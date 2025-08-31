Thận teo nhỏ chỉ vì thói quen này: Rất nhiều người mắc

Thói quen đó chính là uống ít nước. Đây là thói quen phổ biến của nhiều người, đặc biệt là những người tham gia các hoạt động thể thao hay lao động nặng. Những tác hại của việc không uống đủ nước không chỉ gây ra nhiều bệnh về thận như suy thận, sỏi thận mà còn có thể dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Mối liên hệ giữa thiếu nước và suy thận

Uống ít nước có thể dẫn tới nhiều vấn đề về thận, trong đó có suy thận (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí BMC Nephrology cho thấy, Mesoamerican nephropathy (bệnh thận Trung Mỹ - MeN), một dạng suy thận mạn tính phổ biến ở nông dân Trung Mỹ, có liên quan đến tình trạng mất nước kéo dài do lao động dưới trời nắng nóng. Các chuyên gia nhận định rằng bệnh này phát sinh từ những đợt căng thẳng nhiệt nghề nghiệp lặp đi lặp lại, khiến cơ thể mất nước, dẫn đến suy thận cấp và mạn tính. Những người tham gia thể thao cũng có nguy cơ mắc bệnh tương tự nếu không bổ sung đủ nước, tạp chí BMC Nephrology thông tin.

Câu chuyện của một bệnh nhân 40 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hợp Bắc Kinh (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Bệnh nhân này từng bị suy thận cấp do mất nước trong quá trình chạy marathon mà không uống đủ nước. Sau khi được điều trị khỏi suy thận cấp, 1 năm sau bệnh nhân phát hiện thận đã bị suy mạn tính. Được biết, bệnh nhân này đã tham gia các hoạt động chạy dài ngày mà không uống đủ nước, điều này đã giảm đáng kể lưu lượng máu qua thận, dẫn đến tổn thương thận kéo dài.

Suy thận cấp do mất nước có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, và thiểu niệu. Một khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, thận sẽ phải làm việc quá sức để bù đắp, dẫn đến tổn thương thận vĩnh viễn. Theo các chuyên gia, khi cơ thể mất nước, sự hoạt động của thận sẽ bị suy giảm, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Một ngày uống bao nhiêu nước là đủ?

Uống đủ nước là điều quan trọng để bảo vệ thận (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc tính toán lượng nước cần thiết trong ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như cân nặng, mức độ hoạt động thể chất và môi trường sống. Đặc biệt đối với những người làm việc ngoài trời hoặc tập thể dục thường xuyên, lượng nước cần uống có thể tăng cao. Công thức đơn giản để tính lượng nước cơ thể cần là:

Lượng nước cần uống (Lít) = [Cân nặng (Kg) x 2,205] x 0,5 : 33,8.

Ví dụ bạn 50kg thì lượng nước cần uống một ngày sẽ là khoảng 1,6 - 1,7 lít nước.

Còn đối với những người tham gia thể dục thể thao hoặc làm việc ngoài trời, lượng nước cần uống sẽ được tính theo công thức sau:

Lượng nước cần uống (Lít) = [Số phút luyện tập (p) : 30] x 12 : 33,8

Công thức trên chỉ để khẳng định rằng, không phải lúc nào uống 2 lít nước mỗi ngày cũng đúng.

Để bảo vệ sức khỏe thận, việc duy trì đủ nước là vô cùng quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo, ngoài việc uống đủ nước mỗi ngày, người dân cũng cần chú ý uống nước đều đặn ngay cả khi không cảm thấy khát. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc khi tham gia các hoạt động thể lực, việc bổ sung nước kịp thời là rất cần thiết để duy trì chức năng thận. Cảm giác mệt mỏi, khô miệng và nước tiểu có màu vàng đậm là những dấu hiệu dễ nhận biết khi cơ thể thiếu nước.

Ngoài ra, việc trang bị bảo hộ lao động và biện pháp chống nắng khi lao động ngoài trời cũng giúp giảm thiểu nguy cơ mất nước. Người lao động nên mang nước theo người và uống nước đều đặn trong suốt quá trình làm việc. Các biện pháp này không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn bảo vệ thận khỏi những tổn thương không đáng có.

Nguồn: Kidney, BMC Nephrology, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108