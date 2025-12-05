Người đàn ông suy thận cấp sau 1 tháng dán thứ quen thuộc này lên người

Đau lưng, đau vai gáy, nhức mỏi cơ, những rắc rối quen thuộc thời hiện đại khiến nhiều người vừa hơi ê ẩm đã lập tức tìm đến miếng dán giảm đau. Thế nhưng, tại Nhật Bản, một người đàn ông đã phải trả giá đắt chỉ trong chưa đầy 1 tháng dùng miếng dán chứa hoạt chất loxoprofen, một loại thuốc kháng viêm giảm đau, chức năng thận của anh suy giảm nghiêm trọng, buộc nhập viện khẩn cấp. May mắn là khi dừng thuốc, thận mới dần hồi phục.

Dược sĩ Hong Zhengxian (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trường hợp này trên trang cá nhân. Bệnh nhân là nam, 44 tuổi, sức khỏe tổng thể bình thường nhưng từng được chẩn đoán suy giảm chức năng thận mức nhẹ. Năm 2017, anh bị gãy xương đùi trái sau tai nạn xe đạp và được phát hiện loãng xương nguyên phát. Anh bắt đầu dùng vitamin D hoạt tính và viên bổ sung canxi. Đến tháng 10/2018, một vụ tai nạn khác khiến anh bị chấn thương đốt sống cổ, ban đầu dùng loxoprofen đường uống, sau đó đổi sang mỗi ngày dán 2 lần thuốc giảm đau ngoài da.

Biến cố đến rất nhanh. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, creatinine của anh tăng vọt lên 5.16 mg/dL, nồng độ canxi máu cũng tăng bất thường, buộc nhập viện ngay lập tức. Bác sĩ loại trừ khả năng nhiễm trùng vì bệnh nhân không sốt, không phát ban, không có dấu hiệu toàn thân. Ngay khi vào viện, nhóm điều trị quyết định ngừng tất cả các thuốc có khả năng gây tổn thương thận bao gồm vitamin D hoạt tính, viên canxi và thuốc dán loxoprofen.

Đến đầu tháng 12, sinh thiết thận cho kết quả viêm thận kẽ cấp tính và tổn thương ống thận cấp, những tổn thương thường gặp khi thận bị ảnh hưởng bởi thuốc. Sau khi loại trừ các nguyên nhân khác, bác sĩ nghi ngờ miếng dán loxoprofen chính là thủ phạm gây tổn thương thận cấp, và thật may, việc ngừng thuốc đã giúp chức năng thận dần được hồi phục.

Dược sĩ Hong nhấn mạnh, thuốc giảm đau kháng viêm dạng bôi ngoài da hoặc miếng dán nhìn tưởng an toàn, nhưng không phải vô hại. Dùng đúng hướng dẫn, đúng đối tượng sẽ mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, 2 nhóm người cần đặc biệt thận trọng:

- Người đang mắc bệnh thận mạn.

- Người có nồng độ canxi trong máu cao.

Nếu phải sử dụng miếng dán giảm đau trong thời gian dài, đừng tự ý dán, tự ý mua mà cần trao đổi trước với bác sĩ hoặc dược sĩ để lựa chọn phương án an toàn hơn, đồng thời theo dõi kỹ mọi dấu hiệu bất thường của cơ thể vì đôi khi, những miếng dán tưởng như vô thưởng vô phạt lại có thể tạo ra hậu quả không ngờ cho quả thận của bạn.