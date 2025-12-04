Buổi tối mà thấy 2 triệu chứng này, cẩn thận kẻo tế bào ung thư đang bắt đầu phát triển trong cơ thể

Nhiều bác sĩ đang cảnh báo về hai triệu chứng xuất hiện vào buổi tối nhưng lại rất dễ bị bỏ qua. Theo Mirror, đây có thể là dấu hiệu sớm của ung thư, đặc biệt khi chúng xảy ra đột ngột và lặp lại nhiều ngày. Dù không phải mọi trường hợp đều liên quan đến bệnh, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý những thay đổi bất thường này để tránh bỏ lỡ thời điểm vàng trong chẩn đoán.

Đổ mồ hôi ban đêm: Dấu hiệu ung thư dễ bị nhầm lẫn

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm có thể là dấu hiệu của ung thư (Ảnh minh họa).

Việc toát một chút mồ hôi khi ngủ là chuyện bình thường, nhất là khi nhiệt độ phòng ngủ cao hoặc khi ngủ chung với người khác. Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh cảnh báo rằng “đổ mồ hôi quá nhiều, ướt đẫm người mà không rõ nguyên nhân” lại là câu chuyện hoàn toàn khác và không nên chủ quan.

Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm có thể liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ cơ thể do bệnh lý, trong đó có ung thư hạch (lymphoma). Ở một số trường hợp khác, tình trạng này xuất hiện như phản ứng phụ của các liệu pháp điều trị ung thư hoặc do nhiễm trùng.

Điều quan trọng là mỗi người cần hiểu rõ mức độ bình thường của cơ thể mình. Nếu bỗng xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi đêm một cách bất thường, đặc biệt kèm theo sốt nhẹ hoặc kéo dài trong nhiều ngày, bạn nên đi khám sớm để loại trừ nguy cơ bệnh nghiêm trọng. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc nhận biết sự thay đổi bất thường và can thiệp sớm sẽ mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn nếu đó đúng là dấu hiệu của ung thư.

Mất ngủ kéo dài: Dấu hiệu trực tiếp hoặc gián tiếp của ung thư

Đừng chủ quan khi bị mất ngủ kéo dài (Ảnh minh họa).

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh, có khoảng một phần ba người trưởng thành từng trải qua mất ngủ. Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh cho biết mất ngủ cũng có thể liên quan đến ung thư một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Mất ngủ trong ung thư có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân: các triệu chứng đau nhức, buồn nôn hoặc khó chịu trong cơ thể; tác dụng phụ của điều trị; hoặc căng thẳng, lo âu kéo dài sau khi sức khỏe suy giảm. Khi mất ngủ lặp lại nhiều đêm liền, người bệnh thường rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm năng lượng, khó tập trung và dễ cáu gắt. Đây có thể là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, trong đó có ung thư.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh khuyến cáo: “Hãy đi khám nếu bạn thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường hoặc triệu chứng kéo dài không dứt.”

Buổi tối phát sinh triệu chứng lạ, đừng chủ quan với nguy cơ ung thư

Có rất nhiều triệu chứng cảnh báo tế bào ung thư đang phát triển trong cơ thể (Ảnh minh họa).

Đổ mồ hôi ban đêm và mất ngủ chỉ là hai trong số nhiều dấu hiệu của ung thư mà các chuyên gia liệt kê. Trong thực tế, ung thư có thể đi kèm với nhiều dấu hiệu khác nhau như:

Mệt mỏi bất thường

Sụt cân không rõ lý do

Đau âm ỉ kéo dài

Bầm tím bất thường

Xuất hiện cục lạ dưới da

Điểm quan trọng là nhận ra sự thay đổi khác với nhịp sinh học thường ngày của cơ thể. Nếu những triệu chứng về đêm kéo dài và không rõ nguyên nhân, việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tăng khả năng điều trị thành công. Điều này đặc biệt quan trọng vì ung thư thường có tiên lượng tốt hơn nhiều khi được phát hiện ở giai đoạn đầu.

Nguồn: Mirror