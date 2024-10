Người ngủ ít và ngủ nhiều ai sống thọ hơn? Một nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng

Ngủ ít hay ngủ nhiều giúp con người sống thọ hơn?

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), một người trưởng thành nên ngủ tối thiểu 7 tiếng/đêm. Thế nhưng, cơ quan này cho hay có tới ⅓ người Mỹ không ngủ đủ thời lượng khuyến nghị này. Ngoài ra, cứ 20 người Mỹ thì có 1 người ngủ hơn 9 tiếng/đêm.

Thời gian ngủ mỗi ngày ảnh hưởng tới rất nhiều khía cạnh của sức khỏe con người, trong đó có khả năng sống thọ. Vậy, người ngủ ít và người ngủ nhiều, ai sống thọ hơn?

Tờ The Guardian đưa tin, một nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy ngủ ít hay nhiều đều có thể khiến tuổi thọ bị suy giảm so với việc ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, những người ngủ nhiều có tuổi thọ thấp hơn so với người ngủ ít.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học của Đại học Warwick (Anh) và Đại học Naples Federico II (Ý). Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Sleep.

Cụ thể, theo nghiên cứu, những người thường xuyên ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm có nguy cơ tử vong sớm trong vòng 25 năm cao hơn 12% so với những người ngủ đủ giấc. Ở những người ngủ nhiều hơn 9 tiếng/đêm, nguy cơ tử vong sớm thậm chí còn cao hơn.

Lý giải về kết quả này, giáo sư Francesco Cappuccio của Đại học Warwick cho biết: “Ngủ ít được xem là nguyên nhân gây ra bệnh tật, còn ngủ nhiều giống như là dấu hiệu của bệnh tật hơn là nguyên nhân gây ra bệnh”.

Thời gian ngủ có ảnh hưởng tới khả năng sống thọ (Ảnh minh họa)

Làm gì để sống thọ hơn?

Bên cạnh ngủ đủ giấc, theo GS.TS Gary Small, chuyên gia về trí nhớ, não bộ và lão hóa của Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (Mỹ), để sống thọ mọi người nên thực hiện 5 điều dưới đây.

1. Sống tích cực

GS Small lưu ý, đã có bằng chứng khoa học cho thấy duy trì thái độ sống tích cực có thể giúp chúng ta sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

“Những người lạc quan ít gặp các vấn đề về thể chất và tinh thần hơn, đồng thời có mức năng lượng cao hơn, thường cảm thấy hạnh phúc và bĩnh tĩnh hơn trong cuộc sống”, GS Small nói.

Ông cho biết thêm, duy trì sự lạc quan cũng đã được chứng minh có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để từ đó phòng ngừa nhiều loại bệnh tật.

2. Hoạt động thể chất thường xuyên

Tập thể dục giúp tăng tuổi thọ (Ảnh minh họa)

Nhiều nghiên cứu cho thấy, hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp tăng tuổi thọ. GS Small giải thích, hoạt động thể chất giúp điều hòa tim mạch, cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng não bộ, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tâm trạng. Tất cả những điều này đều có tác dụng tăng tuổi thọ.

3. Có chế độ ăn uống lành mạnh

Theo GS Small, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp tăng tuổi thọ bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và các bệnh khác liên quan tới tuổi tác.

4. Quản lý căng thẳng

GS Small cho biết, căng thẳng mạn tính làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ cũng như các bệnh lý về tim mạch. Chính vì thế, mọi người nên có biện pháp kiểm soát căng thẳng, ví dụ như tập thiền.

5. Quan tâm tới sức khỏe

GS Small cảnh báo, các bệnh mạn tính phổ biến như huyết áp cao, mỡ máu cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, sa sút trí tuệ và rút ngắn tuổi thọ. Chính vì thế, hãy đi khám sức khỏe thường xuyên để phát hiện và kiểm soát các bệnh mạn tính này.

“Những bệnh lý này có thể được điều trị hiệu quả bằng cách uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý”, GS Small cho hay.

(Theo: New York Post, The Guardian)