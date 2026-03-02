Người đàn ông suýt chết trong khi tập thể dục, bác sĩ cảnh báo: Phải làm điều này trước khi tập

Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ chuyên khoa hô hấp người Trung Quốc Tô Nhất Phong, cho biết bệnh nhân trên rất đam mê thể thao và thường xuyên tập luyện cường độ cao tại phòng gym. Tuy nhiên, trong một buổi tập, anh xuất hiện cảm giác không hít được không khí, thở dốc dữ dội, giống như có ai đó bóp chặt cổ họng.

Bệnh nhân đam mê thể thao và thường xuyên tập luyện cường độ cao tại phòng gym (Ảnh: China Times).

Được biết, tình trạng này đã từng xảy ra với anh không chỉ một lần. Anh đã nhiều lần rơi vào trạng thái thiếu oxy nghiêm trọng. Cảm giác “cận kề cái chết” khiến người đàn ông này vô cùng hoảng sợ.

Trước đó, anh đã đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn. Thế nhưng dù đã sử dụng thuốc, các cơn khó thở vẫn tái diễn trong khi tập thể dục. Mỗi lần phát tác, anh phải dùng thuốc rồi chờ khá lâu mới thấy đỡ, nhưng cảm giác ngột ngạt khi lên cơn khó thở vẫn vô cùng khủng khiếp. Anh thắc mắc với bác sĩ rằng vì sao anh dùng thuốc nhưng không thấy hiệu quả.

Hen suyễn do tập thể dục

Sau khi đánh giá kỹ tình trạng của bệnh nhân trên, bác sĩ Tô Nhất Phong cho biết đây là biểu hiện điển hình của hen suyễn do tập thể dục (exercise-induced asthma).Theo bác sĩ Tô, khi vận động mạnh, cơ thể tăng thông khí, tức là hít thở nhanh và sâu hơn bình thường. Việc hít phải lượng lớn không khí khô và lạnh trong lúc này có thể kích thích đường thở, làm bệnh hen suyễn tái phát.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Tô, vận động cường độ cao còn có thể gây ra phản ứng viêm nhẹ trong cơ thể và dẫn tới tình trạng mất nước. Hai yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ khởi phát cơn hen.

Hen suyễn do tập thể dục (Ảnh: Columbia Allergy).

Điều đáng nói là nhiều người dễ nhầm lẫn khó thở sau tập với cảm giác “yếu sức” hoặc “chưa quen cường độ cao”. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nguyên nhân hoàn toàn không liên quan đến thể lực mà là do cơ chế bệnh lý của hen suyễn bị kích hoạt khi vận động.

Bác sĩ Tô nhấn mạnh, hen suyễn do tập thể dục thậm chí có thể gây đột tử, kể cả ở những người có thân hình vạm vỡ hoặc vận động viên. Do đó, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan.

Phải dùng thuốc trước khi tập

Điểm mấu chốt khiến tình trạng của bệnh nhân trên không cải thiện nằm ở thời điểm dùng thuốc. Trước đây, anh chỉ hít thuốc giãn phế quản sau khi cơn hen đã bùng phát. Khi đó, đường thở đã co thắt, nên hiệu quả điều trị không cao.

Bác sĩ Tô khuyến nghị anh nên thay đổi cách sử dụng thuốc: hít thuốc giãn phế quản trước khi bắt đầu tập luyện. Đây là biện pháp phòng ngừa, giúp hạn chế nguy cơ cơn hen khởi phát trong quá trình tập luyện.

Ban đầu, người đàn ông còn nghi ngờ. Tuy nhiên, ở lần tái khám sau, anh vui vẻ cho biết việc dùng thuốc trước khi tập đã giúp cải thiện rõ rệt. Tình trạng không hít được không khí sau buổi tập gần như biến mất.

Theo bác sĩ Tô, với người có tiền sử hen suyễn, nếu đợi đến sau khi vận động mới dùng thuốc thì thường đã quá muộn, vì cơn hen đã xảy ra và hiệu quả điều trị sẽ kém hơn.

Ngoài ra, những người có tiền sử hen suyễn nên ưu tiên các bài tập ở cường độ vừa phải, phù hợp với thể trạng và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ để giảm nguy cơ khởi phát cơn hen.

Vận động mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim phổi và cơ bắp, nhưng với những người có cơ địa hen suyễn, việc chuẩn bị đúng cách trước khi tập có thể là yếu tố quyết định một buổi tập an toàn và tránh một tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: China Times