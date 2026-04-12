Người đàn ông phát hiện ung thư giai đoạn cuối, im lặng vài giây rồi làm 1 việc không ai ngờ: Nhiều người đang "đi vào vết xe đổ"

Theo Thời báo Trung Quốc, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Chang Tsan-hsuan đã chia sẻ một trường hợp bệnh nhân nam 40 tuổi nhập viện cấp cứu vì đau bụng. Người này cho biết bị đầy hơi, chướng bụng trong hai tháng và gần đây còn mất cảm giác thèm ăn. Bác sĩ Chang đã cho bệnh nhân nội soi đại tràng, kết quả cho thấy một khối u 5cm gần như làm tắc nghẽn ruột của anh. Khi hỏi bệnh sử, bác sĩ Chang phát hiện ra rằng người đàn ông này không hút thuốc, không uống rượu, không có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, và yếu tố nguy cơ duy nhất của ông là thừa cân.

Sau khi có kết quả chụp CT và các xét nghiệm khác, bác sĩ thông báo với người đàn ông rằng anh mắc ung thư đại trực tràng, di căn đến gan, và giải thích các biện pháp phòng ngừa cho lần nhập viện và điều trị sắp tới. Tuy nhiên, sau khi biết kết quả, người đàn ông im lặng trong vài giây, không hỏi về tình trạng sức khỏe hay các lựa chọn điều trị, mà thay vào đó yêu cầu được xuất viện ngay lập tức vì cần phải đi làm vào ngày hôm sau, điều này khiến bác sĩ Chang vô cùng ngạc nhiên.

Bác sĩ Chang chỉ ra rằng những người quan tâm nhất đến gia đình và gánh vác nhiều trách nhiệm nhất thường dễ bỏ bê sức khỏe của mình. Một số bệnh nhân, do những khó khăn trong cuộc sống, không còn lựa chọn nào khác, nhưng họ không nhận ra rằng nếu làm tổn hại sức khỏe của mình, họ sẽ không thể làm gì được nữa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam giới ít sẵn lòng tham gia sàng lọc ung thư đại trực tràng hơn đáng kể so với phụ nữ. Những lý do phổ biến bao gồm tin rằng họ khỏe mạnh, sợ sự khó chịu của quá trình khám, nghĩ rằng họ nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng, và quá bận rộn để lên lịch sàng lọc. Bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu ung thư đại trực tràng được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm điều trị hầu như luôn trên 90%. Chủ động thực hiện các xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng như xét nghiệm máu ẩn trong phân và nội soi đại tràng chắc chắn là khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể dành cho bản thân.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng

Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), các triệu chứng thường gặp của ung thư đại trực tràng như sau:

- Có máu trong phân, hoặc phân đen, phân có chất nhầy, hoặc chảy máu trực tràng.

- Thay đổi đột ngột về thói quen đi tiêu: táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, thay đổi hình dạng phân (phân dài, dạng sợi).

- Giảm cân không rõ nguyên nhân.

- Khó chịu vùng bụng dưới: đầy hơi hoặc đau quặn bụng.

- Cảm giác như chưa đi đại tiện hết.

- Các triệu chứng của thiếu máu bao gồm: tay chân lạnh, mệt mỏi, nhịp tim nhanh, khó thở, da mặt xanh xao và chóng mặt.