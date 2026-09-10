Người phụ nữ 30 tuổi tử vong chỉ sau 1 năm phát hiện ung thư, bác sĩ thở dài: "Giá như đừng xem nhẹ 2 thứ..."

Cứ nghĩ mình rối loạn nội tiết, người phụ nữ này sốc nặng khi bác sĩ thông báo cô mắc ung thư hạch giai đoạn cuối. Những ngày cuối đời, gần như sáng nào cô cũng khóc trong nhà vệ sinh bệnh viện vì hối hận.

Ung thư hạch (U lympho), còn được gọi là ung thư hạch bạch huyết, hình thành do sự tăng sinh mất kiểm soát của tế bào bạch cầu lympho. Với cô Tôn (Trung Quốc), đây là khái niệm xa lạ, sống đến năm 30 tuổi cô mới được nghe. Chua chát là, cô lại được nghe từ bác sĩ khi chính mình mắc căn bệnh này giai đoạn cuối, qũy thời gian chẳng còn lại là bao.

Người phụ nữ độc thân 30 tuổi phát hiện ung thư hạch giai đoạn cuối khi đi khám nội tiết (Ảnh minh họa)

Bác sĩ điều trị của cô Tôn là PGS. TS Vương Thiệu Minh, một trong những chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về ung thư, nhất là ung thư hạch. Ngoài công việc điều trị lâm sàng tại bệnh viện thì ông còn nghiên cứu và giảng dạy y khoa tại Đại học Trung Hoa (Trung Quốc).

Ông cho biết: "Một trong những điều đáng lo ngại ở ung thư hạch là các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng hoặc cũng rất dễ bị nhầm lẫn, xem nhẹ. Từ đó dẫn đến phát hiện muộn và có tỷ lệ tử vong cao. Cô Tôn chính là một ví dụ điển hình. Giá như cô ấy đừng xem nhẹ 2 những nốt nổi hạch không đau và tình trạng sụt cân bất thường, tiên lượng đã tốt hơn".

Cô Tôn mới vừa bước sang tuổi 30, chưa kết hôn, sự nghiệp đáng trên đà phát triển. Cô đến bệnh viện khám với lý do sụt cân bất thường. Cụ thể, cô cho biết mình là một người có “tâm hồn ăn uống”, thích khám phá ẩm thực và không hề kén ăn. Tuy nhiên, trong vòng nửa năm trước khi đi khám cô bị sụt cân rất nhanh dù vẫn ăn uống đều đặn.

Lúc đầu, cô thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì không cần nhịn ăn vẫn có thể gầy đi. Nhưng càng ngày cân nặng của cô càng giảm đi mất kiểm soát, trên người cũng xuất hiện vài nốt kỳ lạ không đau cũng không ngứa. Cho rằng mình bị suy dinh dưỡng, chỉ cần ăn nhiều hơn lại thêm quá bận rộn nên cô vẫn chần chừ chưa đi khám. Cho đến khi bắt đầu nổi hạch khắp người, sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân, lúc nào cũng mệt mỏi như đang ốm cô mới chịu tìm đến bệnh viện. Nhưng cô chỉ cho rằng mình bị rối loạn nội tiết.

Sụt cân nhanh dù ăn uống bình thường là dấu hiệu quan trọng của nhiều bệnh ung thư (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Vương kể lại, ấn tượng đầu tiên khi thấy bệnh nhân là cô quá gầy gò, trông như chỉ còn da bọc xương. Hai mắt cô đỏ hoe vì có vẻ cô đã nghe qua tiên lượng bệnh của mình từ Khoa khám tổng quát. Khi nhận được kết quả sinh thiết và kết luận mắc ung thư hạch (u Lympho Hodgkin) giai đoạn 4, cô òa khóc nức nở trong suốt nửa giờ đồng hồ.

