Người phụ nữ 40 tuổi suýt phải cắt cụt chân vì kiểu ăn trái cây các gia đình Việt rất thích

Thói quen tráng miệng bằng trái cây ngay sau bữa ăn tưởng giúp tiêu hóa tốt hóa ra lại là thủ phạm khiến đường huyết vọt lên gấp 5 lần, gây hoại tử chân.

Ranh giới giữa một thói quen dưỡng sinh lành mạnh và một bi kịch y khoa đôi khi mong manh đến đau lòng. Nhiều gia đình Việt vẫn giữ thói quen bày một đĩa hoa quả tươi mát hay ngọt lịm ngay sau bữa cơm chính để tráng miệng và hỗ trợ tiêu hóa. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng chính sự nuông chiều vị giác ấy lại trở thành bản án nghiệt ngã, âm thầm đẩy nhiều người vào hố sâu bệnh tật.

Cuộc sống của cô Hoa (Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc) vốn trôi qua vô cùng êm đềm. Ở tuổi 40, cô đặc biệt chú trọng chăm sóc bản thân và duy trì thói quen ăn trái cây sau mỗi bữa ăn suốt nhiều năm. Cô luôn tin rằng chất xơ cùng lượng vitamin dào dạt trong hoa quả sẽ giúp làm sạch khoang miệng và hỗ trợ dạ dày tiêu hóa tốt hơn.

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Mọi chuyện bắt đầu hết sức âm thầm khi cô Hoa phát hiện một vết nấm móng nhỏ ở ngón chân. Cứ nghĩ đó chỉ là tổn thương ngoài da khi đi lại, cô hoàn toàn phớt lờ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vết thương nhỏ ấy không những không se lại mà bắt đầu mưng mủ, lở loét và lan rộng ra cả ngón chân.

Đến khi những cơn đau nhức thấu xương khiến cô không thể tự bước đi, gia đình mới hoảng loạn đưa cô đến bệnh viện. Tờ kết quả xét nghiệm máu trả về ngay sau đó khiến người phụ nữ 40 tuổi chết lặng: Chỉ số đường huyết vọt lên quá 30 mmol/L, cao gấp 5 lần so với ngưỡng an toàn (6,1 mmol/L).

"Tôi chỉ bị nấm móng thôi mà, làm sao đường huyết lại kinh hoàng đến mức này? Các bác sĩ có nhầm lẫn không?", cô Hoa gục khóc nức nở trước mặt bác sĩ, lòng bám víu vào suy nghĩ máy móc có sự sự cố.

Thế nhưng, chẩn đoán cuối cùng từ các chuyên gia như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng của cô. Cô bị viêm quanh móng mủ do tiểu đường nghiêm trọng. Vết loét đã ăn sâu tới 1cm, làm hoại tử hoàn toàn mạch máu, dây thần kinh và gân ở ngón chân. Bệnh nhân đứng trước nguy cơ phải phẫu thuật khẩn cấp để lọc bỏ mô chết, nếu không kiểm soát kịp thời sẽ phải cắt cụt chân để bảo tồn tính mạng.

Góc khuất "đường huyết tăng kép" và lời giải thích khiến nhiều người "lạnh sống lưng"

Đứng trước nguy cơ bị tàn phế, cô Hoa nghẹn ngào trong sự tuyệt vọng: "Tôi không hề ăn uống vô độ, lại rất chăm ăn hoa quả tươi. Tại sao tôi lại mắc căn bệnh quái ác này?".

Bàn luận về trường hợp này trên sóng truyền hình, bác sĩ Đinh Thăng (Ding Sheng) tại Trung tâm Quản lý Bệnh mãn tính thuộc Bệnh viện Trung ương Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) cho biết: Đây là một bẫy dinh dưỡng kinh điển mà vô số người đang mắc phải.

Bác sĩ Đinh Thắng phân tích: "Sau khi chúng ta ăn các thực phẩm chính như cơm, mì hay bún, tinh bột sẽ phân giải thành glucose và đẩy đường huyết tăng lên. Lúc này, tuyến tụy đã phải gồng mình tiết ra insulin để chuyển hóa. Nếu nạp thêm trái cây ngay lập tức, lượng fructose và glucose trong hoa quả sẽ tạo ra hiệu ứng tích tụ, kích hoạt hiện tượng "đường huyết tăng đột biến lần thứ hai" chỉ trong thời gian ngắn.

