừng trước 2 tiếng, nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống ừng ực.

- Ăn tối theo nguyên tắc “ba thấp”: ít muối, ít dầu mỡ, ít đạm. Các thực phẩm giàu đạm nên để vào bữa trưa để thận có thời gian chuyển hóa.

- Quan sát nước tiểu buổi sáng. Nếu xuất hiện bọt nhiều, sẫm màu như trà đặc, cần nhanh chóng đi khám.

Những tín hiệu cảnh báo không được xem nhẹ

- Sưng mí mắt kéo dài trên 1 giờ.

- Chuột rút ban đêm lặp lại nhiều lần.

- Vị kim loại trong miệng.

Các chuyên gia nhấn mạnh: Dù có tập luyện kiên trì đến đâu, thận vẫn có thể bị tổn thương nếu thói quen sinh hoạt sai lầm tiếp diễn mỗi ngày. Đặc biệt, ban đêm chính là “thời điểm vàng” để bảo vệ thận. Chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết nhỏ, bạn đã có thể giữ cho cơ quan lọc máu này khỏe mạnh lâu dài.



