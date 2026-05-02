Người phụ nữ 30 tuổi rất gầy nhưng gan ngập mỡ, tất cả do loại nước ai cũng tưởng uống "càng nhiều càng... khỏe"

Cô Lin, một nhân viên văn phòng 30 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) luôn tự hào vì mình sở hữu vóc dáng "hạc xương mai". Cô từng đinh ninh rằng những căn bệnh như gan nhiễm mỡ hay mỡ máu chỉ dành cho những người thừa cân, béo phì. Cho đến khi cơ thể suy kiệt, cô mới bàng hoàng nhận ra lá gan của mình đang bị bao vây bởi một lớp mỡ dày đặc.

Cái bẫy từ quan niệm "chỉ người béo mới bị mỡ máu"

Bác sĩ Wei Shihang tại phòng khám Churi (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, cô Lin tìm đến bệnh viện khi thường xuyên thấy mệt mỏi rã rời, chán ăn và có những cơn đau tức âm ỉ vùng hạ sườn phải. Dù cao 163cm nhưng cân nặng của cô chưa đầy 48kg (BMI chỉ 18,1). Ngoại trừ vùng bụng hơi to, chân tay cô gầy khẳng khiu, rộc hẳn đi vì suy dinh dưỡng.

Kết quả siêu âm chỉ ra cô Lin mắc gan nhiễm mỡ giai đoạn 2, lượng mỡ chiếm tới 12% trọng lượng gan. Thủ phạm không phải do đồ chiên rán hay rượu bia, mà chính là thói quen uống nước ép trái cây thay cơm để giảm cân.

Vì hảo ngọt, cô luôn chọn các loại quả chín mọng, nhiều đường và thường xuyên thêm mật ong, thậm chí là lạm dụng các loại nước ép trái cây công nghiệp đóng chai sẵn cho tiện lợi. Cô Lin luôn cho rằng, chỉ nước ngọt có ga hay bia rượu mới hại, chứ nước ép trái cây thì tốt cho sức khỏe nên uống càng nhiều càng tốt. Nên khi nghe bác sĩ giải thích, cô bàng hoàng tới mức lúng tính không nói nên lời.

Bác sĩ Wei nhấn mạnh: “Người gầy thì không bị mắc bệnh gan nhiễm mỡ là hiểu lầm phổ biến ở mọi người khi nhắc tới căn bệnh này. Không xét tới tổng lượng mỡ toàn cơ thể hay chỉ số khối cơ thể (BMI), chỉ cần lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm hơn 5% trọng lượng gan tức là bạn đã mắc gan nhiễm mỡ.

Đương nhiên, người thừa cân/béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nhưng không có nghĩa là người gầy không bị mắc bệnh. Thậm chí, nguy cơ mắc bệnh còn cao hơn ở những người suy dinh dưỡng, ăn kiêng quá mức”.

Tại sao uống quá nhiều nước ép trái cây lại gây gan nhiễm mỡ?

Theo bác sĩ Wei, bản thân nước ép trái cây tốt, nhưng chỉ nên uống vừa phải. Khi uống quá mức sẽ ảnh hưởng xấu tới gan theo những cách sau:

- Đường fructose biến gan thành kho chứa mỡ: Khác với glucose cung cấp năng lượng cho toàn bộ cơ thể, đường fructose (có trong trái cây ngọt và nước ép đóng chai) chỉ có gan mới xử lý được. Khi cô Lin nạp một lượng lớn fructose mỗi ngày, gan không kịp chuyển hóa và buộc phải biến lượng đường dư thừa này thành chất béo lắng đọng ngay tại các mô gan.

- Sự nguy hiểm khi loại bỏ chất xơ tự nhiên: Trái cây nguyên quả có chất xơ giúp ngăn chặn sự hấp thụ đường quá nhanh vào máu. Ngược lại, nước ép trái cây – đặc biệt là loại công nghiệp – đã loại bỏ sạch lớp màng bảo vệ này. Điều này khiến đường "tấn công" trực tiếp vào gan với tốc độ cực nhanh, gây lắng đọng chất béo và làm tăng mỡ máu âm thầm ngay cả khi cơ thể trông rất gầy.

Nhận diện 3 giai đoạn bệnh gan nhiễm mỡ và cách cứu vãn

Bác sĩ Wei Shihang nhấn mạnh, gan nhiễm mỡ là "sát thủ thầm lặng" qua các giai đoạn, thường bị phát hiện muộn.

- Giai đoạn 1 (mỡ chiếm 5 - 10% trọng lượng gan): Hầu như không có triệu chứng rõ ràng, người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường.

- Giai đoạn 2 (mỡ chiếm 10 - 20%): Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chán ăn, sợ đồ dầu mỡ, buồn nôn và mệt mỏi dai dẳng. Đây chính là giai đoạn cô Lin phát hiện bệnh.

- Giai đoạn 3 (mỡ vượt quá 20%): Xuất hiện vàng da, vàng mắt, u mạch và sụt cân đột ngột. Lúc này tổn thương gan là không thể chữa trị, chỉ có thể giảm thiểu biến chứng xơ gan hoặc ung thư gan.

Với trường hợp của cô Lin, để phục hồi, bác sĩ yêu cầu cô Lin phải dừng ngay việc dùng nước ép thay bữa chính, chuyển sang ăn trái cây tươi cả quả để lấy chất xơ. Chế độ ăn cần được cân bằng lại, kết hợp với việc nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng để giúp cơ thể đào thải lượng mỡ thừa tích tụ lâu ngày trong gan. Đồng thời, cô cần tăng cường vận động và tránh ngồi lâu liên tục nhiều giờ không di chuyển hay giãn cơ.

Nguồn và ảnh: ETtoday, China Times