Cô vừa khóc vừa nói rằng mình không muốn chết, mình vẫn còn rất nhiều dự định chưa thực hiện. Cô cũng rất hối hận vì đã chủ quan, xem nhẹ những bất thường trên cơ thể mà bỏ qua triệu chứng của ung thư hạch. Thế nhưng, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối, dù điều trị rất tích cực nhưng cô chỉ sống thêm được vỏn vẹn khoảng 1 năm.

"BÁO ĐỘNG ĐỎ" với các dấu hiệu ung thư hạch

Theo Tiến sĩ Vương, ung thư hạch nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị, kiểm soát có hiệu quả. Bởi vì nguy cơ mắc bệnh có liên quan đến tuổi tác, nên hầu hết các trường hợp tử vong trong 1 đến 2 năm sau khi phát hiện bệnh đều trên 55 tuổi. Đó cũng là lý do khiến ông luôn cảm thấy xót xa mỗi khi nhắc đến ca bệnh của cô gái 30 tuổi kể trên.

Từ trường hợp này, ông cũng nhắc nhở mỗi chúng ta, nhất là những người trẻ tuổi đừng nên chủ quan với sức khỏe. Hãy lưu ý 10 triệu chứng của ung thư hạch sau đây:

- Nổi hạch: nổi một hoặc nhiều hạch ở cổ, nách, hay bẹn, các hạch này nổi lên, phình to nhưng không đau. Các trường hợp hạch to dễ bị nhầm với bệnh lý đường hô hấp.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân, càng về giai đoạn cuối sụt cân càng nhanh.

- Sốt thường xuyên và kéo dài, nhất là chiều tối và ban đêm.

- Thiếu máu.

- Da bị ngứa, nổi ban đỏ, mụn nước hay thậm chí là lở loét.

- Ho, khó thở, thậm chí là đau lồng ngực.

- Mệt mỏi, suy giảm miễn dịch.

- Vùng bụng đau, phình ra hoặc cảm giác đầy bụng.

- Đổ mồ hôi đêm, mất cảm giác ngon miệng.

- Một số triệu chứng thần kinh khác (nếu U lympho xâm lấn hệ thần kinh trung ương).

Tuyệt đối không xem nhẹ tình trạng nổin hạch bạch huyết bất thường, dù không đau (Ảnh minh họa)

"Triệu chứng bệnh rất dễ bị nhầm lẫn nên cần chủ động thăm khám khi có các bất thường. Để kết luận chính xác có phải ung thư hạch hay không phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra và xét nghiệm. Bao gồm xét nghiệm máu, chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ (MRI), chọc dò dịch tủy não và đặc biệt là các sinh thiết hạch và sinh thiết tủy", ông nói thêm.

Tiến sĩ Vương cũng liệt kê ra những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến mắc bệnh ung thư hạch để mỗi chúng ta cảnh giác. Bao gồm:

- Tuổi tác: những người trên 60 tuổi có chức năng cơ thể suy giảm là nhóm dễ bị ung thư nhất.

- Giới tính: theo thống kê, tỷ lệ nam giới mắc phải bệnh ung thư hạch nhiều hơn so với nữ giới.

- Hệ miễn dịch suy yếu: hệ miễn dịch suy yếu do nhiều nguyên nhân như cấy ghép nội tạng. bẩm sinh hoặc nhiễm virus HIV.

- Chứng bệnh hệ thống miễn dịch: người mắc phải bệnh như viêm khớp dạng thấp, hội chứng Sjogren, lupus hay celiac có thể mắc bệnh ung thư hạch. Hoặc những người bị nhiễm các loại virus như Epstein-Barr, viêm gan C, HHV8 cũng có nguy cơ khá cao.

- Tiền sử gia đình: người bệnh có người thân đã từng bị ung thư hạch bạch huyết dễ bị ung thư.

- Nhiễm phóng xạ: thường xuyên tiếp xúc với benzen, các chất diệt côn trùng, cỏ dại.

- Béo phì.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng lối sống khoa học và khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết trong ngăn ngừa và phát hiện sớm ung thư hạch, để không rơi vào bi kịch như cô Tôn.

Nguồn và ảnh: TOPick, Stheadline, Sina