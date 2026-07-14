HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người duy nhất lấn át được nhan sắc Minh Hằng và Kim Tuyến: Đẹp không để đâu cho hết, luỵ cả đời mất thôi

Mộng Điềm
|

Hiếm ai có thể lấn lướt Minh Hằng và Kim Tuyến ở khoản nhan sắc như mỹ nhân này.

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn yêu phim Việt, loạt hình ảnh của diễn viên Thùy Trang trong bộ phim Đối Mặt bất ngờ được chia sẻ trở lại, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Từ những khung hình cách đây nhiều năm, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên, cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp đủ sức "cân" mọi góc máy. Thậm chí, nhiều bình luận còn nhận xét Thùy Trang là số ít mỹ nhân có thể đứng cạnh Minh Hằng mà không hề lép vế. Đồng thời, nếu đặt lên bàn cân với Kim Tuyến, một trong những biểu tượng nhan sắc của phim truyền hình Việt, cô cũng hoàn toàn không hề thua kém.

Thùy Trang xuất hiện với hình tượng nữ tính, dịu dàng và toát lên nét thanh tao rất hút mắt. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt trái xoan cân đối, đôi mắt long lanh, sống mũi cao cùng nụ cười răng khểnh. Mái tóc dài uốn lơi kết hợp phong cách trang điểm trong veo, vốn rất thịnh hành ở giai đoạn cuối những năm 2000, càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh của cô. Đứng cạnh Minh Hằng trong nhiều phân cảnh, Thùy Trang vẫn dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn nhờ đường nét hài hòa và thần thái nền nã.

Loạt ảnh cũ cũng khiến nhiều khán giả có dịp nhìn lại nhan sắc thời đỉnh cao của Thùy Trang. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi cho rằng nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, siêu sa. Bên cạnh những lời khen khi đứng cạnh Minh Hằng mà vẫn nổi bật, một số ý kiến còn đánh giá Thùy Trang hoàn toàn đủ sức sánh ngang với Kim Tuyến về mặt nhan sắc. Sau nhiều năm, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn được xem là một trong những điểm sáng đáng nhớ của dòng phim truyền hình Việt giai đoạn cuối thập niên 2000.

 

Sinh năm 1986, Thùy Trang (tên đầy đủ Trần Thị Thùy Trang) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng lọt Top 10 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2005 và Top 10 Người đẹp Hoa Anh Đào, gây ấn tượng nhờ gương mặt khả ái cùng phong thái dịu dàng. Lợi thế ngoại hình cùng lối diễn tự nhiên đã giúp Thùy Trang nhanh chóng được nhiều đạo diễn chú ý và từng bước khẳng định tên tuổi trong dòng phim truyền hình.

Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên góp mặt trong hàng loạt bộ phim như Đối Mặt, Đồng Tiền Muôn Mặt, Hoa Nắng, Lối Sống Sai Lầm, Ranh Giới Tình, Nghiệt Oan, Kẻ Thù Giấu Mặt, Nghiệp Sinh Tử, Có Hẹn Với Yêu Thương, Mặt Trời Khuyết, Mẹ Lao Công Học Yêu... Thùy Trang thường được giao những vai phụ nữ giàu nội tâm, chịu nhiều biến cố, có số phận nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ được sự bao dung và mạnh mẽ. Gương mặt hiền, ánh mắt biết nói cùng lối diễn tiết chế giúp cô trở thành lựa chọn quen thuộc của các đạo diễn ở dòng phim tâm lý - gia đình.

Bên cạnh diễn xuất, Thùy Trang còn được khán giả yêu mến nhờ đời tư kín tiếng và gần như không vướng ồn ào trong suốt quá trình làm nghề. Dù không lựa chọn con đường trở thành ngôi sao giải trí hay xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình mới. Đến năm 2026, Thùy Trang vẫn được xem là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Việt, ghi dấu bởi vẻ đẹp dịu dàng gần như không thay đổi theo thời gian cùng sự bền bỉ với nghề sau gần 20 năm hoạt động.

Vợ cũ Đan Trường tuổi 40 ngày càng sexy, xinh đẹp

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Minh Hằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại