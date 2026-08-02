Người khiến nữ nghệ sĩ Việt muốn về Việt Nam sống nhưng chấp nhận "an bài ở lại Mỹ"

Vì người này mà nữ nghệ sĩ Việt sẵn sàng bỏ hết kế hoạch về Việt Nam sống.

Thúy Nga và con gái.

Mới đây, Thúy Nga thu hút sự chú ý khi tiết lộ từng có thời điểm lên kế hoạch trở về Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, sau một chuyến về nước rồi quay lại Mỹ biểu diễn, đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, cô và con gái bị kẹt ở hai quốc gia khác nhau, phải xa nhau trong một thời gian dài. Chính cuộc hội ngộ sau quãng thời gian ấy đã khiến nữ nghệ sĩ thay đổi quyết định.

Thúy Nga chia sẻ trong một vlog: "Lúc đó, con gái tôi yêu cầu cái gì tôi cũng đồng ý hết. Nó bảo tôi: 'Mẹ ơi, cho con ở lại Mỹ đi học đi'. Tới lúc đó tôi mới xác định hẳn sẽ sống lâu dài ở Mỹ để con tôi tiếp tục học tập tại đây".

Nữ nghệ sĩ chấp nhận hy sinh mọi thứ để có thể kề cận bên con ở tuổi trưởng thành: "Tôi cảm giác bây giờ mọi thứ an bài cho tôi ở lại Mỹ. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Thời điểm này tôi muốn về Việt Nam cũng không được. Con gái tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi không thể để nó ở Mỹ một mình. Tuổi dậy thì này khó lắm, lại là con gái. Tôi phải cận kề con, không bỏ nó được".

Như vậy, con gái chính là lý do quan trọng khiến Thúy Nga từ bỏ ý định trở về nước để gắn bó lâu dài với cuộc sống tại Mỹ.

Con gái duy nhất của Thúy Nga tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Nguyệt Cát (tên thân mật là Tiana Nguyệt Cát), sinh ngày 3/5/2011 tại Mỹ. Sau khi chào đời, cô bé được mẹ đưa về Việt Nam sinh sống và học tập để gần gũi bà ngoại, đồng thời tiếp xúc với văn hóa quê hương từ nhỏ.

Hình ảnh mới nhất của con gái Thúy Nga trong lễ tốt nghiệp.

Đến năm 2021, khi tròn 10 tuổi, Nguyệt Cát chính thức sang Mỹ sinh sống cùng mẹ. Môi trường mới giúp cô bé sớm hình thành tính tự lập và sự dạn dĩ. Năm 2022, khi mới 11 tuổi, Nguyệt Cát khiến nhiều người bất ngờ khi một mình thực hiện chuyến bay quốc tế từ Mỹ về Việt Nam để thăm bà ngoại mà không cần mẹ đi cùng.

Tháng 6/2025, Nguyệt Cát tốt nghiệp cấp hai (lớp 8) tại Mỹ với ngoại hình phì phào, chiều cao vượt trội hơn mẹ cùng đôi chân dài nổi bật. Đến tháng 5/2026, ái nữ của Thúy Nga bước sang tuổi 15, ngày càng ra dáng thiếu nữ với gương mặt thanh tú và vẻ ngoài nữ tính.

"Con gái là đứa trẻ ít nói, ít thể hiện cảm xúc nhưng sâu sắc, sống nội tâm. Các ngày lễ Tết, dịp kỷ niệm con thường tự tay chuẩn bị những món quà đặc biệt tặng mẹ. Hồi tháng 5, mừng Ngày của Mẹ, Nguyệt Cát đã thiết kế một tấm thiệp độc đáo, bày tỏ sự thấu hiểu và tình yêu lớn dành cho mẹ, khiến tôi xúc động. Tôi biết tương lai con sẽ trở thành một cô gái tinh tế, có trái tim nhân hậu, biết yêu thương mọi người", Thúy Nga từng chia sẻ về con gái.

Bên cạnh năng khiếu về hội họa, âm nhạc và thể thao, Nguyệt Cát còn được nhiều khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị, không chạy theo hàng hiệu, biết chi tiêu tiết kiệm và rất hiếu thảo.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga (tên thật Trần Thị Thúy Nga) sinh ngày 5/8/1976 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp khoa Diễn viên, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thúy Nga đến vào năm 2003 khi tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi nhờ chương trình Gala Cười . Khi sự nghiệp tại Việt Nam đang trên đà phát triển, nữ nghệ sĩ kết hôn, sinh con rồi sang Mỹ sinh sống vào năm 2011. Đến năm 2015, cô xác nhận đã ly hôn.