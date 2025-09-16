Người đàn ông suýt mất mạng vì viêm tụy cấp, bác sĩ tức giận mắng: Ăn cơm thế này như đổ dầu vào máu!

Anh Trương, 42 tuổi, là chủ một cửa hàng tạp hóa lớn ở Hắc Long Giang (Trung Quốc). Anh thường được mọi người trong khu phố xem là tấm gương sống lành mạnh. Bởi anh cực hiếm khi uống rượu bia, chiều nào cũng chạy bộ, nói không với dầu ăn bán sẵn. Vì vậy, khi thấy xe cấp cứu vội vàng đỗ trước cửa, hàng xóm không khỏi bàng hoàng.

Theo lời vợ anh Trương, tối hôm đó sau bữa cơm, anh xuống cửa hàng ở tầng 1 làm việc. Chưa đầy một giờ sau, nhân viên chạy lên tầng 3 báo anh đau bụng dữ dội, buồn nôn và kiệt sức. Nghĩ chồng bị ngộ độc thực phẩm, chị vợ tức tốc gọi xe cấp cứu.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình sốc. Bác sĩ Xie Xinhui thuộc Bệnh viện Jixi Jikuang (Hắc Long Giang, Trung Quốc) cho biết anh Trương bị tăng mỡ máu nặng, chỉ số triglyceride gần 80 mmol/L dẫn đến viêm tụy cấp nguy hiểm tính mạng.

Điều tra bệnh sử cho thấy, một năm trước anh từng được cảnh báo có mỡ máu cao, nhưng chưa tới mức cần điều trị nên chủ quan. Bác sĩ đã dặn thay đổi chế độ ăn, song anh không thực hiện, thậm chí mắc sai lầm lớn khiến bác sĩ phải thốt lên: "Ăn kiểu này chẳng khác nào đổ dầu vào máu".

Sai lầm đó chính là thói quen ăn quá nhiều mỡ lợn, thích ăn cơm chan mỡ lợn. Anh tin mỡ lợn "tự nhiên" tốt hơn dầu ăn đóng chai. Anh đặc biệt mê các món chiên rán, xào nhiều mỡ. Khi bận, anh thường chan cơm nóng với mỡ lợn phi nước mắm, coi đó là món ăn nhanh gọn, vừa "đưa cơm" vừa gợi nhớ tuổi thơ. Tối hôm nhập viện, anh còn ăn liền 3 bát cơm chan mỡ cùng tóp mỡ.

Tại sao không nên ăn quá nhiều mỡ lợn?

Bác sĩ Xie Xinhui nhấn mạnh: "Mỡ lợn không hoàn toàn xấu, nhưng phải ăn điều độ. Dù là mỡ lợn hay dầu thực vật, nếu vượt khuyến nghị 25 - 30g/ngày đều gây hại, nhất là tim mạch. Bệnh nhân này lại chỉ dùng mỡ lợn nên càng mất cân bằng dinh dưỡng. Trong khi, bản thân bệnh nhân vốn đã có chỉ số mỡ máu cao nên dùng mỡ lợn nhiều càng nguy hiểm".

Bởi mỡ lợn chứa tới hơn 40% axit béo bão hòa. Loại chất béo này làm tăng cholesterol xấu (LDL), lâu ngày tạo mảng bám trong thành mạch, gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Với người đã có sẵn mỡ máu cao hay bệnh tim mạch, ăn nhiều mỡ lợn sẽ khiến tình trạng tiến triển nhanh và nặng hơn.

Thứ hai, mỡ lợn làm tăng triglyceride - chất béo trung tính trong máu. Khi chỉ số này vượt quá giới hạn, tuyến tụy dễ bị "quá tải", gây ra viêm tụy cấp, bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

"Thực tế, khoảng 30 - 35% ca viêm tụy cấp liên quan trực tiếp đến mỡ máu cao. Những trường hợp này thường nặng và nguy hiểm hơn nguyên nhân khác" - bác sĩ Xie nói.

Không chỉ dừng ở tim mạch và tụy, lạm dụng mỡ lợn còn dẫn đến tăng cân, béo phì, gan nhiễm mỡ, làm tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người ít vận động, dân văn phòng hoặc người trung niên.

Ảnh minh họa

Theo bà, nếu là người khỏe mạnh, bạn vẫn có thể dùng mỡ lợn để nấu ăn, nhưng cần xen kẽ với dầu thực vật giàu axit béo không bão hòa (dầu oliu, dầu hạt cải, dầu đậu nành). Khi chế biến, tránh chiên rán ngập dầu, nên ưu tiên luộc, hấp hoặc xào ít dầu để giảm gánh nặng cho mạch máu và tuyến tụy. Người có bệnh tim mạch, mỡ máu cao cần tránh hoặc hạn chế tối đa mỡ lợn.

Còn về anh Trương, may mắn là nhờ có thể lực tốt và được cấp cứu kịp thời, tình trạng viêm tụy cấp mới chớm nên điều trị hiệu quả. Sau một tuần nằm viện, chỉ số mỡ máu trở lại giới hạn cho phép, anh được xuất viện nhưng vẫn phải dùng thuốc kiểm soát mỡ máu và buộc thay đổi chế độ ăn uống.