Tình trạng này diễn ra liên tục sẽ vắt kiệt tuyến tụy, gây ra hiện tượng kháng insulin, rối loạn dung nạp glucose và dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2. Nguy hiểm hơn, ở những người có mầm mống tăng đường huyết tiềm ẩn nhưng không hay biết, đường huyết duy trì ở mức cao kéo dài sẽ âm thầm tàn phá các mạch máu nhỏ và dây thần kinh ngoại vi ở bàn chân. Nó làm mất cảm giác đau, khiến các vết thương dù nhỏ nhất cũng không thể tự lành, trở thành môi trường bùng phát vi khuẩn, hoại tử sâu và gây biến chứng bàn chân tiểu đường".

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Ngoài ra, bác sĩ Đinh cả nh báo, việc ăn trái cây ngay sau bữa chính còn làm loãng axit dạ dày, chèn ép khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại, gây đầy hơi khó chịu, hoàn toàn phản tác dụng so với suy nghĩ của nhiều người.

Những khoảng thời gian "độc hại" và thời điểm vàng ăn trái cây trong ngày

May mắn thay, sau cuộc phẫu thuật can thiệp khẩn cấp để loại bỏ vùng hoại tử sâu và kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt, cô Hoa đã giữ lại được bàn chân của mình. Đây thật sự là một bài học đắt giá cho không chỉ mình cô Hoa hay gia đình mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về thói quen ăn trái cây cũng như phòng tránh, kiểm soát bệnh tiểu đường.

Bác sĩ Đinh khuyến cáo những người có lượng đường trong máu cao cần tuyệt đối tránh xa 3 khung giờ ăn trái cây nguy hiểm:

- Trong vòng 30 phút sau bữa ăn: Gây hiện tượng tăng đường huyết chồng dềnh, vắt kiệt tuyến tụy.

- Trong vòng 1 giờ trước bữa ăn: Ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng và lượng thức ăn nạp vào bữa chính.

- Trong vòng 1 giờ trước khi đi ngủ: Quá trình trao đổi chất ban đêm chậm lại khiến đường huyết lúc đói sáng hôm sau tăng cao.

Ông cũng vạch trần 2 sai lầm phổ biến khi ăn trái cây mà nhiều người mắc phải, tai hại nhưng tưởng tốt. Thứ nhất là dù trái cây vị nhạt như thanh long, táo gai vẫn chứa lượng đường cao nên cần ăn có kiểm soát. Thứ hai, nước ép trái cây hay hoa quả sấy tưởng lành mạnh nhưng dùng ít thì tốt, dùng nhiều nguy hiểm. Do nước ép hay hoa quả sấy khô đều làm đường hấp thụ vào máu nhanh gấp nhiều lần so với ăn trái cây tươi nguyên miếng.

Thời điểm "vàng" để người có đường huyết cao thưởng thức trái cây là giữa các bữa ăn (từ 10:00 đến 11:00 sáng và 15:00 đến 16:00 chiều). Nên ưu tiên các loại quả có chỉ số đường huyết GI ≤ 55 như dâu tây, bưởi, táo, lê, mận với lượng vừa phải khoảng 200g mỗi ngày để vừa bổ sung dưỡng chất vừa bảo vệ an toàn cho sức khỏe.

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Với người khỏe mạnh, các thời điểm ăn trái cây lý tưởng bao gồm trước bữa chính 30 đến 60 phút giúp tạo cảm giác no nhẹ để kiểm soát cân nặng, hoặc ăn vào các bữa phụ giữa ngày (10:00 sáng và 15:00 chiều) để nạp năng lượng và hấp thụ vitamin tối đa khi dạ dày không bị quá tải. Ngoài ra, ăn một ít trái cây trước khi tập thể thao 30 phút cũng giúp bổ sung đường tự nhiên cho cơ bắp vận động tốt hơn. Bạn chỉ nên hạn chế ăn ngay sau bữa chính để tránh trái cây bị kẹt lại cùng thực phẩm chưa tiêu hóa hết, dễ gây đầy hơi và chướng bụng.

Nguồn và ảnh: Ufood, The Paper, Sina News