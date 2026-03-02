Cả gan, thận và tim đều rất "thích" loại trà này: Có nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết để uống

Ở Việt Nam, hoa dâm bụt không hề xa lạ. Nhiều gia đình trồng trước cổng, làm hàng rào hoặc đơn giản để làm cảnh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng hoa dâm bụt có thể pha thành một loại trà thảo mộc được nhiều nước trên thế giới xem như “siêu đồ uống” tốt cho tim mạch và chuyển hóa.

Trà hoa dâm bụt có màu đỏ ruby đặc trưng, vị chua nhẹ, không chứa caffeine và có thể uống nóng hoặc lạnh. Điều khiến loại trà này được quan tâm không chỉ là hương vị mà còn là những lợi ích tiềm năng cho gan, thận và tim.

Thường xuyên dùng trà hoa dâm bụt tốt cho cả tim, gan và thận (Ảnh minh họa).

Giảm huyết áp và cholesterol, bảo vệ tim

Times of India thông tin, một trong những công dụng được nghiên cứu nhiều nhất của trà hoa dâm bụt là khả năng hỗ trợ giảm huyết áp. Nhiều thử nghiệm lâm sàng ghi nhận rằng việc uống đều đặn loại trà này có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, đặc biệt ở người tăng huyết áp nhẹ.

Cơ chế được cho là liên quan đến tác dụng giãn mạch, giúp mạch máu thư giãn của các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và flavonoid có trong hoa dâm bụt. Những chất này góp phần giảm stress oxy hóa trên thành mạch, từ đó hỗ trợ hệ tim mạch hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm nhẹ cholesterol LDL (“cholesterol xấu”), qua đó góp phần hạn chế nguy cơ tim mạch.

Khi tim và mạch máu hoạt động ổn định, áp lực lên thận và gan cũng được giảm bớt. Vì vậy, việc chăm sóc tim mạch cũng gián tiếp có lợi cho hai cơ quan quan trọng này.

Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thuốc hạ huyết áp, cần thận trọng vì trà hoa dâm bụt có thể làm tăng tác dụng của thuốc, dẫn đến hạ huyết áp quá mức.

Tốt cho thận và gan nếu dùng điều độ

Trà hoa dâm bụt lạnh (Ảnh minh họa).

Trà hoa dâm bụt có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng đào thải nước và muối dư thừa qua đường tiểu. Điều này có thể hỗ trợ chức năng thận, nhất là trong các trường hợp giữ nước nhẹ hoặc rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và polyphenol trong hoa dâm bụt còn được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào gan trước tổn thương do gốc tự do. Một số dữ liệu cho thấy việc sử dụng hợp lý có thể hỗ trợ chuyển hóa lipid và giảm tích tụ mỡ trong gan, từ đó giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Dù vậy, điều quan trọng là không nên lạm dụng. Ở liều rất cao, một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận sự tăng men gan. Với những người có bệnh gan hoặc bệnh thận sẵn có, việc dùng thường xuyên cần hỏi ý kiến bác sĩ.

Cách pha đúng để giữ trọn lợi ích

Hoa dâm bụt sấy khô (Ảnh minh họa).

Để có một tách trà hoa dâm bụt chuẩn vị và giữ được các dưỡng chất có lợi, cách pha cũng rất quan trọng.

Nếu pha nóng, bạn chỉ cần khoảng 1 muỗng hoa khô (tương đương 2 gram) cho 200 - 250ml nước sôi. Hãm từ 3 - 5 phút, tối đa 7 phút nếu muốn vị đậm hơn, sau đó lọc bỏ bã. Có thể uống ấm hoặc để nguội thêm đá.

Nếu muốn vị dịu hơn và giữ vitamin C tốt hơn, có thể pha lạnh bằng cách ngâm hoa trong nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ phòng, để trong tủ lạnh 8 - 12 giờ rồi lọc uống. Cách này cho hương vị nhẹ nhàng hơn.

Bạn có thể thêm một chút bạc hà, gừng, quế hoặc lát chanh để tăng hương vị. Tuy nhiên, nếu đang kiểm soát đường huyết hoặc sức khỏe gan, nên hạn chế thêm nhiều đường.

Về liều lượng, 1 - 2 tách mỗi ngày là mức khởi đầu hợp lý. Nhiều nghiên cứu về huyết áp sử dụng 2 - 3 tách/ngày. Không nên vượt quá 4 tách/ngày nếu không có tư vấn chuyên môn.

Giữa rất nhiều loại đồ uống hiện đại, trà hoa dâm bụt là một lựa chọn đơn giản, dễ tìm ở Việt Nam nhưng chưa được khai thác đúng mức trong thói quen hằng ngày. Dĩ nhiên, đây không phải “thần dược” thay thế thuốc điều trị hay chế độ sống lành mạnh. Nhưng nếu dùng đúng cách và điều độ, một tách trà đỏ sẫm mỗi ngày có thể là người bạn đồng hành nhẹ nhàng cho tim, gan và thận của bạn.

Nguồn: Times of India