Chỉ vì một cú đập theo phản xạ tự nhiên khi bị muỗi đốt vào vùng cổ, một người đàn ông đã rơi vào tình huống nguy hiểm khi mạch máu dưới da bị vỡ, khiến máu chảy liên tục gần một giờ đồng hồ và phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 23 giờ tối ngày 19 tháng 7 tại Trung Quốc. Theo chia sẻ từ người đàn ông họ Hùng (nhân vật chính trong câu chuyện - tạm gọi là anh Hùng), sau khi hoàn thành buổi tập thể dục, anh đứng bên đường chờ xe taxi trong trang phục áo ba lỗ và quần đùi. Trong khoảng thời gian này, anh bị muỗi tấn công dồn dập với hơn chục vết đốt ở chân và một vết đốt ở vùng cổ. Theo thói quen, anh đưa tay đập và gãi nhẹ vào vị trí bị muỗi đốt ở cổ rồi bước lên xe taxi trở về nhà.

Quãng đường di chuyển dự kiến kéo dài khoảng 40 phút. Do mệt mỏi sau giờ tập, anh Hùng đã ngủ thiếp đi trên xe mà không hề hay biết bất kỳ bất thường nào đang xảy ra với cơ thể mình.

Khoảng 20 phút sau, anh đột ngột tỉnh giấc bởi cảm giác ngứa ngáy kèm theo sự ẩm ướt bất thường ở vùng cổ. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là mồ hôi tiết ra sau buổi tập luyện.

Tuy nhiên, cảm giác ẩm ướt ngày càng rõ rệt khiến anh nghi ngờ và nhờ tài xế bật đèn trong xe để kiểm tra. Khi ánh đèn bật sáng, cả anh Hùng và tài xế taxi đều bàng hoàng phát hiện máu từ vùng cổ đã chảy xối xả, thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc và lan ra cả ghế xe.

Trên đường đi (khoảng 40 phút), anh ngủ thiếp đi và tỉnh dậy vì cảm giác ngứa, ẩm ướt; khi bật đèn kiểm tra thì phát hiện máu chảy thấm đẫm áo và dính ra xe taxi. Tài xế dùng khăn ướt/khăn giấy ép cầm máu và hỗ trợ đưa anh Hùng đến bệnh viện; tổng thời gian chảy máu kéo dài khoảng 40-50 phút.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tài xế taxi lập tức hỗ trợ anh Hùng dùng khăn ép chặt vào vết thương để hạn chế mất máu, đồng thời vội vã chuyển hướng lái xe đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Phải mất khoảng 30 phút di chuyển, anh mới tiếp cận được lực lượng y tế. Tính từ thời điểm phát hiện chảy máu cho đến khi được bác sĩ tiếp nhận, vết thương ở cổ đã chảy máu liên tục trong khoảng 40 đến 50 phút.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để ép cầm máu và kiểm tra diện rộng vùng tổn thương. Kết quả chẩn đoán cho thấy, vị trí muỗi đốt vô tình nằm đúng trên một nhánh tĩnh mạch nhỏ (mao mạch) dưới da vùng cổ. Lực tác động từ cú đập tay phản xạ của anh Hùng đã làm đứt vỡ mạch máu này, dẫn đến tình trạng máu chảy kéo dài không ngừng.

Các bác sĩ phân tích, vùng cổ là khu vực có lớp mô dưới da khá lỏng lẻo nhưng lại sở hữu hệ thống mạch máu vô cùng phong phú. Chính vì vậy, ngay cả khi chỉ một mạch máu nhỏ bị tổn thương, lượng máu thoát ra ngoài cũng có thể lớn hơn rất nhiều so với hình dung thông thường, gây tâm lý hoảng loạn cho người bệnh.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện: Vết muỗi đốt nằm đúng vị trí nhánh tĩnh mạch nhỏ/mao mạch dưới da vùng cổ; lực tác động (đập/gãi) đã làm vỡ mạch máu dẫn đến chảy máu kéo dài.

Trải qua quá trình xử lý vết thương, anh Hùng cho biết bản thân cảm thấy chóng mặt và lo sợ bị thiếu máu nặng. Anh thậm chí đã phải đặt đồ ăn giao tận nơi để bổ sung thể lực và xin lưu lại bệnh viện theo dõi đến 7 giờ sáng hôm sau mới yên tâm ra về. Chia sẻ sau sự cố nhớ đời, anh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đây là lần đầu tiên tôi biết bị muỗi đốt cũng có thể nghiêm trọng đến thế, sau này thấy muỗi là tôi sẽ né ngay."

Liên quan đến trường hợp này, các chuyên gia y tế nhận định đây là sự cố cực kỳ hiếm gặp trong thực tế lâm sàng. Bác sĩ Tôn Mạnh Lương, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Nhân dân Tây An (cơ sở Hàng Thiên, Trung Quốc), khẳng định bản thân con muỗi không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng mất máu nghiêm trọng nói trên. Yếu tố cốt lõi dẫn đến tổn thương chính là lực tác động cơ học quá mạnh lên vùng da nhạy cảm.

Khuyến cáo từ chuyên gia/bác sĩ: Con muỗi không trực tiếp gây chảy máu mà do lực tác động mạnh (gãi, đập); vùng cổ có hệ thống mạch máu phong phú nên dễ chảy máu nhiều. Đây là trường hợp hiếm gặp, người dân không nên hoang mang nhưng cần tránh gãi mạnh hay đập trực tiếp, nên chườm lạnh hoặc dùng thuốc bôi giảm ngứa.

Từ vụ việc trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo quan trọng cho cộng đồng: Khi bị muỗi hoặc côn trùng đốt, người dân tuyệt đối không nên đập mạnh hoặc gãi liên tục. Việc gãi xước da không chỉ làm gia tăng nguy cơ tổn thương các mạch máu ngầm mà còn mở đường cho các loại vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng thứ phát.

Để xử lý an toàn khi bị côn trùng đốt, giải pháp tối ưu là chườm lạnh vào vùng da bị ảnh hưởng hoặc sử dụng các loại thuốc bôi giảm ngứa chuyên dụng theo hướng dẫn của y bác sĩ. Trong trường hợp vết đốt xuất hiện hiện tượng chảy máu kéo dài, sưng đỏ bất thường hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Tham khảo: Sina