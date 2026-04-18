3 bài tập có thể làm tổn thương mạch máu, sau 50 tuổi càng phải chú ý

Lam Chi |

Một số động tác quen thuộc có thể làm tăng áp lực lên mạch máu, gây hại nếu tập sai cách, đặc biệt ở những người sau 50 tuổi.

Vận động là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể, trong đó có sức bền của hệ mạch máu. Tuy nhiên, không phải bài tập nào cũng phù hợp với mọi lứa tuổi. Sau 50 tuổi, khi độ đàn hồi của mạch máu giảm dần, một số động tác tưởng như có lợi lại có thể tạo ra tác dụng ngược nếu tập quá sức hoặc sai cách.

3 bài tập tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mạch máu

Bác sĩ Hu Xiaozhen, Trưởng khoa Lão của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thượng Hải (Trung Quốc), lưu ý có 3 bài tập người lớn tuổi nên đặc biệt thận trọng vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu.

1. Gác chân ép dẻo quá mức

Ép dẻo quá mức có thể làm tổn thương mạch máu, nhất là ở người hơn 50 tuổi.

Đây là động tác nhiều người vẫn làm để kéo giãn cơ chân, thường bằng cách đặt chân lên bậc cao, ghế hoặc lan can rồi ép người về phía trước. Ở mức độ vừa phải, động tác này có thể giúp cơ bắp thư giãn, giảm cảm giác căng cứng và hỗ trợ lưu thông máu.

Tuy nhiên, với người thể trạng yếu, ít khối cơ hoặc đã có tình trạng xơ cứng mạch máu, việc ép dẻo quá mức và lặp lại thường xuyên lại không có lợi. Động tác này có thể kích thích hệ tĩnh mạch, thậm chí làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Vì vậy, với người cao tuổi, đây không phải kiểu tập nên duy trì đều đặn.

2. Đi bộ quãng dài với cường độ cao

Đi bộ quãng dài.

Đi bộ vốn là hình thức vận động quen thuộc, được nhiều người xem là tốt cho sức khỏe. Nhưng đi quá dài, đi quá nhanh hoặc cố duy trì cường độ cao trong thời gian dài có thể gây phản tác dụng, nhất là ở người sau 50 tuổi.

Nguyên nhân là lực tác động lặp đi lặp lại trong quá trình đi bộ cường độ cao có thể liên tục truyền lên động mạch đùi và động mạch khoeo. Áp lực kéo dài còn có thể khiến huyết áp tăng, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu và làm tăng nguy cơ xơ cứng mạch. Vì vậy, đi bộ vẫn là bài tập nên duy trì, nhưng cần vừa sức, không nên tập theo kiểu càng nhiều càng tốt.

3. Đi bộ lùi trên dốc

Đi bộ lùi.

Trong 3 kiểu vận động được nhắc tới, đi bộ lùi trên dốc là bài tập tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cả. Động tác này đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng tốt, đồng thời tạo áp lực lớn lên hệ mạch máu ở chi dưới.

Khi đi lùi trên dốc, lực bơm của chân có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn. Nếu dòng máu hồi lưu ở tĩnh mạch đùi bị cản trở, huyết áp có thể tăng đột ngột. Với người lớn tuổi vốn đã có mạch máu kém đàn hồi, nguy cơ tổn thương mạch máu sẽ cao hơn. Chưa kể, đây còn là bài tập dễ gây té ngã nên càng không phù hợp với người cao tuổi.

Sau 50 tuổi, điều quan trọng không phải là tập càng nặng càng tốt, mà là tập đúng cách và phù hợp với thể trạng. Người lớn tuổi không nên chạy theo phong trào hoặc cố ép bản thân với những bài tập có nguy cơ cao. Những hình thức vận động nhẹ nhàng, vừa sức sẽ an toàn hơn và giúp giảm gánh nặng cho hệ tim mạch, mạch máu.

Nguồn: Aboluowang

