Toyota RAV4 thế hệ mới "cháy hàng" tại Mỹ.
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm
Văn Chế |
Tình trạng khan hiếm Toyota RAV4 vẫn tiếp diễn khiến nhiều đại lý tại Mỹ rơi vào cảnh đìu hiu với bãi xe trống trải. Một số đại lý chỉ đạt được một phần ba năng lực chứa xe so với bình thường.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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